Usuń zanieczyszczenia, które zgromadziły się na samochodach, schodach, narzędziach ogrodowych i meblach ustawionych na zewnątrz: Urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Premium Modular z pojedynczą lancą spryskującą i dyszą rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym, to idealne rozwiązanie do okazjonalnego czyszczenia obszaru wokół domu. Płaski strumień pojedynczej lancy spryskującej i obrotowy strumień dyszy rotacyjnej usuwają nawet uporczywe zanieczyszczenia. Łatwo obracające się koła K 2 pozwalają na przetransportowanie urządzenia do dowolnego miejsca. Szybkozłącze Quick Connect zapewnia dodatkową wygodę podczas użytkowania, ponieważ umożliwia łatwe podłączenie i odłączenie czterometrowego węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można przechowywać na K 2 Universal Premium.