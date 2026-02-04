Ciesz się imponująco wydajnym czyszczeniem! K 7 WCM FJ to idealny partner do częstego czyszczenia i usuwania uporczywych zanieczyszczeń: jego mocny silnik chłodzony wodą eliminuje zanieczyszczenia ze ścieżek, tarasów, sprzętu ogrodowego i większych pojazdów. Aby czyścić powierzchnie szczególnie skutecznie i delikatnie, wystarczy odpowiednio obrócić lancę spryskującą Vario Power (VPS). Zestaw zawiera dyszę pianową zapewniającą dobrze przylegającą pianę i maksymalną siłę rozpuszczania zanieczyszczeń, a także 1 l szamponu samochodowego. Inne funkcje obejmują dyszę rotacyjną z obrotową dyszą punktową, która zapewnia doskonałe efekty czyszczenia bez żadnych kompromisów nawet w przypadku uporczywych zanieczyszczeń. Wbudowany filtr wody w niezawodny sposób chroni pompę przed cząstkami zanieczyszczeń. Wszystkie dołączone akcesoria można również przechowywać na samym urządzeniu.