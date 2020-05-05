Chemia samochodowa i kosmetyki samochodowe
Chemia samochodowa dostępna w sklepie Kärcher umożliwia mycie, czyszczenie i pielęgnację auta wewnątrz i na zewnątrz. Nowa gama kosmetyków samochodowych do detailingu to jakość sama w sobie.
Pielęgnacja auta kosmetykami samochodowymi Kärcher
Zdecydowanie przyjemniej prowadzi się posprzątany i czysty samochód. Dzieje się tak, ponieważ wygląda jak nowy, jego wnętrze pięknie pachnie, a dodatkowo zadbany samochód będzie nam po prostu dłużej służył. Zabrudzenia sprawiają, że pojazd nie tylko wygląda gorzej, ale w perspektywie czasu brud może przyczyniać się do powstawania uszkodzeń lakieru czy tapicerki. Wypróbuj środki czyszczące i pielęgnujące Kärcher, które zapewnią doskonały wygląd i długotrwały efekt.
Felgi, przednia szyba, lakier – środki do czyszczenia i pielęgnacji Kärcher zdziałają cuda w przypadku każdej części auta, także w jego wnętrzu. Szyby bez smug, tapicerka bez plam, a także przywrócony kolor plastikowych elementów. Znakomity wygląd, przyjemnie pachnące wnętrze, a Ty masz problem z głowy.
Zatem: wsiadaj do auta i zachwyć się na nowo swoją bryką!
Poznajcie Bena: kocha prędkość i samochody
Ben swoją przygodę z samochodami rozpoczął w wieku 17 lat. Jako wielki fan gry Gran Turismo, Ben zakochał się w legendarnej MR2. Podjął decyzję o zorganizowaniu jej importu z Japonii do Niemiec, jak również stuningowania jej. Można powiedzieć, że była to świetna decyzja, gdyż, od tego czasu Ben wygrał wiele konkursów w tuningowaniu aut.
Narzędzia BenaNarzędzia Bena to kosmetyki samochodowe do czyszczenia i pielęgnacji auta
1. Ben koncentruje się na konserwacji. Lśniące felgi to obowiązkowy element wyposażenia samochodu. Aby uzyskać taki efekt Ben równomiernie spryskuje felgi środkiem do czyszczenia felg Premium, który nie zawiera kwasu. Po krótkim czasie znajdujący się na felgach środek zmienia kolor na fioletowy. To oznacza, że produkt wchodzi w reakcję z pyłem hamulcowym i pozostałymi zabrudzeniami.
2. Pozostałości owadów mogą zniszczyć lakier i pióra wycieraczek, zwłaszcza w czasie letnich miesięcy, kiedy owadów jest najwięcej. Aby się ich pozbyć Ben spryskuje przód auta środkiem do usuwania owadów, co po krótkim czasie kontaktu, umożliwi ich łatwe usunięcie.
3. Następnie myje auto przy pomocy szamponu samochodowego w koncentracie. Ręcznie lub przy pomocy myjki wysokociśnieniowej z pianą aktywną. Po myciu, bardzo ważne jest dokładne wysuszenie samochodu, co pozwoli uniknąć powstawania zacieków.
4. Wszystko musi lśnić: po umyciu samochodu, przychodzi pora na polerowanie i woskowanie. Drobne rysy na lakierze znikają, kolor jest odświeżony, a wosk zabezpiecza i chroni lakier przed niekorzystnymi skutkami warunków atmosferycznych.
5. Ostatnio do mycia szyb i lusterek, bez pozostawiania smug i zacieków Ben używa środka do czyszczenia szyb samochodowych, co zapewnia dobrą widoczność podczas jazdy. Na koniec przychodzi także moment na pielęgnację poliwęglanowych szyb reflektorów.
Poznaj Floyda: złoty wiek amerykańskiej klasyki
Floyd to autentyczny król motoryzacyjny starych czasów, który odnalazł swoją drogę do wolności. Po zwiedzeniu kawałka świata w latach 70-dziesiątych – z miłością swojego życia, Fordem Thunderbird, który został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie ze starą sztuką, osiadł na stałe w Berlinie. Od tego czasu Floyd korzysta z uroków posiadania oldtimera. Nadal można go podziwiać, jak łapie wiatr we włosy na ulicach Neukölln Berlin w swoim T-Bird. Wtedy zawsze jeździ z opuszczonym dachem.
Narzędzia Floyda to środki do czyszczenia wnętrza samochodu
1. Po odkurzeniu auta odkurzaczem uniwersalnym, Floyd sięga po kosmetyki samochodowe. Na początku wybiera środek do czyszczenia wnętrz, który usuwa zabrudzenia i nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu wnętrze jest czystsze i przyjemnie pachnie. Floyd usuwa nim również zabrudzenia z deski rozdzielczej, paneli na drzwiach, a także plamy z tapicerowanych elementów.
2. Czyszczenie zawsze idzie w parze z pielęgnacją. Ochronę przed płowieniem oraz uszkodzeniami powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych zapewnia przecieranie ich miękką ściereczką z mikrofibry nasączoną matowym dressingiem do tworzyw sztucznych i gumy. Środek chroni również przed promieniowaniem UV i przywraca matowy oraz lśniący wygląd plastikowym i gumowym elementom. Posiada praktyczną funkcjonalność: antystatyczne właściwości opóźniają ponowne powstawanie zabrudzeń.
3. Odciski palców i zacieki na szybach oraz lusterkach nie wyglądają ładnie, a także zmniejszają komfort prowadzenia pojazdu. Floyd spryskuje miękką, niestrzępiącą się ściereczkę środkiem do czyszczenia szyb samochodowych, aby usunąć wszystkie plamy i zacieki, osiągając pełen połysk. Produkt może być również używany do usuwania przebarwień z nikotyny.
Poznaj Sarę: odważną i nieustraszoną 16-latkę.
Czy słyszycie Sarę nadjeżdżającą na swoim głośnym i zabrudzonym motocyklu crossowym? Motocross uprawia od trzeciego roku życia. Młoda, europejska mistrzyni w motocrossie stanowi nie lada wyzwanie dla najlepszych i ma tylko jeden cel: zostać następnym mistrzem świata. Dzięki poświęceniu i wskazówkom udzielanym przez ojca – trenera, który jest również jej mentorem – nic nie może stanąć jej na drodze!
Narzędzia Sary to chemia do mycia samochodu i motocykla
1. Sara czyści swój motocykl po każdym wypadzie w teren lub na tor. Gdy silnik crossa ostygnie, na każdą zabrudzoną część, taką jak: opony, owiewki i błotniki nanosi preparat w żelu do czyszczenia motocykli, a następnie pozostawia na kilka chwil, aby produkt mógł zacząć działać. Żelowa konsystencja sprawia, że środek utrzymuje się na powierzchni.
2. Do mycia Sara wykorzystuje szampon samochodowy 3-w-1 i myjkę wysokociśnieniową. Na lancy ustawia niskie ciśnienie i zaczynając od dołu nanosi środek na motocykl. Następnie przy pomocy czystej wody oraz wysokiego ciśnienia, zaczynając od góry, spłukuje całość. Środek oprócz skutecznego mycia, dzięki zawartości wosku zapewnia ochronę lakierowi.
3. Aby wyczyścić wyjątkowo trudno dostępne miejsca i delikatne elementy Sara w wiadrze miesza szampon samochodowy w koncentracie z wodą i ostrożnie myje poszczególne części gąbką.
4. Jeżeli potrzebne jest dokładne czyszczenie, Sara sięga po ultra pianę. Produkt powoduje powstanie obfitej, łatwo przylegającej do elementów motocykla aktywnej piany, która skutecznie przy pomocy myjki ciśnieniowej usuwa olej i inne zabrudzenia oraz sól wykorzystywaną do posypywania jezdni zimą.
Środki do detailingu samochodów i motocykli
Urządzenia i akcesoria pomagające w czyszczeniu
Chemia samochodowa Kärcher – czystość, połysk i ochrona każdego detalu
Kurz, owady, sól i błoto z czasem niszczą lakier i tkaniny, dlatego warto stosować specjalistyczne środki czyszczące do samochodu. Regularne czyszczenie poprawia estetykę, a co więcej chroni karoserię i wnętrze przed uszkodzeniami.
Kosmetyki samochodowe Kärcher myją, nabłyszczają i zabezpieczają powierzchnie. Felgi, lakier, szyby i tapicerka odzyskują świeżość, a efekt czystości utrzymuje się długo po myciu. Wszystkie preparaty są bezpieczne dla materiałów i środowiska.
Czyszczenie samochodu – produkty i akcesoria Kärcher
Oferta Kärcher obejmuje kompletną gamę środków do mycia, pielęgnacji i konserwacji pojazdów.
Środki do mycia karoserii i felg
Są to szampony, piany aktywne i żele, które skutecznie rozpuszczają zabrudzenia olejowe, sól drogową i kurz.
Kosmetyki samochodowe do pielęgnacji auta (lakieru i felg)
To woski, nabłyszczacze i środki ochronne, które przywracają kolor, dodają głębi połysku. Tworzą warstwę zabezpieczającą przed promieniowaniem UV oraz czynnikami atmosferycznymi.
Preparaty do pielęgnacji wnętrza auta
To środki do tapicerki, kokpitu i elementów z tworzyw sztucznych. Usuwają zabrudzenia, neutralizują nieprzyjemne zapachy i zapobiegają osadzaniu się kurzu dzięki właściwościom antystatycznym.
Chemia do autodetailingu
Są to produkty do precyzyjnego czyszczenia i konserwacji – środki do usuwania insektów, pasty polerskie i woski ochronne. Nadają lakierowi szklisty połysk i zabezpieczają go przed wpływem pogody.
Chemia do motocykli i pojazdów specjalnych
Kärcher oferuje też łagodne, ale skuteczne preparaty w formie żelu lub piany.
Sprzęty Kärcher, które pomagają w skutecznym czyszczeniu pojazdu
Chemia samochodowa najlepiej działa w połączeniu z odpowiednimi akcesoriami i urządzeniami. Warto sięgnąć po:
- Myjki wysokociśnieniowe – do dokładnego mycia karoserii, felg i podwozia z regulacją ciśnienia dla delikatnych powierzchni.
- Dysze pianowe – tworzą gęstą pianę, która rozpuszcza brud i ułatwia mycie auta.
- Lance z regulowanym kątem – pozwalają dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, np. pod zderzakiem czy w nadkolach.
- Odkurzacze piorące – umożliwiają głębokie czyszczenie wnętrza i tapicerki metodą ekstrakcji.
Profesjonalna chemia do czyszczenia samochodu – jak ją stosować?
Aby uzyskać najlepszy efekt, warto działać etapami – od mycia karoserii po pielęgnację kokpitu:
Krok 1. Felgi i nadkola
Zacznij od najbrudniejszych elementów. Wykorzystaj środki czystości do samochodu w żelu, przeznaczone do felg. Rozprowadź preparat równomiernie i odczekaj kilka minut, aż zacznie działać. Następnie dokładnie spłucz felgi wodą.
Krok 2. Usuwanie owadów i osadów z przodu aut.
Zanim przejdziesz do mycia całego samochodu, spryskaj maskę, zderzak i reflektory preparatem do usuwania owadów. Pozostaw go, aby mógł zacząć działać, a potem spłucz wodą pod ciśnieniem. To zabezpieczy lakier i pióra wycieraczek przed mikrouszkodzeniami.
Krok 3. Mycie karoserii
Teraz czas na szampon samochodowy. Tu przydadzą się skuteczne środki do mycia auta – najlepiej w koncentracie lub o formule 3 w 1. Nanieś preparat na auto przy pomocy gąbki lub pianownicy. Specyfik nie tylko zmyje kurz, błoto i tłuste osady, ale i ochroni lakier przed ponownym zabrudzeniem, dzięki zawartym w nim składnikom. Myj auto zawsze od góry do dołu, by brud nie osadzał się na nim ponownie.
Krok 4. Spłukiwanie i osuszanie
Po umyciu dokładnie spłucz auto czystą wodą, a następnie osusz miękką ściereczką z mikrofibry.
Krok 5. Zabezpieczenie lakieru
Gdy powierzchnia jest sucha, czas na środki do konserwacji lakieru i tapicerki. Wypełnią one drobne rysy, odświeżą kolor i stworzą warstwę ochronną przed promieniami UV, solą i wilgocią.
Krok 6. Wnętrze samochodu
Odkurz tapicerkę i podłogę, a następnie sięgnij po płyny i spraye do czyszczenia wnętrza samochodu. Środki te usuwają kurz, tłuszcz i nieprzyjemne zapachy. Kokpit i elementy z tworzyw przetrzyj dressingiem do plastików. Zapobiega to płowieniu i nadaje powierzchniom elegancki wygląd.
Krok 7. Szyby i lusterka
Ostatni etap to czyszczenie szyb i lusterek środkiem do szkła. Spryskaj ściereczkę i przetrzyj powierzchnię, aż będzie idealnie przejrzysta. Preparaty z efektem antystatycznym zapobiegają szybkiemu osadzaniu się kurzu.
Chemia samochodowa Kärcher to coś więcej niż zestaw kosmetyków do auta. To kompletny system pielęgnacji, który czyści, chroni i pielęgnuje każdą powierzchnię – od lakieru po tapicerkę.
Dla osób, które chcą kompleksowo zadbać o pojazd w warunkach domowych, dostępne są także zestawy chemii samochodowej do użytku domowego, łączące najpotrzebniejsze środki do mycia, pielęgnacji i ochrony auta.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o chemię samochodową
Jakie produkty wchodzą w skład chemii samochodowej?
Do chemii samochodowej Kärcher należą szampony, piany, środki do felg, środki do usuwania owadów, preparaty do wnętrz, kosmetyki do pielęgnacji lakieru, a także żele i woski zabezpieczające.
Czy środki do pielęgnacji auta są bezpieczne dla lakieru i tapicerki?
Większość produktów ma neutralne lub łagodne pH, bez agresywnych rozpuszczalników i kwasów. Można je bez obaw stosować na lakier, szkło, skórę i tkaniny.
Jakie preparaty wybrać do czyszczenia wnętrza samochodu?
Najlepiej sprawdzą się środki do kokpitu i tapicerki z efektem antystatycznym. Usuwają zabrudzenia, neutralizują zapachy i zabezpieczają plastik, skórę i tkaniny przed starzeniem.