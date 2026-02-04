Myjka ciśnieniowa K 7 WCM
Wydajność, która nie ma sobie równych: myjka wysokociśnieniowa K 7 WCM z silnikiem chłodzonym wodą skutecznie i wydajnie usuwa zanieczyszczenia ze ścieżek, tarasów, sprzętu ogrodowego oraz pojazdów.
Zachwycisz się możliwością czyszczenia z dużą siłą! K 7 WCM doskonale sprawdzi się w częstym czyszczeniu trudnych do usunięcia zanieczyszczeń: Silnik chłodzony wodą o dużej mocy skutecznie usuwa zanieczyszczenia ze ścieżek, tarasów, sprzętu ogrodowego oraz większych pojazdów. Po przekręceniu lancy spryskującej Vario Power (VPS) można wyjątkowo skuteczne i delikatne czyścić różne powierzchnie. Urządzenie posiada również dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym, który zapewnia bezkompromisowe usuwanie nawet uporczywych zanieczyszczeń. Wbudowany filtr wody również skutecznie chroni pompę przed zanieczyszczeniami. Ponadto wszystkie akcesoria można przechowywać na urządzeniu.
Cechy i zalety
Trwałość i niezawodne funkcjonowanieChłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Nanoszenie detergentuZintegrowany mechanizm zasysania środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Wygoda przechowywaniaWąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający można przechowywać w prakrycznym schowku w urządzeniu.
System Quick Connect
- Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 600
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|60
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 60
|Moc przyłącza (kW)
|3
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|17,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|21,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|369 x 355 x 946
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Lanca Vario Power
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Silnik chłodzony wodą
- Materiał wykonania pompy: Aluminium
- Zintegrowany filtr wody
Wideo
Zastosowania
- Murki ogrodowe
- Stopnie zewnętrzne
- Teren wokół domu i ogród
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Samochody
- Mobilne domy
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Rowery
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.