Do elastycznego czyszczenia w podróży i w domu, ręczna myjka akumulatorowa OC 7-18 jest idealnym wyborem do łatwego usuwania średnich zanieczyszczeń. Ręczna myjka średniociśnieniowa może być podłączona bezpośrednio do węża ogrodowego lub skutecznie zasysać wodę z zewnętrznych źródeł, takich jak pojemniki na wodę lub kanistry. Wąż ssący wyposażony w filtr wody zapewnia zasięg do 5 metrów. Dzięki wydajnemu, wymiennemu akumulatorowi 18 V Kärcher będącemu częścią zestawu, myjka OC 7-18 jest całkowicie niezależna od zewnętrznych źródeł zasilania i wody. Przemyślana, ergonomiczna konstrukcja gwarantuje wygodną obsługę, a 2-stopniowa regulacja ciśnienia w zakresie od 11 do 24 barów umożliwia precyzyjne dostosowanie do wrażliwych powierzchni lub wydłużenie czasu pracy akumulatora. Wskaźnik LED informuje o używanym trybie i poziomie naładowania akumulatora. Dysza Multi Jet 5 w 1 umożliwia szybkie przełączanie między pięcioma rodzajami strumienia, a technologia dysz Kärcher zapewnia delikatne i skuteczne czyszczenie nawet wrażliwych materiałów. Myjka OC 7-18 jest zatem wszechstronna – zarówno na kempingu, po wycieczce rowerowej, jak i w ogrodzie.