Za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego K 4 Premium Power Control Flex każdą powierzchnię można wyczyścić z użyciem odpowiedniego ciśnienia. Konsultant zintegrowany z aplikacją Kärcher Home & Garden pomaga użytkownikowi znaleźć właściwe ciśnienie, dostarczając praktycznych wskazówek dotyczących każdej sytuacji i zadania – aby uzyskać doskonałe efekty czyszczenia. Z myślą o maksymalnej kontroli poziom ciśnienia można łatwo regulować poprzez obracanie lancy spryskującej i kontrolować na pistolecie spustowym G 160 Q Power Control. Ogólna obsługa jest bardzo prosta dzięki wygodnemu bębnowi na wąż. Pozostałe wyposażenie urządzenia K 4 Premium Power Control Flex obejmuje system podawania detergentów Kärcher Plug 'n' Clean do łatwej wymiany detergentów, wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex dla dodatkowej wygody, teleskopowy uchwyt ułatwiający transport, system Quick Connect oszczędzający czas i wysiłek przy wkładaniu i wyjmowaniu węża wysokociśnieniowego z urządzenia, a także pistolet spustowy i pozycję parkowania zapewniającą łatwy dostęp do akcesoriów w dowolnym momencie.