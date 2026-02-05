Czy to w bagażniku samochodu, czy na półce - dzięki swoim kompaktowym wymiarom myjka ciśnieniowa K 4 Compact UM bez problemu zmieści się małej przestrzeni. K 4 Compact UM można łatwo transportować i szybko schować, a przy tym oferuje pełną moc myjki ciśnieniowej. Dodatkowo aluminiowy uchwyt teleskopowy o regulowanej wysokości zapewnia wygodne przemieszczenia urządzenia. W wyposażeniu: pistolet natryskowy Quick Connect, wąż wysokociśnieniowy 6 m, lanca wysokociśnieniowa Vario Power (VPS), lanca obrotowa i filtr wody. Wąż wysokociśnieniowy i przewód można praktycznie przechowywać na obudowie myjki. K 4 Compact UM, o wydajności powierzchniowej 30 m²/h, idealnie nadaje się do okazjonalnego czyszczenia umiarkowanych zabrudzeń (małe samochody, płoty ogrodowe, rowery itp.).