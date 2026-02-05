Myjka ciśnieniowa K 5 Power Control Stairs

Dla jeszcze większej kontroli: urządzenie wysokociśnieniowe K 5 Power Control z konsultantem mobilnym przez aplikację, pistolet spryskujący G 160 Q Power Control, lanca spryskująca Vario Power oraz system Kärcher Plug 'n' Clean. W zestawie do czyszczenia schodów.

Użytkownik uzyskuje porady i wskazówki od mobilnego konsultanta przez aplikację Kärcher Home & Garden, dla jeszcze większej kontroli podczas czyszczenia różnych przedmiotów. W przypadku czyszczenia danego obiektu, mobilny konsultant udostępnia informacje dotyczące optymalnej wartości ciśnienia. Ciśnienie można ustawić manualnie obracając lancę spryskującą Vario Power. Aplikacja umożliwia także korzystanie z innych przydatnych informacji takich jak: instrukcje montażu, konserwacji oraz pielęgnacji, jak również zapewnia dostęp do portalu Kärcher Service. Urządzenie posiada także imponujący pistolet spryskujący G 160 Q Power Control oraz dyszę rotacyjną. Ponadto, urządzenie zostało wyposażone w system podawania detergentu Plug ’n’ Clean, który umożliwia szybką i bezproblemową wymianę środka czyszczącego, wysokiej jakości, aluminiowy uchwyt teleskopowy do wygodnego transportu oraz przechowywania na niewielkiej powierzchni. Posiada także system Quick Connect ułatwiający szybkie podłączenie i odłączenie węża wysokociśnieniowego do urządzenia oraz pistoletu spryskującego, jak również pozycję parkowania umożliwiającą łatwy dostęp do akcesoriów. W zestawie szczotka do czyszczenia schodów PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi.

Cechy i zalety
Aplikacja Home & Garden
Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Pistolet Power Control z systemem Quick Connect i lancami spryskującymi
Optymalne ustawienia do każdej powierzchni. 3 poziomy ciśnienia i 1 tryb środka czyszczącego. Pełna kontrola: manualny wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego Kärcher
Innowacyjne mocowanie butelek ze środkiem czyszczącym Kärcher. Szybkie i wygodne podawanie środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher zwiększają wydajność oraz chronią i pielęgnują powierzchnię.
Uchwyt teleskopowy wykonany z wysokiej jakości aluminium
  • Możliwość dostosowania do różnych wysokości.
  • Wysokość uchwytu teleskopowego można zmieniać przez pociągnięcie.
  • W pełni chowany uchwyt zapewniający oszczędność miejsca.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 500
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 40
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,1
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 13
Waga z opakowaniem (kg) 17,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 402 x 306 x 588

Zakres dostawy

  • Szczotka Power PS 30
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 160 Q Pistolet Power Control
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 10 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Zintegrowana siatka na akcesoria
  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
  • Uchwyt teleskopowy
  • Silnik chłodzony wodą
  • Zintegrowany filtr wody
  • Zasysanie wody
Zastosowania
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Do czyszczenia małych samochodów.
  • Stopnie zewnętrzne
  • Do czyszczenia średniej wielkości samochodów i kombi.
  • Murki ogrodowe
  • Fasady
Akcesoria
Środki czyszczące
