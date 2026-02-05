Myjka terenowa OC 7-18 Handheld Battery Set

Ręczna akumulatorowa myjka średniociśnieniowa OC 7-18 Handheld Battery Set, idealna do mobilnego sprzątania – dzięki wężowi ssącemu, regulacji ciśnienia i wymiennej baterii 18 V.

Do elastycznego czyszczenia w podróży i w domu, ręczna myjka akumulatorowa OC 7-18 jest idealnym wyborem do łatwego usuwania średnich zanieczyszczeń. Ręczna myjka średniociśnieniowa może być podłączona bezpośrednio do węża ogrodowego lub skutecznie zasysać wodę z zewnętrznych źródeł, takich jak pojemniki na wodę lub kanistry. Wąż ssący wyposażony w filtr wody zapewnia zasięg do 5 metrów. Dzięki wydajnemu, wymiennemu akumulatorowi 18 V Kärcher będącemu częścią zestawu, myjka OC 7-18 jest całkowicie niezależna od zewnętrznych źródeł zasilania i wody. Przemyślana, ergonomiczna konstrukcja gwarantuje wygodną obsługę, a 2-stopniowa regulacja ciśnienia w zakresie od 11 do 24 barów umożliwia precyzyjne dostosowanie do wrażliwych powierzchni lub wydłużenie czasu pracy akumulatora. Wskaźnik LED informuje o używanym trybie i poziomie naładowania akumulatora. Dysza Multi Jet 5 w 1 umożliwia szybkie przełączanie między pięcioma rodzajami strumienia, a technologia dysz Kärcher zapewnia delikatne i skuteczne czyszczenie nawet wrażliwych materiałów. Myjka OC 7-18 jest zatem wszechstronna – zarówno na kempingu, po wycieczce rowerowej, jak i w ogrodzie.

Cechy i zalety
Czyszczenie mobilne
  • Dzięki dołączonemu wężowi ssącemu i wymiennemu akumulatorowi Kärcher 18 V czyszczenie w podróży lub w domu jest łatwe i mobilne – niezależnie od podłączenia do wody i zasilania.
  • Elastyczna w użyciu do wielu różnych zadań związanych z czyszczeniem, np. rowerów, sprzętu ogrodowego i kempingowego, wózków dziecięcych lub samochodu.
  • Woda może być dostarczana za pośrednictwem podłączonego węża ogrodowego lub węża ssącego z zewnętrznego źródła wody.
Regulacja ciśnienia ze wskaźnikiem LED
  • W zależności od zadania czyszczenia można przełączać się między trybem Max (24 bar) a trybem eco!Mode¹⁾ (ok. 11 bar). Idealny do delikatnych powierzchni lub w celu wydłużenia czasu pracy akumulatora do 30 minut.
  • Dioda LED informuje o wybranym trybie i o aktualnym stanie naładowania akumulatora.
Kompleksowy zakres akcesoriów
  • Dysza Multi Jet łączy w sobie pięć rodzajów strumienia w jednym urządzeniu, które można regulować po prostu przekręcając głowicę dyszy. 
  • Wąż ssący umożliwia korzystanie z wody z zewnętrznych źródeł, takich jak kanister, wiadro lub strumień. Maksymalna swoboda ruchu dzięki długości 5 m.
  • Strumień piany ułatwia precyzyjne nanoszenie detergentu, zapewniając jeszcze skuteczniejsze czyszczenie uporczywych zanieczyszczeń.
Skuteczne i delikatne średnie ciśnienie
  • Dzięki wydajnej technologii dysz Kärcher i Multi Jet 5 w 1, myjka ciśnieniowa czyści delikatnie i oszczędza wodę. Zanieczyszczenia są bardzo skutecznie usuwane.
  • Idealny wybór do ochrony delikatnych elementów w rowerach, takich jak łożyska, uszczelki lub piasty.
  • Niezawodne i precyzyjne czyszczenie, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Lekka i ergonomiczna konstrukcja
  • Dzięki niewielkiemu ciężarowi i ergonomicznej konstrukcji, myjka średniociśnieniowa jest również wygodna podczas długich cykli roboczych.
  • Kompaktowa konstrukcja urządzenia zapewnia niewielki rozmiar opakowania do transportu i przechowywania.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
  • Technologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD baterii: pokazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii.
  • Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
  • Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Ciśnienie (bar) maks. 24
Zakres ciśnienia Średnie ciśnienie
Wydajność tłoczenia (l/h) 200
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb normalny: / 14 Tryb eco!efficiency: / 30
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 44 / 83
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min) 300
Moc znamionowa (A) 0,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 2,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 277 x 75 x 231

¹⁾ W trybie eco!Mode zużycie wody jest zmniejszone o 20%, a zużycie energii o 59% w porównaniu do najwyższego ustawienia (tryb Max).

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Dysza pianowa
  • Złączka 3/4"
  • Multi Jet 5 w 1
  • Wąż ssący

Wyposażenie

  • Zasysanie wody
  • Zintegrowany filtr wody
  • Filtr

Wideo

Zastosowania
  • Rowery
  • Namioty
  • Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
  • Wózki spacerowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Zabawki
  • Kosze na śmieci
  • Samochody
  • Żaluzje/rolety
Akcesoria
Środki czyszczące