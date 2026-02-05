Myjka ciśnieniowa K 2 Horizontal VPS Home

Poziome urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Horizontal VPS Home doskonale nadaje się do sporadycznego użytku i lekkich zanieczyszczeń, na przykład na rowerach, narzędziach ogrodowych i meblach ogrodowych. Zawiera zestaw domowy.

Szybkie jak błyskawica: ultrakompaktowe, zajmujące niewiele miejsca poziome urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Horizontal VPS Home błyskawicznie usuwa zanieczyszczenia z małych powierzchni i pojazdów, narzędzi i mebli ogrodowych. Urządzenie idealnie nadaje się do wszelkich okazjonalnych prac porządkowych w domu i ogrodzie. Zawiera zestaw domowy z przystawką do czyszczenia powierzchni T 1 i 500 ml detergentu Patio & Deck do czyszczenia większych powierzchni bez chlapania. Dzięki lancy spryskującej Vario Power (VPS) ciśnienie wody można łatwo dostosować do powierzchni za pomocą prostego ruchu obrotowego. Dzięki niewielkiemu ciężarowi i praktycznemu zintegrowanemu uchwytowi do przenoszenia poziome urządzenie K 2 Horizontal VPS Home można łatwo przetransportować w dowolne miejsce. Dla dodatkowej wygody system szybkozłączki Quick Connect umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie 3-metrowego węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Dla wygody pistolet spustowy i lancę spryskującą można przechowywać na samym urządzeniu. Kabel można wygodnie owinąć wokół podstawy urządzenia.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 2 Horizontal VPS Home: Ultrakompaktowe urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsce
Prosty design i niewielkie wymiary. Możliwość przenoszenia jedną ręką.
Myjka ciśnieniowa K 2 Horizontal VPS Home: Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Myjka ciśnieniowa K 2 Horizontal VPS Home: System Quick Connect
Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Wygoda przechowywania
  • Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar) 20 - maks. 110
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 360
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 20
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (W) 1400
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,5
Waga z opakowaniem (kg) 7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 197 x 248

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich, środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck, 0,5 l
  • Przedłużka lancy spryskującej
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • Lanca Vario Power
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Zintegrowany filtr wody
  • Wieszak na kabel zasilający
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.