Usuń zanieczyszczenia, które zgromadziły się na samochodach, schodach, narzędziach ogrodowych i meblach ustawionych na zewnątrz: idealnym rozwiązaniem do czyszczenia dużych powierzchni bez rozpryskiwania jest Urządzenie wysokociśnieniowe z zestawem do mycia domu, środkiem do czyszczenia powierzchni T 1, jak również środkiem czyszczącym „Patio & Deck" o pojemności 500 ml. Urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Premium Home z pojedynczą lancą spryskującą i dyszą rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym, to idealne rozwiązanie do okazjonalnego czyszczenia obszaru wokół domu. Płaski strumień pojedynczej lancy spryskującej i obrotowy strumień dyszy rotacyjnej usuwają nawet uporczywe zanieczyszczenia. Łatwo obracające się koła K 2 Premium Home pozwalają na przetransportowanie urządzenia do dowolnego miejsca. Szybkozłącze Quick Connect zapewnia dodatkową wygodę podczas użytkowania, ponieważ umożliwia łatwe podłączenie i odłączenie czterometrowego węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można łatwo przechowywać na K 2 Premium Home.