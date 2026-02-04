Myjka ciśnieniowa K 4 Classic
Łatwa w transporcie i w przechowywaniu: myjka ciśnieniowa K 4 Classic z uchwytem teleskopowym do regularnego użytku i umiarkowanych zanieczyszczeń.
Urządzenie zmieści się wszędzie: w bagażniku samochodu czy w szafce, urządzenie wysokociśnieniowe K 4 Classic można bez problemu schować w dowolnym miejscu i łatwo transportować dzięki kompaktowym wymiarom. Mimo to nadal oferuje pełną wydajność urządzenia wysokociśnieniowego. Ponadto aluminiowy uchwyt teleskopowy z regulacją wysokości zapewnia zawsze wygodną pracę. Inne szczegółowe elementy wyposażenia to pistolet z szybkozłączką Quick Connect, 6-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lanca spryskująca Vario Power (VPS), dysza rotacyjna i zintegrowany filtr wody. Co więcej, urządzenie K 4 Classic, z wydajnością powierzchniową 30 m²/h, idealnie nadaje się do regularnego usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń (małe samochody, ogrodzenia ogrodowe, rowery itp.).
Cechy i zalety
Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowieWąż wysokociśnieniowy po skończonej pracy można zawiesić na urządzeniu.
Uchwyt teleskopowyAluminiowy uchwyt teleskopowy można składać i rozkładać.
Możliwość zasysania środków czyszczących.Wężyk do zasysania środka czyszczącego Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
- Wygodne przechowywanie akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar)
|20 - maks. 130
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|420
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|30
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (W)
|1800
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|264 x 256 x 450
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Uchwyt teleskopowy
- Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia małych samochodów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.