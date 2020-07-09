Jaki domowy odkurzacz do garażu i warsztatu wybrać?

Odkurzacz domowy a odkurzacz warsztatowy: jak wybrać i na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Wiele osób zastanawiających się, jaki odkurzacz kupić, waha się, czy lepiej zdecydować się na tradycyjny model domowy, czy też postawić na mocny wielofunkcyjny odkurzacz warsztatowy. Często nie wiemy bowiem, co tak naprawdę różni te sprzęty.

Przede wszystkim jest to moc odkurzacza. W przypadku sprzętów wykorzystywanych w domu Unia Europejska wprowadziła ograniczenia – nie mogą mieć mocy większej niż 900 W, co sprawia, że domowe odkurzacze nie do końca radzą sobie nie tylko z odkurzaniem mocno zabrudzonych powierzchni (np. w garażach czy piwnicach), ale i pomieszczeń mieszkalnych. Odkurzacze warsztatowe są większe od urządzeń wykorzystywanych w domach, mają bardziej pojemne zbiorniki. W takich odkurzaczach zmieści się kilkukrotnie więcej zabrudzeń niż w urządzeniach domowych.

Odkurzacz do garażu jest sprzętem, któremu nie zaszkodzi wilgoć. Z powodzeniem możesz go wykorzystać do odkurzania mokrych powierzchni lub błota. Odkurzacze te wyposażone są w pojemniki oraz zmywalne filtry z tworzywa sztucznego, którym nie szkodzi kontakt z płynami.