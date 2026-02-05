Myjka ciśnieniowa K 3 Home

Zawsze możesz liczyć na myjkę ciśnieniową K 3 Home: oferuje doskonałe wsparcie w przypadku usuwania lekkich zanieczyszczeń z małych, ogrodowych powierzchni, tarasów, mebli ogrodowych, jak również samochodów, itd. Urządzenie jest dostarczane razem z zestawem do mycia domu.

Urządzenie wysokociśnieniowe K 3 Home skutecznie rozprawi się z zanieczyszczeniami. Wąż wysokociśnieniowy o długości 6 metrów sprawia, że urządzenie wysokociśnieniowe doskonale sprawdzi się podczas okazjonalnego użytkowania w małych ogrodach i na tarasach, jak również w przypadku czyszczenia mebli ogrodowych oraz samochodów. Zestaw do mycia domu umożliwia czyszczenie dużych obszarów wokół domu bez rozpryskiwania i zawiera narzędzie do czyszczenia powierzchni plaskich T 1 oraz 500 ml środka czyszczącego „Patio & Deck". Przekręcenie lancy spryskującej Vario Power (VPS) umożliwia proste dopasowanie ciśnienia wody do rodzaju czyszczonej powierzchni. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a filtr wody zapewnia długą żywotność pompy. Łatwo obracające się koła K 3 Home pozwalają na przetransportowanie urządzenia do dowolnego miejsca.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 3 Home: Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Myjka ciśnieniowa K 3 Home: Wygoda przechowywania
Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Myjka ciśnieniowa K 3 Home: Duże koła
Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu. Wygodna w manewrowaniu.
System Quick Connect
  • Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 380
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 25
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Znamionowa moc wejściowa (kW) 1,6
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,3
Waga z opakowaniem (kg) 7,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 242 x 285 x 805

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich, środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck, 0,5 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 3 Home
Wideo

Zastosowania
  • Teren wokół domu i ogród
  • Tarasy
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Samochody
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Rowery
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.