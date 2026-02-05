Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control Car & Stairs

Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control z pistoletem spryskującym G 160 Q Power Control. Zawiera zestaw do czyszczenia samochodu i zestaw do czyszczenia schodów.

Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control sprawia, że czyszczenie każdej powierzchni pod odpowiednim ciśnieniem staje się łatwe. Dzięki aplikacji Kärcher Home & Garden dostępnej do pobrania na smartfona bardzo łatwo jest dobrać odpowiednie ciśnienie. W aplikacji można znaleźć praktyczne wskazówki dotyczące czyszczenia wybranego przedmiotu. Aplikacja oferuje również inne przydatne funkcje, takie jak instrukcje montażu, instrukcje konserwacji i pielęgnacji, a także portal serwisowy Kärcher. Po dobraniu odpowiedniego poziomu ciśnienia można go łatwo ustawić, obracając lancę spryskującą i sprawdzając na pistolecie spryskującym G 160 Q Power Control. Zawiera zestaw do dokładnego czyszczenia samochodu, składający się z dyszy pianowej, obrotowej szczotki do mycia i 1 litra szamponu samochodowego. Zestaw do czyszczenia schodów z szczotką PS 30 nadaje się do czyszczenia wszystkich obszarów zewnętrznych. K 4 Power Control imponuje również systemem Kärcher Plug 'n' Clean do łatwej wymiany środka czyszczącego, teleskopowym uchwytem do wygodnego transportu, oraz położenie postojowe dla łatwo dostępnych akcesoriów.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control Car & Stairs: Aplikacja Home & Garden
Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control Car & Stairs: Pistolet Power Control z systemem Quick Connect i lancami spryskującymi
Optymalne ustawienia do każdej powierzchni. 3 poziomy ciśnienia i 1 tryb środka czyszczącego. Pełna kontrola: manualny wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control Car & Stairs: Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego Kärcher
Innowacyjne mocowanie butelek ze środkiem czyszczącym Kärcher. Szybkie i wygodne podawanie środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher zwiększają wydajność oraz chronią i pielęgnują powierzchnię.
Regulowany uchwyt teleskopowy
  • Regulowana długość.
  • W pełni składany ułatwia przechowywanie urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 420
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 30
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Znamionowa moc wejściowa (kW) 1,8
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 11,5
Waga z opakowaniem (kg) 17,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 402 x 306 x 588

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia samochodu: Szczotka obrotowa, lanca pianowa 0,3 l, szampon samochodowy 3 w 1, 1 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 160 Q Pistolet Power Control
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 8 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Szczotka Power PS 30
  • Zintegrowana siatka na akcesoria
  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
  • Uchwyt teleskopowy
  • Silnik chłodzony wodą
  • Zintegrowany filtr wody
Wideo

Zastosowania
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Do czyszczenia małych samochodów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

