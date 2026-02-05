Urządzenie wysokociśnieniowe K 5 FJ Home jest idealnym towarzyszem do regularnego usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń, takich jak czyszczenie pojazdów i średniej wielkości powierzchni wokół posesji. Wyposażenie obejmuje pistolet spustowy, 8-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lancę spryskującą Vario Power (VPS), dyszę rotacyjnaą z obrotowym strumieniem punktowym do usuwania uporczywych zanieczyszczeń oraz niezawodny filtr wody chroniący pompę przed drobnymi cząstkami zanieczyszczeń. Zestaw domowy gwarantuje czyszczenie większych obszarów wokół domu bez chlapania i zawiera przystawkę do czyszczenia powierzchni płaskich T 5 oraz 1 l środka do czyszczenia kamienia i elewacji. W zestawie znajduje się również dysza pianowa i 1 l szamponu samochodowego dla maksymalnej siły usuwania zanieczyszczeń. Wszystkie dostarczone akcesoria można przechowywać na samym urządzeniu.