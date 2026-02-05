Wystarczy połączyć urządzenie wysokociśnieniowe K 7 Smart Control Flex eco!Booster z aplikacją Kärcher Home & Garden na smartfonie przez Bluetooth. Konsultant w aplikacji udziela praktycznych porad i wskazówek dotyczących wielu sytuacji i zadań związanych z czyszczeniem. Aplikacja ponadto oferuje inne przydatne funkcje, takie jak instrukcje montażu, konserwacji i pielęgnacji, a także portal Kärcher Service. Urządzenie jest wyposażone w tryb Boost zapewniający dodatkową moc. Poziomy ciśnienia można ustawiać na pistolecie spustowym G 180 Q Smart Control wyposażonym w ekran LCD lub przenosić do pistoletu spustowego poprzez aplikację przy pomocy konsultanta. Pozostałe wyposażenie obejmuje lancę spryskującą 3-w-1 Multi Jet do szerokiego zakresu zastosowań bez konieczności zmiany lancy spryskującej, wąż PremiumFlex, system podawania detergentów Plug 'n' Clean, wysokiej jakości aluminiowy uchwyt teleskopowy i pozycję parkowania zapewniającą łatwy dostęp do akcesoriów. Zawiera zestaw eco!Booster z dyszą eco!Booster i 1 litrem uniwersalnego środka czyszczącego do efektywnego czyszczenia. Dysza eco!Booster świetnie nadaje się do wrażliwych powierzchni, a dzięki zwiększonej o 50% wydajnościczyszczenia w porównaniu z dyszą płaskostrumieniową, oszczędza wodę, energię i czas.