Myjka ciśnieniowa K 7 Smart Control Flex eco!Booster

Większa wydajność: urządzenie K 7 Smart Control Flex eco!Booster z wężem PremiumFlex, pistolet spustowy G 180 Q Smart Control i zestaw eco!Booster do silnych zanieczyszczeń na delikatnych powierzchniach.

Wystarczy połączyć urządzenie wysokociśnieniowe K 7 Smart Control Flex eco!Booster z aplikacją Kärcher Home & Garden na smartfonie przez Bluetooth. Konsultant w aplikacji udziela praktycznych porad i wskazówek dotyczących wielu sytuacji i zadań związanych z czyszczeniem. Aplikacja ponadto oferuje inne przydatne funkcje, takie jak instrukcje montażu, konserwacji i pielęgnacji, a także portal Kärcher Service. Urządzenie jest wyposażone w tryb Boost zapewniający dodatkową moc. Poziomy ciśnienia można ustawiać na pistolecie spustowym G 180 Q Smart Control wyposażonym w ekran LCD lub przenosić do pistoletu spustowego poprzez aplikację przy pomocy konsultanta. Pozostałe wyposażenie obejmuje lancę spryskującą 3-w-1 Multi Jet do szerokiego zakresu zastosowań bez konieczności zmiany lancy spryskującej, wąż PremiumFlex, system podawania detergentów Plug 'n' Clean, wysokiej jakości aluminiowy uchwyt teleskopowy i pozycję parkowania zapewniającą łatwy dostęp do akcesoriów. Zawiera zestaw eco!Booster z dyszą eco!Booster i 1 litrem uniwersalnego środka czyszczącego do efektywnego czyszczenia. Dysza eco!Booster świetnie nadaje się do wrażliwych powierzchni, a dzięki zwiększonej o 50% wydajnościczyszczenia w porównaniu z dyszą płaskostrumieniową, oszczędza wodę, energię i czas.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 7 Smart Control Flex eco!Booster: Pistolet spustowy Smart Control z trybem boost i lancą 3-w-1 Multi Jet
Pistolet spustowy z wyświetlaczem LCD i przyciskami do regulacji ciśnienia lub dozowania środka czyszczącego. Zawiera tryb boost zapewniający dodatkową moc do usuwania uporczywych zanieczyszczeń. Obrotowa lanca spryskująca 3-w-1 Multi Jet zawiera trzy różne dysze z łatwą zmianą strumienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Myjka ciśnieniowa K 7 Smart Control Flex eco!Booster: Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Myjka ciśnieniowa K 7 Smart Control Flex eco!Booster: Dysza eco!Booster: 50% wyższa wydajność czyszczenia w porównaniu z płaskim strumieniem, 50% wyższa oszczędność wody i energii*
Dokładne, szybkie i bardziej zrównoważone czyszczenie. Oszczędność wody i energii
Aplikacja Home & Garden
  • Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
  • Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia.
  • Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego Kärcher
  • Umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
  • Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Zauważalna redukcja poziomu hałasu
  • Przyjemny dźwięk aplikacji**
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 600
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 60
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 60
Moc przyłącza (kW) 3
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 17,3
Waga z opakowaniem (kg) 24
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 458 x 330 x 669

* W oparciu o możliwość czyszczenia o 50% większej powierzchni niż standardowy płaski strumień Kärcher przy tej samej ilości zużytej energii i wody. Potwierdził to niezależny instytut badawczy. /
** W porównaniu z postrzeganym poziomem hałasu podczas korzystania ze standardowej dyszy płaskostrumieniowej Kärcher

Zakres dostawy

  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q Smart Control
  • Lanca Multi Jet 3-w-1
  • eco!Booster
  • Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, PremiumFlex
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Uchwyt teleskopowy
  • Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
  • Tarasy
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Ogrodzenia
  • Fasady
  • Murki ogrodowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Samochody
  • Mobilne domy
  • Rowery
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
