Użytkownik uzyskuje porady i wskazówki od mobilnego konsultanta przez aplikację Kärcher Home & Garden, dla jeszcze większej kontroli podczas czyszczenia różnych przedmiotów. W przypadku czyszczenia danego obiektu, mobilny konsultant udostępnia informacje dotyczące optymalnej wartości ciśnienia. Ciśnienie można ustawić manualnie obracając lancę spryskującą Vario Power. Aplikacja umożliwia także korzystanie z innych przydatnych informacji takich jak: instrukcje montażu, konserwacji oraz pielęgnacji, jak również zapewnia dostęp do portalu Kärcher Service. Urządzenie posiada także imponujący pistolet spryskujący G 160 Q Power Control oraz dyszę rotacyjną. Ponadto, urządzenie zostało wyposażone w system podawania detergentu Plug ’n’ Clean, który umożliwia szybką i bezproblemową wymianę środka czyszczącego, wysokiej jakości, aluminiowy uchwyt teleskopowy do wygodnego transportu oraz przechowywania na niewielkiej powierzchni. Posiada także system Quick Connect ułatwiający szybkie podłączenie i odłączenie węża wysokociśnieniowego do urządzenia oraz pistoletu spryskującego, jak również pozycję parkowania umożliwiającą łatwy dostęp do akcesoriów. W zestawie szczotka do czyszczenia schodów PS 30 z trzema dyszami wysokociśnieniowymi.