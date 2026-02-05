Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control Car & Stairs
Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control z pistoletem spryskującym G 160 Q Power Control. Zawiera zestaw do czyszczenia samochodu i zestaw do czyszczenia schodów.
Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control sprawia, że czyszczenie każdej powierzchni pod odpowiednim ciśnieniem staje się łatwe. Dzięki aplikacji Kärcher Home & Garden dostępnej do pobrania na smartfona bardzo łatwo jest dobrać odpowiednie ciśnienie. W aplikacji można znaleźć praktyczne wskazówki dotyczące czyszczenia wybranego przedmiotu. Aplikacja oferuje również inne przydatne funkcje, takie jak instrukcje montażu, instrukcje konserwacji i pielęgnacji, a także portal serwisowy Kärcher. Po dobraniu odpowiedniego poziomu ciśnienia można go łatwo ustawić, obracając lancę spryskującą i sprawdzając na pistolecie spryskującym G 160 Q Power Control. Zawiera zestaw do dokładnego czyszczenia samochodu, składający się z dyszy pianowej, obrotowej szczotki do mycia i 1 litra szamponu samochodowego. Zestaw do czyszczenia schodów z szczotką PS 30 nadaje się do czyszczenia wszystkich obszarów zewnętrznych. K 4 Power Control imponuje również systemem Kärcher Plug 'n' Clean do łatwej wymiany środka czyszczącego, teleskopowym uchwytem do wygodnego transportu, oraz położenie postojowe dla łatwo dostępnych akcesoriów.
Cechy i zalety
Aplikacja Home & GardenAplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Pistolet Power Control z systemem Quick Connect i lancami spryskującymiOptymalne ustawienia do każdej powierzchni. 3 poziomy ciśnienia i 1 tryb środka czyszczącego. Pełna kontrola: manualny wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego KärcherInnowacyjne mocowanie butelek ze środkiem czyszczącym Kärcher. Szybkie i wygodne podawanie środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher zwiększają wydajność oraz chronią i pielęgnują powierzchnię.
Regulowany uchwyt teleskopowy
- Regulowana długość.
- W pełni składany ułatwia przechowywanie urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 420
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|30
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|1,8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|11,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|17,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|402 x 306 x 588
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia samochodu: Szczotka obrotowa, lanca pianowa 0,3 l, szampon samochodowy 3 w 1, 1 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 160 Q Pistolet Power Control
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 8 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Szczotka Power PS 30
- Zintegrowana siatka na akcesoria
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
- Uchwyt teleskopowy
- Silnik chłodzony wodą
- Zintegrowany filtr wody
Wideo
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia małych samochodów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.