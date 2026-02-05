Szybkie jak błyskawica: ultrakompaktowe, zajmujące niewiele miejsca poziome urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Horizontal VPS Home błyskawicznie usuwa zanieczyszczenia z małych powierzchni i pojazdów, narzędzi i mebli ogrodowych. Urządzenie idealnie nadaje się do wszelkich okazjonalnych prac porządkowych w domu i ogrodzie. Zawiera zestaw domowy z przystawką do czyszczenia powierzchni T 1 i 500 ml detergentu Patio & Deck do czyszczenia większych powierzchni bez chlapania. Dzięki lancy spryskującej Vario Power (VPS) ciśnienie wody można łatwo dostosować do powierzchni za pomocą prostego ruchu obrotowego. Dzięki niewielkiemu ciężarowi i praktycznemu zintegrowanemu uchwytowi do przenoszenia poziome urządzenie K 2 Horizontal VPS Home można łatwo przetransportować w dowolne miejsce. Dla dodatkowej wygody system szybkozłączki Quick Connect umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie 3-metrowego węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Dla wygody pistolet spustowy i lancę spryskującą można przechowywać na samym urządzeniu. Kabel można wygodnie owinąć wokół podstawy urządzenia.