Myjka ciśnieniowa K 3 Horizontal
Pozioma myjka wysokociśnieniowa K 3 nigdy nie zawodzi: ten zajmujący niewiele miejsca towarzysz idealnie nadaje się do usuwania zanieczyszczeń z mniejszych powierzchni ogrodowych, tarasów, mebli ogrodowych i samochodów.
Dzięki małemu i zajmującemu niewiele miejsca urządzeniu wysokociśnieniowemu K 3 zanieczyszczenia są już przeszłością. Dzięki czterometrowemu wężowi wysokociśnieniowemu myjka idealnie nadaje się do okazjonalnego użytku w domu i nadaje lśniący połysk małym powierzchniom ogrodowym i tarasom, a także meblom ogrodowym i pojazdom. Dzięki lancy spryskującej Vario Power (VPS) ciśnienie wody można łatwo dostosować do powierzchni za pomocą prostego ruchu obrotowego. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a pompa jest chroniona przez filtr wody – co zapewnia długą żywotność. Dzięki niewielkiemu ciężarowi i praktycznemu zintegrowanemu uchwytowi do przenoszenia, urządzenie poziome K 3 Horizontal można łatwo przetransportować w dowolne miejsce. Dla dodatkowej wygody system szybkozłączki Quick Connect umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można z łatwością przechowywać na urządzeniu poziomym K 3 Horizontal.
Cechy i zalety
Ultrakompaktowe urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsceProsty design i niewielkie wymiary. Możliwość przenoszenia jedną ręką.
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącegoWygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Wygoda przechowywaniaWąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
System Quick Connect
- Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar)
|20 - maks. 120
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 380
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|25
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (W)
|1600
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 197 x 264
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 4 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Zintegrowany filtr wody
- Wieszak na kabel zasilający
