Wystarczy połączyć urządzenie Home wysokociśnieniowe K 7 Smart Control Flex Home z aplikacją Kärcher Home & Garden na smartfonie przez Bluetooth – aby czyszczenie stało się dużo łatwiejsze i wydajniejsze. Wynika to z faktu, że konsultant w aplikacji udziela praktycznych wskazówek i porad dotyczących wielu sytuacji i zadań związanych z czyszczeniem. Aplikacja ponadto oferuje wiele innych przydatnych funkcji, takie jak instrukcje montażu, konserwacji i pielęgnacji, a także portal Kärcher Service. Urządzenie oferuje tryb boost zapewniający dodatkową moc, co oznacza, że nawet uporczywe zanieczyszczenia nie są problemem. Poziomy ciśnienia można ustawiać na pistolecie spustowym G 180 Q Smart Control wyposażonym w ekran LCD lub przenosić do pistoletu spustowego z aplikacji – aby nie popełnić żadnego błędu podczas czyszczenia. Zestaw domowy zawiera przystawkę do czyszczenia powierzchni płaskich T 7 i 1 litr środka do czyszczenia kamienia 3-w-1. Pozostałe wyposażenie obejmuje lancę spryskującą 3-w-1 Multi Jet do szerokiego zakresu zastosowań bez konieczności wymiany lancy spryskującej, wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex, system podawania detergentu Plug 'n' Clean do łatwej wymiany detergentu, aluminiowy uchwyt teleskopowy do łatwego transportu, a także pozycję parkowania zapewniającą łatwy dostęp do akcesoriów.