Urządzenie wysokociśnieniowe K 5 FJ jest idealnym narzędziem do regularnego usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń, takich jak czyszczenie pojazdów i średniej wielkości powierzchni wokół posesji. Wyposażenie obejmuje pistolet spustowy, 8-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lancę Vario Power Spray (VPS), dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym do usuwania najbardziej uporczywych zanieczyszczeń, dyszę pianową zapewniającą maksymalną siłę rozpuszczania brudu oraz niezawodny filtr wody chroniący pompę przed wnikaniem drobnych cząstek zanieczyszczeń. Ciśnienie można łatwo regulować na lancy Vario Power Spray (VPS), po prostu obracając ją w celu uzyskania szczególnie ukierunkowanego czyszczenia, które jest delikatne dla powierzchni. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym zapewnia wyjątkową wydajność czyszczenia nawet uporczywych zanieczyszczeń. Wszystkie akcesoria można z łatwością przechowywać na samym urządzeniu.