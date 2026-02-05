Myjka ciśnieniowa K 5 Classic Car & Home
Lekkie i poręczne: Urządzenie wysokociśnieniowe K5 Classic Car & Home jest bardzo łatwe w przechowywaniu i transporcie. Zawiera zestaw do czyszczenia samochodów i zestaw domowy.
Urządzenie wysokociśnieniowe K5 Classic Car & Home doskonale nadaje się do okazjonalnego użytku i usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń wokół domu. Od rowerów po kamienne ściany, a nawet SUV-y, urządzenie wysokociśnieniowe zapewnia olśniewające rezultaty dzięki mocnemu, uniwersalnemu silnikowi. Zestaw do czyszczenia samochodu gwarantuje skuteczne czyszczenie pojazdów. Dysza pianowa o pojemności 0,3 l zapewnia dobre przyleganie piany, co zapewnia optymalną skuteczność rozpuszczania zanieczyszczeń, a obrotowa szczotka myjąca skutecznie rozluźnia szarą powłokę. Zestaw domowy ze środkiem do czyszczenia kamienia i elewacji 3-w-1 (1 l) oraz przystawką do czyszczenia powierzchni T5 zapewnia wysoce skuteczne czyszczenie gładkich powierzchni bez chlapania. Co więcej, urządzenie zawiera również pistolet spustowy z systemem Quick Connect wraz z 8-metrowym wężem wysokociśnieniowym. Lanca spryskująca VPS (Vario Power) umożliwia dostosowanie ciśnienia do powierzchni w mgnieniu oka. Dysza rotacyjna usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a filtr wody chroni pompę przed drobnymi cząsteczkami zanieczyszczeń.
Cechy i zalety
Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowieWąż wysokociśnieniowy po skończonej pracy można zawiesić na urządzeniu.
Uchwyt teleskopowyAluminiowy uchwyt teleskopowy można składać i rozkładać.
Możliwość zasysania środków czyszczących.Wężyk do zasysania środka czyszczącego Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
- Wygodne przechowywanie akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 500
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|40
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|2,1
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|12,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|188 x 252 x 445
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l
- Przedłużka lancy spryskującej
- Obrotowa szczotka myjąca
- Dysza pianowa: 0.3 l
- Ściereczka
- Środki czyszczące: Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 8 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Zasysanie
- Uchwyt teleskopowy
- Materiał wykonania pompy: Aluminium
- Zintegrowany filtr wody
- Zasysanie wody
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia małych samochodów.
- Stopnie zewnętrzne
- Do czyszczenia średniej wielkości samochodów i kombi.
- Murki ogrodowe
- Fasady
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.