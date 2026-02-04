Zachwycisz się możliwością czyszczenia z dużą siłą! K 7 WCM doskonale sprawdzi się w częstym czyszczeniu trudnych do usunięcia zanieczyszczeń: Silnik chłodzony wodą o dużej mocy skutecznie usuwa zanieczyszczenia ze ścieżek, tarasów, sprzętu ogrodowego oraz większych pojazdów. Po przekręceniu lancy spryskującej Vario Power (VPS) można wyjątkowo skuteczne i delikatne czyścić różne powierzchnie. Urządzenie posiada również dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym, który zapewnia bezkompromisowe usuwanie nawet uporczywych zanieczyszczeń. Wbudowany filtr wody również skutecznie chroni pompę przed zanieczyszczeniami. Ponadto wszystkie akcesoria można przechowywać na urządzeniu.