Myjka ciśnieniowa K 5 FJ Home
Urządzenie K 5 FJ Home jest idealne do regularnego usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń na samochodach, a także ścieżkach i innych powierzchniach wokół posesji. Zawiera zestaw domowy i dyszę pianową.
Urządzenie wysokociśnieniowe K 5 FJ Home jest idealnym towarzyszem do regularnego usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń, takich jak czyszczenie pojazdów i średniej wielkości powierzchni wokół posesji. Wyposażenie obejmuje pistolet spustowy, 8-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lancę spryskującą Vario Power (VPS), dyszę rotacyjnaą z obrotowym strumieniem punktowym do usuwania uporczywych zanieczyszczeń oraz niezawodny filtr wody chroniący pompę przed drobnymi cząstkami zanieczyszczeń. Zestaw domowy gwarantuje czyszczenie większych obszarów wokół domu bez chlapania i zawiera przystawkę do czyszczenia powierzchni płaskich T 5 oraz 1 l środka do czyszczenia kamienia i elewacji. W zestawie znajduje się również dysza pianowa i 1 l szamponu samochodowego dla maksymalnej siły usuwania zanieczyszczeń. Wszystkie dostarczone akcesoria można przechowywać na samym urządzeniu.
Cechy i zalety
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
- Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego.
- Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Wygoda przechowywania
- Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Duże koła
- Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu.
- Wygodna w manewrowaniu.
System Quick Connect
- Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar)
|20 - maks. 145
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 500
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|40
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|2100
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|13,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|302 x 346 x 872
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l
- Przedłużka lancy spryskującej
- Dysza pianowa: 0.3 l
- Środki czyszczące: Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 8 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Podawanie środka czyszczącego przez: Zasysanie
- Materiał wykonania pompy: Aluminium
- Zintegrowany filtr wody
- Zasysanie wody
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.