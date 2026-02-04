Myjka ciśnieniowa K 2 Premium
Pożegnaj zanieczyszczenia: przy pomocy myjki ciśnieniowej K 2 Premium Modular uporządkuj obszar wokół swojej nieruchomości, wyczyść meble ogrodowe i małe powierzchnie w ogrodzie.
Usuń zanieczyszczenia, które zgromadziły się na samochodach, schodach, narzędziach ogrodowych i meblach ustawionych na zewnątrz: Urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Premium Modular z pojedynczą lancą spryskującą i dyszą rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym, to idealne rozwiązanie do okazjonalnego czyszczenia obszaru wokół domu. Płaski strumień pojedynczej lancy spryskującej i obrotowy strumień dyszy rotacyjnej usuwają nawet uporczywe zanieczyszczenia. Łatwo obracające się koła K 2 pozwalają na przetransportowanie urządzenia do dowolnego miejsca. Szybkozłącze Quick Connect zapewnia dodatkową wygodę podczas użytkowania, ponieważ umożliwia łatwe podłączenie i odłączenie czterometrowego węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można przechowywać na K 2 Universal Premium.
Cechy i zalety
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącegoWygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Wygoda przechowywaniaWąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Duże kołaWygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu. Wygodna w manewrowaniu.
System Quick Connect
- Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar/MPa)
|maks. 110 / maks. 11
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 360
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|20
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|1,4
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|242 x 285 x 790
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- 1-stopniowa lanca spryskująca
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 4 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Zintegrowany filtr wody
Wideo
Zastosowania
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Tarasy
- Do czyszczenia małych samochodów.
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Rowery
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.