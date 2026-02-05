Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control sprawia, że czyszczenie każdej powierzchni pod odpowiednim ciśnieniem staje się łatwe. Dzięki aplikacji Kärcher Home & Garden dostępnej do pobrania na smartfona bardzo łatwo jest dobrać odpowiednie ciśnienie. W aplikacji można znaleźć praktyczne wskazówki dotyczące czyszczenia wybranego przedmiotu. Aplikacja oferuje również inne przydatne funkcje, takie jak instrukcje montażu, instrukcje konserwacji i pielęgnacji, a także portal serwisowy Kärcher. Po dobraniu odpowiedniego poziomu ciśnienia można go łatwo ustawić, obracając lancę spryskującą i sprawdzając na pistolecie spryskującym G 160 Q Power Control. Zawiera zestaw do dokładnego czyszczenia samochodu, składający się z dyszy pianowej, obrotowej szczotki do mycia i 1 litra szamponu samochodowego. Zestaw do czyszczenia schodów z szczotką PS 30 nadaje się do czyszczenia wszystkich obszarów zewnętrznych. K 4 Power Control imponuje również systemem Kärcher Plug 'n' Clean do łatwej wymiany środka czyszczącego, teleskopowym uchwytem do wygodnego transportu, oraz położenie postojowe dla łatwo dostępnych akcesoriów.