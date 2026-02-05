Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Home

Pożegnaj zanieczyszczenia: przy pomocy myjki ciśnieniowej K 2 Premium Home uporządkuj obszar wokół swojej nieruchomości, wyczyść meble ogrodowe i małe powierzchnie w ogrodzie. Urządzenie jest dostarczane razem z zestawem akcesoriów do mycia domu.

Usuń zanieczyszczenia, które zgromadziły się na samochodach, schodach, narzędziach ogrodowych i meblach ustawionych na zewnątrz: idealnym rozwiązaniem do czyszczenia dużych powierzchni bez rozpryskiwania jest Urządzenie wysokociśnieniowe z zestawem do mycia domu, środkiem do czyszczenia powierzchni T 1, jak również środkiem czyszczącym „Patio & Deck" o pojemności 500 ml. Urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Premium Home z pojedynczą lancą spryskującą i dyszą rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym, to idealne rozwiązanie do okazjonalnego czyszczenia obszaru wokół domu. Płaski strumień pojedynczej lancy spryskującej i obrotowy strumień dyszy rotacyjnej usuwają nawet uporczywe zanieczyszczenia. Łatwo obracające się koła K 2 Premium Home pozwalają na przetransportowanie urządzenia do dowolnego miejsca. Szybkozłącze Quick Connect zapewnia dodatkową wygodę podczas użytkowania, ponieważ umożliwia łatwe podłączenie i odłączenie czterometrowego węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można łatwo przechowywać na K 2 Premium Home.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Home: Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Home: Wygoda przechowywania
Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Home: System Quick Connect
Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Duże koła
  • Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu.
  • Wygodna w manewrowaniu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) maks. 110 / maks. 11
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 360
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 20
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Znamionowa moc wejściowa (kW) 1,4
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,2
Waga z opakowaniem (kg) 7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 242 x 285 x 790

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich, środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck, 0,5 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • 1-stopniowa lanca spryskująca
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 4 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Home
Wideo

Zastosowania
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Tarasy
  • Do czyszczenia małych samochodów.
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Rowery
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

