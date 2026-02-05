Myjka ciśnieniowa K 7 Smart Control Flex eco!Booster
Większa wydajność: urządzenie K 7 Smart Control Flex eco!Booster z wężem PremiumFlex, pistolet spustowy G 180 Q Smart Control i zestaw eco!Booster do silnych zanieczyszczeń na delikatnych powierzchniach.
Wystarczy połączyć urządzenie wysokociśnieniowe K 7 Smart Control Flex eco!Booster z aplikacją Kärcher Home & Garden na smartfonie przez Bluetooth. Konsultant w aplikacji udziela praktycznych porad i wskazówek dotyczących wielu sytuacji i zadań związanych z czyszczeniem. Aplikacja ponadto oferuje inne przydatne funkcje, takie jak instrukcje montażu, konserwacji i pielęgnacji, a także portal Kärcher Service. Urządzenie jest wyposażone w tryb Boost zapewniający dodatkową moc. Poziomy ciśnienia można ustawiać na pistolecie spustowym G 180 Q Smart Control wyposażonym w ekran LCD lub przenosić do pistoletu spustowego poprzez aplikację przy pomocy konsultanta. Pozostałe wyposażenie obejmuje lancę spryskującą 3-w-1 Multi Jet do szerokiego zakresu zastosowań bez konieczności zmiany lancy spryskującej, wąż PremiumFlex, system podawania detergentów Plug 'n' Clean, wysokiej jakości aluminiowy uchwyt teleskopowy i pozycję parkowania zapewniającą łatwy dostęp do akcesoriów. Zawiera zestaw eco!Booster z dyszą eco!Booster i 1 litrem uniwersalnego środka czyszczącego do efektywnego czyszczenia. Dysza eco!Booster świetnie nadaje się do wrażliwych powierzchni, a dzięki zwiększonej o 50% wydajnościczyszczenia w porównaniu z dyszą płaskostrumieniową, oszczędza wodę, energię i czas.
Cechy i zalety
Pistolet spustowy Smart Control z trybem boost i lancą 3-w-1 Multi JetPistolet spustowy z wyświetlaczem LCD i przyciskami do regulacji ciśnienia lub dozowania środka czyszczącego. Zawiera tryb boost zapewniający dodatkową moc do usuwania uporczywych zanieczyszczeń. Obrotowa lanca spryskująca 3-w-1 Multi Jet zawiera trzy różne dysze z łatwą zmianą strumienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlexElastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Dysza eco!Booster: 50% wyższa wydajność czyszczenia w porównaniu z płaskim strumieniem, 50% wyższa oszczędność wody i energii*Dokładne, szybkie i bardziej zrównoważone czyszczenie. Oszczędność wody i energii
Aplikacja Home & Garden
- Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
- Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia.
- Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego Kärcher
- Umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
- Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Zauważalna redukcja poziomu hałasu
- Przyjemny dźwięk aplikacji**
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 600
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|60
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 60
|Moc przyłącza (kW)
|3
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|17,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|24
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|458 x 330 x 669
* W oparciu o możliwość czyszczenia o 50% większej powierzchni niż standardowy płaski strumień Kärcher przy tej samej ilości zużytej energii i wody. Potwierdził to niezależny instytut badawczy. /
** W porównaniu z postrzeganym poziomem hałasu podczas korzystania ze standardowej dyszy płaskostrumieniowej Kärcher
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q Smart Control
- Lanca Multi Jet 3-w-1
- eco!Booster
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Uchwyt teleskopowy
- Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
- Tarasy
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Ogrodzenia
- Fasady
- Murki ogrodowe
- Teren wokół domu i ogród
- Samochody
- Mobilne domy
- Rowery
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.