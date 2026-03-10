Lanca pianowa Connect ’n’ Clean FJ 10 C Ultra Piana

Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Pianą.

Lanca pianowa FJ 10 C Connect 'n' Clean ze środkiem czyszczącym Ultra Foam. System szybkiej zmiany do nanoszenia detergentu umożliwia błyskawiczną zmianę między różnymi detergentami za jednym kliknięciem. Dawkę detergentu można z łatwością regulować na dyszy pianowej (żółte pokrętło). Poziom strumienia można regulować według wymagań. Pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych w klasach K 2 do K 7.

Cechy i zalety
Innowacyjna dysza pianowa
  • Wytwarzanie i aplikowanie silnej piany.
W zestawie
  • Praktyczny zestaw z różnymi środkami czyszczącymi.
System szybkiej wymiany środka czyszczącego
  • Szybka i wygodna wymiana środków czyszczących.
Dozowanie środka czyszczącego
  • Niskie zużycie środka czyszczącego
Przeźroczysty zbiornik ze środkiem czyszczącym
  • Zawsze widoczna zawartość zbiornika
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor antracyt
Waga (kg) 1,3
Waga z opakowaniem (kg) 1,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 102 x 201 x 260
Kompatybilność Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany.

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Mobilne domy
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.