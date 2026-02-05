Myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium Connect Car & Home z trwałym, chłodzonym wodą silnikiem zapewnia stałą wydajność do częstych zadań związanych z czyszczeniem. Zintegrowany bęben na wąż z wężem PremiumFlex zapewnia dużą elastyczność. Pistolet G 180 Q Comfort Connect zawiera wyświetlacz LCD z 3 poziomami ciśnienia, w tym tryb eco!Mode i 2 poziomami dozowania detergentu. Funkcja COMFORT!Hold znacznie zmniejsza siłę uchwytu, a regulacja orientacji nadgarstka na pistolecie znacznie poprawia ergonomię. Zawiera zestaw do samochodu i domu z myjką do powierzchni T 5 i 1 litrem środka do czyszczenia kamienia, obrotową szczotką do mycia oraz 1 litrem szamponu do samochodu. System Quick Connect umożliwia łatwe podłączenie węża wysokociśnieniowego, a wszechstronna lanca spryskująca Multi Jet 4 w 1 łączy w sobie 4 rodzaje strumienia, które można wygodnie wybierać, po prostu obracając głowicę lancy spryskującej. Koncepcja detergentu 2 w 1 zapewnia również optymalną aplikację detergentu w zależności od obszaru użytkowania. Dzięki połączeniu Bluetooth z aplikacją Kärcher Home & Garden, ciśnienie można wygodnie ustawić za pomocą smartfona. Aplikacja oferuje doradcę ds. zastosowań oraz praktyczne porady i wskazówki.