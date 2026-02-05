Urządzenie wysokociśnieniowe K 3 Home skutecznie rozprawi się z zanieczyszczeniami. Wąż wysokociśnieniowy o długości 6 metrów sprawia, że urządzenie wysokociśnieniowe doskonale sprawdzi się podczas okazjonalnego użytkowania w małych ogrodach i na tarasach, jak również w przypadku czyszczenia mebli ogrodowych oraz samochodów. Zestaw do mycia domu umożliwia czyszczenie dużych obszarów wokół domu bez rozpryskiwania i zawiera narzędzie do czyszczenia powierzchni plaskich T 1 oraz 500 ml środka czyszczącego „Patio & Deck". Przekręcenie lancy spryskującej Vario Power (VPS) umożliwia proste dopasowanie ciśnienia wody do rodzaju czyszczonej powierzchni. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a filtr wody zapewnia długą żywotność pompy. Łatwo obracające się koła K 3 Home pozwalają na przetransportowanie urządzenia do dowolnego miejsca.