Myjka ciśnieniowa K 2 Premium FJ Home

Pożegnaj się z zanieczyszczeniami: urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Premium FJ Home pozwala zachować najlepszy wygląd posesji, mebli ogrodowych i mniejszych powierzchni ogrodowych. Zawiera zestaw domowy i dyszę pianową.

Pożegnaj się z zanieczyszczeniami na samochodach, schodach, narzędziach ogrodniczych i meblach ogrodowych: urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Premium Home FJ, w tym zestaw domowy z przystawką do czyszczenia powierzchni T 1 i 500 ml detergentu do balkonów i tarasów, to idealne rozwiązanie do czyszczenia większych powierzchni bez chlapania. Urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Premium Home FJ z pojedynczą lancą spryskującą i dyszą rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym to idealne rozwiązanie do okazjonalnych prac porządkowych wokół posesji. Zawiera dodatkową dyszę pianową i 500 ml szamponu samochodowego dla maksymalnej siły rozpuszczania zanieczyszczeń. Płynnie obracające się koła sprawiają, że urządzenie K 2 Premium Home FJ jest łatwe w transporcie wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. Dla dodatkowej wygody system szybkozłączki Quick Connect umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie 4-metrowego węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można z łatwością przechowywać na urządzeniu K 2 Premium Home FJ.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium FJ Home: Wygoda przechowywania
Wygoda przechowywania
Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium FJ Home: Duże koła
Duże koła
Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu. Wygodna w manewrowaniu.
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium FJ Home: System Quick Connect
System Quick Connect
Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) maks. 110 / maks. 11
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 360
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 20
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,4
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,2
Waga z opakowaniem (kg) 7,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 242 x 285 x 790

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich, środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck, 0,5 l
  • Przedłużka lancy spryskującej
  • Dysza pianowa: 0.3 l
  • Środki czyszczące: Szampon samochodowy (gotowy do użycia) RM 562
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • 1-stopniowa lanca spryskująca
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 4 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium FJ Home
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium FJ Home
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.