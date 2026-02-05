Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Horizontal VPS Home

Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Horizontal VPS Home jest idealna do okazjonalnego użytku i lekkich zabrudzeń, na przykład rowerów, narzędzi ogrodowych i mebli ogrodowych. Z zestawem Home Kit.

Szybka jak błyskawica: ultra-kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca myjka ciśnieniowa K 2 Premium Horizontal VPS Home błyskawicznie usuwa zabrudzenia z małych powierzchni i pojazdów, narzędzi ogrodowych i mebli ogrodowych. Urządzenie idealnie nadaje się do wszelkich okazjonalnych prac porządkowych w domu i ogrodzie. Dzięki lancy Vario Power Spray (VPS) ciśnienie wody można łatwo dostosować do powierzchni za pomocą ruchu obrotowego. Dzięki niewielkiej wadze i praktycznemu zintegrowanemu uchwytowi do przenoszenia, model K 2 Horizontal VPS Home można łatwo przetransportować w dowolne miejsce .Zestaw Home Kit zawiera akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T 1 (czyszczenie bez rozpryskiwania) i 500 ml detergentu "Patio & Deck”. System Quick Connect sprawia, że jest to jeszcze łatwiejsze: 4-metrowy wąż wysokociśnieniowy po prostu wsuwa się i wysuwa z urządzenia i pistoletu spustowego. Dla wygody pistolet spustowy i lancę spryskującą można przechowywać na samym urządzeniu. Kabel sprytnie owija się wokół podstawy urządzenia.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Horizontal VPS Home: Ultrakompaktowe urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsce
Prosty design i niewielkie wymiary. Możliwość przenoszenia jedną ręką.
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Horizontal VPS Home: Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Horizontal VPS Home: Wygoda przechowywania
Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
System Quick Connect
  • Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie ( /bar) 20 / maks. 110
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 360
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 20
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,5
Waga z opakowaniem (kg) 7,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 197 x 264

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich, środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck, 0,5 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 4 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Zintegrowany filtr wody
  • Wieszak na kabel zasilający
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Horizontal VPS Home
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

