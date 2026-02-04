Kompaktowa konstrukcja i wysoka moc (czyszczenia): myjka ciśnieniowa K 2 Classic Car jest łatwa w obsłudze, przenośna i elastyczne. Urządzenie można zawsze wygodnie przechowywać w dowolnym miejscu, aby zaoszczędzić miejsce, a wąż wysokociśnieniowy można łatwo przechowywać na urządzeniu. Zestaw do czyszczenia samochodu zawiera szczotkę do skutecznego usuwania zanieczyszczeń na pojeździe, a także dyszę do piany i szampon samochodowy (500 ml). W wyposażeniu również pistolet spustowy z szybkozłączką Quick Connect, 3-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lanca spryskująca, dysza rotacyjna i zintegorwany filtr wody. K 2 Classic Car tu myjka idealna do sporadycznego użytku i usuwania lżejszych zanieczyszczeń na meblach ogrodowych i narzędziach ogrodniczych, rowerach i innych miejscach wokół domu. Wydajność powierzchniowa wynosi 20 m²/h.