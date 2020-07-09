Jaki domowy odkurzacz do garażu i warsztatu wybrać?
Domowe odkurzacze warsztatowe to urządzenia, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Nie ma w tym nic dziwnego – są znacznie mocniejsze niż tradycyjne, dzięki czemu radzą sobie z porządkowaniem naprawdę dużych i silnie zanieczyszczonych powierzchni. Jednocześnie urządzeniom tym nie szkodzą woda i pył, więc mogą być wykorzystywane do wielu prac.
Na rynku znajdziemy różne typy odkurzaczy warsztatowych, co pozwala nam na wybór sprzętu w pełni dopasowanego do naszych potrzeb. Jaki model wybrać? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.
Odkurzacz domowy a odkurzacz warsztatowy: jak wybrać i na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Wiele osób zastanawiających się, jaki odkurzacz kupić, waha się, czy lepiej zdecydować się na tradycyjny model domowy, czy też postawić na mocny wielofunkcyjny odkurzacz warsztatowy. Często nie wiemy bowiem, co tak naprawdę różni te sprzęty.
Przede wszystkim jest to moc odkurzacza. W przypadku sprzętów wykorzystywanych w domu Unia Europejska wprowadziła ograniczenia – nie mogą mieć mocy większej niż 900 W, co sprawia, że domowe odkurzacze nie do końca radzą sobie nie tylko z odkurzaniem mocno zabrudzonych powierzchni (np. w garażach czy piwnicach), ale i pomieszczeń mieszkalnych. Odkurzacze warsztatowe są większe od urządzeń wykorzystywanych w domach, mają bardziej pojemne zbiorniki. W takich odkurzaczach zmieści się kilkukrotnie więcej zabrudzeń niż w urządzeniach domowych.
Odkurzacz do garażu jest sprzętem, któremu nie zaszkodzi wilgoć. Z powodzeniem możesz go wykorzystać do odkurzania mokrych powierzchni lub błota. Odkurzacze te wyposażone są w pojemniki oraz zmywalne filtry z tworzywa sztucznego, którym nie szkodzi kontakt z płynami.
Zastosowania odkurzaczy garażowych i warsztatowych
Odkurzacz do warsztatu to urządzenie, które ma bardzo szerokie zastosowanie. Jak już zostało wspomniane, jest to sprzęt, którym bez problemu możemy wciągać niewielkie ilości wody lub mokre zabrudzenia. Doskonale sprawdza się przy sprzątaniu garaży, warsztatów i piwnic. Może być również wykorzystywany do odkurzania samochodu, nawet mokrych dywaników.
Odkurzacz warsztatowy bezworkowy doskonale sprawdza się również przy sprzątaniu po remontach. Urządzenie to może wciągać pył gipsowy, ten unoszący się po szlifowaniu, drobne pozostałości po kuciu ścian itp. Jeśli zastanawiasz się, jaki odkurzacz do gipsu wybrać, ten typ urządzenia będzie dobrym rozwiązaniem.
Warto wspomnieć również o tym, że, mimo swojej nazwy, odkurzacz warsztatowy może przydać się w domu. Szczególnie posiadacze zwierząt chętnie wybierają ten rodzaj odkurzaczy ze względu na ich skuteczność działania.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie odkurzacza?
Zastanawiając się, jaki odkurzacz wybrać, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów, które mają wpływ na skuteczność działania urządzenia oraz wygodę odkurzania. Przede wszystkim należy sprawdzić moc sprzętu.
Moc odkurzania
Jaka moc odkurzacza warsztatowego będzie najlepsza? Urządzenia tego typu cechuje z reguły moc 1000 W i jest to wystarczające, aby radziły sobie z większością zabrudzeń, z jakimi mamy do czynienia w domu i pomieszczeniach gospodarczych. Oczywiście, na rynku są dostępne sprzęty o większej mocy, jednak mało kto potrzebuje aż tak zaawansowanego odkurzacza.
Kolejnymi aspektami, na które warto zwrócić uwagę, są wielkość zbiornika oraz rodzaje filtrów wykorzystywane w urządzeniu.
Rodzaj filtra: zwłaszcza przy odkurzaczach na mokro
Odkurzacz do zbierania wody powinien być wyposażony w filtr, który łatwo i szybko możesz wyczyścić pod kranem. Warto również zwrócić uwagę na kształt i wagę urządzenia. Powinno być stabilne i łatwo przesuwać się po podłożu – dzięki temu odkurzanie będzie wygodniejsze.
Wielkość zbiornika
Im większy zbiornik, tym rzadziej będziesz musiał go opróżniać. A to zapewni większy komfort pracy. Zwłaszcza jeśli będziesz używał odkurzacza warsztatowego garażowego do sprzątania dużych powierzchni.
Akcesoria do odkurzania na mokro i sucho dostępne w zestawie
Na koniec sprawdź, jakie akcesoria kupisz w zestawie z odkurzaczem i czy dostępne są dodatkowe szczotki lub ssawki, które pomogą dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Im więcej elementów, tym większy zakres prac możesz wykonać.
Jaki domowy odkurzacz warsztatowy do 500 zł wybrać?
Wiele osób, które zastanawiają się, jaki odkurzacz uniwersalny do domu wybrać, uważa, że musi wydać naprawdę sporo, żeby sprzęt spełnił ich oczekiwania. Nic bardziej mylnego! Dobry odkurzacz możesz kupić w kwocie nie większej niż 500 złotych. Poniżej przedstawiamy dwa modele Kärcher, które doskonale sprawdzą się podczas codziennego użytku.
Pierwszym z nich jest model WD 3 PREMIUM. Ten wyposażony w filtr kartridżowy wydajny odkurzacz z powodzeniem oczyści powierzchnie na sucho i na mokro. Wyróżnia się wytrzymałym zbiornikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 17 litrów. Może więc pomieścić duże ilości zanieczyszczeń. Ma również funkcję wydmuchu, dzięki czemu może być wykorzystywany np. do sprzątania liści w ogrodzie.
Fot.: odkurzacz do domowego warsztatu Kärcher WD 3.
Drugim modelem jest WD 3 PREMIUM CAR KIT, również wyposażony w filtr kartridżowy, a ponadto w na nowo opracowaną ssawkę do podłogi i rurę ssącą. Wygodę pracy podnosi łatwo demontowany uchwyt. Długa ssawka szczelinowa (350 mm) umożliwia dotarcie do problematycznych miejsc i sprawdzi się doskonale w czyszczeniu auta. Silnik ma moc 1000 W i właściwą moc ssania na poziomie 200 Air Watt.
Jaki odkurzacz garażowy z wyższej półki wybrać?
Zależy Ci na tym, żeby odkurzacz garażowy wyróżniała duża moc, a przy miał wiele dodatkowych funkcji? W takim przypadku postaw na jeden ze sprzętów klasy premium.
Wśród urządzeń Kärcher z najwyższej półki znaleźć możesz między innymi model WD 3 BATTERY SET. To bezprzewodowych uniwersalny odkurzacz do zadań specjalnych zasilany litowo-jonową baterią 36 V. Doskonale sprawdzi się w domu, na posesji oraz jako odkurzacz samochodowy. Charakteryzują go 17-litrowy zbiornik na zanieczyszczenia oraz kompaktowe wymiary i niewielki ciężar. Odkurzacz posiada lekką i ergonomiczną konstrukcję, dzięki czemu jego użytkowanie jest bardzo wygodne.
Kolejnym urządzeniem, które warto poznać, jest odkurzacz warsztatowy WD 6 P Premium. To sprzęt, który jest w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób i świetnie pracuje nawet w trudnych warunkach. Odkurzacz doskonale radzi sobie z czyszczeniem zarówno na sucho, jak i na mokro. Wyróżnia się nowoczesną budową, dzięki której możemy szybko wyjąć filtr bez dotykania go, oraz naprawdę dużą mocą (1300 W, 260 Air Watt). Urządzenie wyposażono w aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędzi, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w pracach remontowych. Doskonale radzi sobie z usuwaniem różnorodnych zanieczyszczeń, zapewniając wygodne i efektywne sprzątanie nawet dużych powierzchni.
Fot.: Odkurzacz do garażu i warsztatu z wyższej półki - Kärcher WD 6 P Premium.
Ostatnim odkurzaczem, który warto przedstawić, jest WD 5 PREMIUM RENOVATION KIT. Funkcjonalny odkurzacz o dużej mocy ssącej (240 Air Watt) wyróżnia się niewielkim zużyciem prądu. Jego zaletami są także nowo opracowana ssawka do podłogi i rura ssąca, która zapewnia komfort i wygodę podczas sprzątania.
Odkurzacz uniwersalny (do domu, garażu, warsztatu, auta) – jaki wybrać?
W ofercie firmy Kärcher nie brakuje również odkurzaczy uniwersalnych, które poza tym, że mogą być stosowane w garażu lub warsztacie, z powodzeniem sprawdzą się również w mieszkaniu. Wystarczy jedynie zmienić ssawki dostępne w zestawie, żeby urządzenie stało się pomocnikiem w domowych porządkach.
Fot.: Bezprzewodowy odkurzacz do garażu, warsztatu, prac przydomowych.
Wśród kompaktowych uniwersalnych propozycji wymienić możemy między innymi zasilane bateryjnie modele WD 1 Compact Battery oraz WD 1 Compact Battery Set:
- WD 1 COMPACT BATTERY to bezprzewodowy kompaktowy i lekki odkurzacz do pracy na sucho oraz na mokro. Jest niezwykle funkcjonalny, poręczny, a do tego charakteryzuje się cichą pracą. Jest kompatybilny z platformą bateryjną Kärcher 18 V, co oznacza, że baterią do niego zasilimy wszystkie urządzenia pracujące w oparciu o platformę bateryjną, a tych jest naprawdę sporo. To idealny model do czyszczenia tarasów, altanek i wnętrza samochodu.
- WD 1 COMPACT BATTERY SET to odkurzacz z baterią i ładowarką w zestawie (jeśli posiadasz inne bezprzewodowe urządzenia wystarczy jedna bateria do wszystkich urządzeń).
Bateryjne odkurzacze uniwersalne do pracy na sucho/mokro przeznaczone do prac wokół domu, w garażu czy do odkurzania samochodu >>
Ciekawą propozycją jest również urządzenie Kärcher WD 2 HOME. Wyposażone w akcesoria do czyszczenia wykładzin, dywanów i tapicerowanych mebli pozwala na kompleksowe dbanie o wszystkie domowe powierzchnie wymagające odkurzania.
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