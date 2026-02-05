Myjka ciśnieniowa K 5 Power Control Stairs
Dla jeszcze większej kontroli: urządzenie wysokociśnieniowe K 5 Power Control z konsultantem mobilnym przez aplikację, pistolet spryskujący G 160 Q Power Control, lanca spryskująca Vario Power oraz system Kärcher Plug 'n' Clean. W zestawie do czyszczenia schodów.
Użytkownik uzyskuje porady i wskazówki od mobilnego konsultanta przez aplikację Kärcher Home & Garden, dla jeszcze większej kontroli podczas czyszczenia różnych przedmiotów. W przypadku czyszczenia danego obiektu, mobilny konsultant udostępnia informacje dotyczące optymalnej wartości ciśnienia. Ciśnienie można ustawić manualnie obracając lancę spryskującą Vario Power. Aplikacja umożliwia także korzystanie z innych przydatnych informacji takich jak: instrukcje montażu, konserwacji oraz pielęgnacji, jak również zapewnia dostęp do portalu Kärcher Service. Urządzenie posiada także imponujący pistolet spryskujący G 160 Q Power Control oraz dyszę rotacyjną. Ponadto, urządzenie zostało wyposażone w system podawania detergentu Plug ’n’ Clean, który umożliwia szybką i bezproblemową wymianę środka czyszczącego, wysokiej jakości, aluminiowy uchwyt teleskopowy do wygodnego transportu oraz przechowywania na niewielkiej powierzchni. Posiada także system Quick Connect ułatwiający szybkie podłączenie i odłączenie węża wysokociśnieniowego do urządzenia oraz pistoletu spryskującego, jak również pozycję parkowania umożliwiającą łatwy dostęp do akcesoriów. W zestawie szczotka do czyszczenia schodów PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi.
Cechy i zalety
Aplikacja Home & GardenAplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Pistolet Power Control z systemem Quick Connect i lancami spryskującymiOptymalne ustawienia do każdej powierzchni. 3 poziomy ciśnienia i 1 tryb środka czyszczącego. Pełna kontrola: manualny wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego KärcherInnowacyjne mocowanie butelek ze środkiem czyszczącym Kärcher. Szybkie i wygodne podawanie środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher zwiększają wydajność oraz chronią i pielęgnują powierzchnię.
Uchwyt teleskopowy wykonany z wysokiej jakości aluminium
- Możliwość dostosowania do różnych wysokości.
- Wysokość uchwytu teleskopowego można zmieniać przez pociągnięcie.
- W pełni chowany uchwyt zapewniający oszczędność miejsca.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 500
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|40
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,1
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|13
|Waga z opakowaniem (kg)
|17,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|402 x 306 x 588
Zakres dostawy
- Szczotka Power PS 30
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 160 Q Pistolet Power Control
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Zintegrowana siatka na akcesoria
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
- Uchwyt teleskopowy
- Silnik chłodzony wodą
- Zintegrowany filtr wody
- Zasysanie wody
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia małych samochodów.
- Stopnie zewnętrzne
- Do czyszczenia średniej wielkości samochodów i kombi.
- Murki ogrodowe
- Fasady
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.