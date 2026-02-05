Szybka jak błyskawica: ultra-kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca myjka ciśnieniowa K 2 Horizontal błyskawicznie usuwa zabrudzenia z małych powierzchni i pojazdów, narzędzi ogrodowych i mebli ogrodowych. Urządzenie idealnie nadaje się do wszelkich okazjonalnych prac porządkowych w domu i ogrodzie. Dzięki lancy Vario Power Spray (VPS) ciśnienie wody można łatwo dostosować do powierzchni za pomocą ruchu obrotowego. Dzięki niewielkiej wadze i praktycznemu zintegrowanemu uchwytowi do przenoszenia, model K 2 Horizontal można łatwo przetransportować w dowolne miejsce. Dla dodatkowej wygody, system Quick Connect dzięki szybkozłączce umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Dla wygody pistolet spustowy i lancę spryskującą można przechowywać na samym urządzeniu. Kabel sprytnie owija się wokół podstawy urządzenia