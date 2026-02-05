Urządzenie wysokociśnieniowe K5 Classic Car & Home doskonale nadaje się do okazjonalnego użytku i usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń wokół domu. Od rowerów po kamienne ściany, a nawet SUV-y, urządzenie wysokociśnieniowe zapewnia olśniewające rezultaty dzięki mocnemu, uniwersalnemu silnikowi. Zestaw do czyszczenia samochodu gwarantuje skuteczne czyszczenie pojazdów. Dysza pianowa o pojemności 0,3 l zapewnia dobre przyleganie piany, co zapewnia optymalną skuteczność rozpuszczania zanieczyszczeń, a obrotowa szczotka myjąca skutecznie rozluźnia szarą powłokę. Zestaw domowy ze środkiem do czyszczenia kamienia i elewacji 3-w-1 (1 l) oraz przystawką do czyszczenia powierzchni T5 zapewnia wysoce skuteczne czyszczenie gładkich powierzchni bez chlapania. Co więcej, urządzenie zawiera również pistolet spustowy z systemem Quick Connect wraz z 8-metrowym wężem wysokociśnieniowym. Lanca spryskująca VPS (Vario Power) umożliwia dostosowanie ciśnienia do powierzchni w mgnieniu oka. Dysza rotacyjna usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a filtr wody chroni pompę przed drobnymi cząsteczkami zanieczyszczeń.