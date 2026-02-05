Dzięki urządzeniu wysokociśnieniowemu K 3 FJ Home zanieczyszczenia należą już do przeszłości. Dzięki 6-metrowemu wężowi wysokociśnieniowemu urządzenie idealnie nadaje się do okazjonalnego użytku w domu i nadaje lśniący połysk małym powierzchniom ogrodowym i tarasom, a także meblom ogrodowym i samochodom. Zestaw domowy gwarantuje czyszczenie większych obszarów wokół domu bez chlapania oraz zawiera przystawkę do czyszczenia powierzchni płaskich T 1 oraz 500 ml środka czyszczącego do balkonów i tarasów Patio & Deck. Dzięki lancy spryskującej Vario Power (VPS) ciśnienie wody można łatwo dostosować do powierzchni za pomocą prostego ruchu obrotowego. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a pompa jest chroniona przez filtr wody – co zapewnia długą żywotność. Zawiera dodatkową dyszę pianową i 500 ml szamponu samochodowego dla maksymalnej siły rozpuszczania zanieczyszczeń. Płynnie obracające się koła sprawiają, że urządzenie wysokociśnieniowe K 3 FJ Home można łatwo przetransportować w dowolne miejsce.