Myjka ciśnieniowa K 4 Compact UM Home

Łatwy w transporcie i przechowywaniu: myjka ciśnieniowa K 4 Compact UM do okazjonalnego użytku i czyszczenia umiarkowanie zabrudzonych powierzchni. W zestawie uchwyt teleskopowy. Wydajność powierzchniowa 30 m²/h.

Czy to w bagażniku samochodu, czy na półce - dzięki swoim kompaktowym wymiarom myjka ciśnieniowa K 4 Compact UM bez problemu zmieści się małej przestrzeni. K 4 Compact UM można łatwo transportować i szybko schować, a przy tym oferuje pełną moc myjki ciśnieniowej. Dodatkowo aluminiowy uchwyt teleskopowy o regulowanej wysokości zapewnia wygodne przemieszczenia urządzenia. W wyposażeniu: pistolet natryskowy Quick Connect, wąż wysokociśnieniowy 6 m, lanca wysokociśnieniowa Vario Power (VPS), lanca obrotowa i filtr wody. Wąż wysokociśnieniowy i przewód można praktycznie przechowywać na obudowie myjki. K 4 Compact UM, o wydajności powierzchniowej 30 m²/h, idealnie nadaje się do okazjonalnego czyszczenia umiarkowanych zabrudzeń (małe samochody, płoty ogrodowe, rowery itp.).

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 4 Compact UM Home: Kompaktowe i lekkie urządzenie.
Urządzenie jest łatwe do transportowania, co umożliwia elastyczne czyszczenie.
Myjka ciśnieniowa K 4 Compact UM Home: Uchwyt teleskopowy
Aluminiowy uchwyt teleskopowy można składać i rozkładać.
Myjka ciśnieniowa K 4 Compact UM Home: Możliwość zasysania środków czyszczących.
Wężyk do zasysania środka czyszczącego Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
  • Wygodne przechowywanie akcesoriów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
Wydajność tłoczenia (l/h) 420
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Znamionowa moc wejściowa (kW) 1,8
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,7
Waga z opakowaniem (kg) 9,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 273 x 256 x 456

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Uchwyt teleskopowy
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 4 Compact UM Home
Zastosowania
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Do czyszczenia małych samochodów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.