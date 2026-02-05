Myjka terenowa OC 7-18 Handheld Battery Set
Ręczna akumulatorowa myjka średniociśnieniowa OC 7-18 Handheld Battery Set, idealna do mobilnego sprzątania – dzięki wężowi ssącemu, regulacji ciśnienia i wymiennej baterii 18 V.
Do elastycznego czyszczenia w podróży i w domu, ręczna myjka akumulatorowa OC 7-18 jest idealnym wyborem do łatwego usuwania średnich zanieczyszczeń. Ręczna myjka średniociśnieniowa może być podłączona bezpośrednio do węża ogrodowego lub skutecznie zasysać wodę z zewnętrznych źródeł, takich jak pojemniki na wodę lub kanistry. Wąż ssący wyposażony w filtr wody zapewnia zasięg do 5 metrów. Dzięki wydajnemu, wymiennemu akumulatorowi 18 V Kärcher będącemu częścią zestawu, myjka OC 7-18 jest całkowicie niezależna od zewnętrznych źródeł zasilania i wody. Przemyślana, ergonomiczna konstrukcja gwarantuje wygodną obsługę, a 2-stopniowa regulacja ciśnienia w zakresie od 11 do 24 barów umożliwia precyzyjne dostosowanie do wrażliwych powierzchni lub wydłużenie czasu pracy akumulatora. Wskaźnik LED informuje o używanym trybie i poziomie naładowania akumulatora. Dysza Multi Jet 5 w 1 umożliwia szybkie przełączanie między pięcioma rodzajami strumienia, a technologia dysz Kärcher zapewnia delikatne i skuteczne czyszczenie nawet wrażliwych materiałów. Myjka OC 7-18 jest zatem wszechstronna – zarówno na kempingu, po wycieczce rowerowej, jak i w ogrodzie.
Cechy i zalety
Czyszczenie mobilne
- Dzięki dołączonemu wężowi ssącemu i wymiennemu akumulatorowi Kärcher 18 V czyszczenie w podróży lub w domu jest łatwe i mobilne – niezależnie od podłączenia do wody i zasilania.
- Elastyczna w użyciu do wielu różnych zadań związanych z czyszczeniem, np. rowerów, sprzętu ogrodowego i kempingowego, wózków dziecięcych lub samochodu.
- Woda może być dostarczana za pośrednictwem podłączonego węża ogrodowego lub węża ssącego z zewnętrznego źródła wody.
Regulacja ciśnienia ze wskaźnikiem LED
- W zależności od zadania czyszczenia można przełączać się między trybem Max (24 bar) a trybem eco!Mode¹⁾ (ok. 11 bar). Idealny do delikatnych powierzchni lub w celu wydłużenia czasu pracy akumulatora do 30 minut.
- Dioda LED informuje o wybranym trybie i o aktualnym stanie naładowania akumulatora.
Kompleksowy zakres akcesoriów
- Dysza Multi Jet łączy w sobie pięć rodzajów strumienia w jednym urządzeniu, które można regulować po prostu przekręcając głowicę dyszy.
- Wąż ssący umożliwia korzystanie z wody z zewnętrznych źródeł, takich jak kanister, wiadro lub strumień. Maksymalna swoboda ruchu dzięki długości 5 m.
- Strumień piany ułatwia precyzyjne nanoszenie detergentu, zapewniając jeszcze skuteczniejsze czyszczenie uporczywych zanieczyszczeń.
Skuteczne i delikatne średnie ciśnienie
- Dzięki wydajnej technologii dysz Kärcher i Multi Jet 5 w 1, myjka ciśnieniowa czyści delikatnie i oszczędza wodę. Zanieczyszczenia są bardzo skutecznie usuwane.
- Idealny wybór do ochrony delikatnych elementów w rowerach, takich jak łożyska, uszczelki lub piasty.
- Niezawodne i precyzyjne czyszczenie, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Lekka i ergonomiczna konstrukcja
- Dzięki niewielkiemu ciężarowi i ergonomicznej konstrukcji, myjka średniociśnieniowa jest również wygodna podczas długich cykli roboczych.
- Kompaktowa konstrukcja urządzenia zapewnia niewielki rozmiar opakowania do transportu i przechowywania.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Technologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD baterii: pokazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Ciśnienie (bar)
|maks. 24
|Zakres ciśnienia
|Średnie ciśnienie
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|200
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb normalny: / 14 Tryb eco!efficiency: / 30
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|44 / 83
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min)
|300
|Moc znamionowa (A)
|0,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ W trybie eco!Mode zużycie wody jest zmniejszone o 20%, a zużycie energii o 59% w porównaniu do najwyższego ustawienia (tryb Max).
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Dysza pianowa
- Złączka 3/4"
- Multi Jet 5 w 1
- Wąż ssący
Wyposażenie
- Zasysanie wody
- Zintegrowany filtr wody
- Filtr
Wideo
Zastosowania
- Rowery
- Namioty
- Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
- Wózki spacerowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Zabawki
- Kosze na śmieci
- Samochody
- Żaluzje/rolety