Myjka ciśnieniowa K 7 WCM

Wydajność, która nie ma sobie równych: myjka wysokociśnieniowa K 7 WCM z silnikiem chłodzonym wodą skutecznie i wydajnie usuwa zanieczyszczenia ze ścieżek, tarasów, sprzętu ogrodowego oraz pojazdów.

Zachwycisz się możliwością czyszczenia z dużą siłą! K 7 WCM doskonale sprawdzi się w częstym czyszczeniu trudnych do usunięcia zanieczyszczeń: Silnik chłodzony wodą o dużej mocy skutecznie usuwa zanieczyszczenia ze ścieżek, tarasów, sprzętu ogrodowego oraz większych pojazdów. Po przekręceniu lancy spryskującej Vario Power (VPS) można wyjątkowo skuteczne i delikatne czyścić różne powierzchnie. Urządzenie posiada również dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym, który zapewnia bezkompromisowe usuwanie nawet uporczywych zanieczyszczeń. Wbudowany filtr wody również skutecznie chroni pompę przed zanieczyszczeniami. Ponadto wszystkie akcesoria można przechowywać na urządzeniu.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 7 WCM: Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Myjka ciśnieniowa K 7 WCM: Nanoszenie detergentu
Nanoszenie detergentu
Zintegrowany mechanizm zasysania środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Myjka ciśnieniowa K 7 WCM: Wygoda przechowywania
Wygoda przechowywania
Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający można przechowywać w prakrycznym schowku w urządzeniu.
System Quick Connect
  • Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 600
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 60
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 60
Moc przyłącza (kW) 3
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 17,2
Waga z opakowaniem (kg) 21,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 369 x 355 x 946

Zakres dostawy

  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 10 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Lanca Vario Power
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Silnik chłodzony wodą
  • Materiał wykonania pompy: Aluminium
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 7 WCM
Myjka ciśnieniowa K 7 WCM
Myjka ciśnieniowa K 7 WCM
Myjka ciśnieniowa K 7 WCM

Wideo

Zastosowania
  • Murki ogrodowe
  • Stopnie zewnętrzne
  • Teren wokół domu i ogród
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Samochody
  • Mobilne domy
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Rowery
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.