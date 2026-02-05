Szybka jak błyskawica: ultra-kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca myjka ciśnieniowa K 2 Premium Horizontal VPS Home błyskawicznie usuwa zabrudzenia z małych powierzchni i pojazdów, narzędzi ogrodowych i mebli ogrodowych. Urządzenie idealnie nadaje się do wszelkich okazjonalnych prac porządkowych w domu i ogrodzie. Dzięki lancy Vario Power Spray (VPS) ciśnienie wody można łatwo dostosować do powierzchni za pomocą ruchu obrotowego. Dzięki niewielkiej wadze i praktycznemu zintegrowanemu uchwytowi do przenoszenia, model K 2 Horizontal VPS Home można łatwo przetransportować w dowolne miejsce .Zestaw Home Kit zawiera akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T 1 (czyszczenie bez rozpryskiwania) i 500 ml detergentu "Patio & Deck”. System Quick Connect sprawia, że jest to jeszcze łatwiejsze: 4-metrowy wąż wysokociśnieniowy po prostu wsuwa się i wysuwa z urządzenia i pistoletu spustowego. Dla wygody pistolet spustowy i lancę spryskującą można przechowywać na samym urządzeniu. Kabel sprytnie owija się wokół podstawy urządzenia.