Pomimo kompaktowych rozmiarów urządzenie K 3 Classic nadal zapewnia pełną moc urządzenia wysokociśnieniowego. Dodatkowo aluminiowy uchwyt teleskopowy pozwala na schowanie urządzenia w celu zaoszczędzenia miejsca i sprawia, że jest bardzo łatwe w przenoszeniu. Wyposażone w pistolet spustowy z szybkozłączką Quick Connect, 6-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lancę spryskującą Vario Power, dyszę rotacyjną i filtr wody, urządzenie K 3 Classic nadaje się do sporadycznego usuwania lekkich zanieczyszczeń z mebli ogrodowych, narzędzi ogrodniczych, rowerów i innych miejsc wokół domu. Wydajność powierzchniowa wynosi 25 m²/h.