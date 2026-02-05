Myjka ciśnieniowa K 4 Compact UM Home
Łatwy w transporcie i przechowywaniu: myjka ciśnieniowa K 4 Compact UM do okazjonalnego użytku i czyszczenia umiarkowanie zabrudzonych powierzchni. W zestawie uchwyt teleskopowy. Wydajność powierzchniowa 30 m²/h.
Czy to w bagażniku samochodu, czy na półce - dzięki swoim kompaktowym wymiarom myjka ciśnieniowa K 4 Compact UM bez problemu zmieści się małej przestrzeni. K 4 Compact UM można łatwo transportować i szybko schować, a przy tym oferuje pełną moc myjki ciśnieniowej. Dodatkowo aluminiowy uchwyt teleskopowy o regulowanej wysokości zapewnia wygodne przemieszczenia urządzenia. W wyposażeniu: pistolet natryskowy Quick Connect, wąż wysokociśnieniowy 6 m, lanca wysokociśnieniowa Vario Power (VPS), lanca obrotowa i filtr wody. Wąż wysokociśnieniowy i przewód można praktycznie przechowywać na obudowie myjki. K 4 Compact UM, o wydajności powierzchniowej 30 m²/h, idealnie nadaje się do okazjonalnego czyszczenia umiarkowanych zabrudzeń (małe samochody, płoty ogrodowe, rowery itp.).
Cechy i zalety
Kompaktowe i lekkie urządzenie.Urządzenie jest łatwe do transportowania, co umożliwia elastyczne czyszczenie.
Uchwyt teleskopowyAluminiowy uchwyt teleskopowy można składać i rozkładać.
Możliwość zasysania środków czyszczących.Wężyk do zasysania środka czyszczącego Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
- Wygodne przechowywanie akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|420
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|1,8
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|273 x 256 x 456
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Uchwyt teleskopowy
- Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia małych samochodów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.