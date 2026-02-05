Myjka ciśnieniowa K 5 Classic Car & Home

Lekkie i poręczne: Urządzenie wysokociśnieniowe K5 Classic Car & Home jest bardzo łatwe w przechowywaniu i transporcie. Zawiera zestaw do czyszczenia samochodów i zestaw domowy. 

Urządzenie wysokociśnieniowe K5 Classic Car & Home doskonale nadaje się do okazjonalnego użytku i usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń wokół domu. Od rowerów po kamienne ściany, a nawet SUV-y, urządzenie wysokociśnieniowe zapewnia olśniewające rezultaty dzięki mocnemu, uniwersalnemu silnikowi. Zestaw do czyszczenia samochodu gwarantuje skuteczne czyszczenie pojazdów. Dysza pianowa o pojemności 0,3 l zapewnia dobre przyleganie piany, co zapewnia optymalną skuteczność rozpuszczania zanieczyszczeń, a obrotowa szczotka myjąca skutecznie rozluźnia szarą powłokę. Zestaw domowy ze środkiem do czyszczenia kamienia i elewacji 3-w-1 (1 l) oraz przystawką do czyszczenia powierzchni T5 zapewnia wysoce skuteczne czyszczenie gładkich powierzchni bez chlapania. Co więcej, urządzenie zawiera również pistolet spustowy z systemem Quick Connect wraz z 8-metrowym wężem wysokociśnieniowym. Lanca spryskująca VPS (Vario Power) umożliwia dostosowanie ciśnienia do powierzchni w mgnieniu oka. Dysza rotacyjna usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a filtr wody chroni pompę przed drobnymi cząsteczkami zanieczyszczeń.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 5 Classic Car & Home: Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowie
Wąż wysokociśnieniowy po skończonej pracy można zawiesić na urządzeniu.
Myjka ciśnieniowa K 5 Classic Car & Home: Uchwyt teleskopowy
Aluminiowy uchwyt teleskopowy można składać i rozkładać.
Myjka ciśnieniowa K 5 Classic Car & Home: Możliwość zasysania środków czyszczących.
Wężyk do zasysania środka czyszczącego Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
  • Wygodne przechowywanie akcesoriów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 500
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 40
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 2,1
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 5,6
Waga z opakowaniem (kg) 12,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 188 x 252 x 445

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l
  • Przedłużka lancy spryskującej
  • Obrotowa szczotka myjąca
  • Dysza pianowa: 0.3 l
  • Ściereczka
  • Środki czyszczące: Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 8 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Zasysanie
  • Uchwyt teleskopowy
  • Materiał wykonania pompy: Aluminium
  • Zintegrowany filtr wody
  • Zasysanie wody
Zastosowania
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Do czyszczenia małych samochodów.
  • Stopnie zewnętrzne
  • Do czyszczenia średniej wielkości samochodów i kombi.
  • Murki ogrodowe
  • Fasady
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.