Jaki najlepszy odkurzacz piorący? Ranking top urządzeń Kärcher
Co to jest i jak działa odkurzacz piorący? Na co zwrócić uwagę wybierając domowy odkurzacz piorący? Ranking najl odkurzaczy piorących.
Odkurzacz piorący to urządzenie, bez którego trudno wyobrazić sobie domowe porządki. To świetna alternatywa dla tradycyjnych odkurzaczy, które nie dość, że mogą zaszkodzić alergikom, to nie mają możliwości usuwania plam. Z takimi problemami za to upora się zaawansowany odkurzacz piorący, który czyści dywany, wykładziny i tapicerkę mebli. Dzisiaj odpowiadamy, jaki odkurzacz piorący kupić i przedstawiamy ranking firmy Kärcher.
Odkurzacz piorący to bardzo dobre uzupełnienie domowych sprzętów niezbędnych do utrzymania czystości w Twoim domu. Możesz zapomnieć o niewygodnym czyszczeniu tapicerki meblowej czy też niewygodnym myciu podłóg na klęczkach.
Dzisiaj odkurzacze piorące są relatywnie tańsze niż kilka lat temu, a oferują coś, czego nie dają standardowe odkurzacze – szybkie efekty przy niskim nakładzie czasu plus nienaganną czystość. Tylko które są polecane? Zanim odpowiemy na to pytanie, przybliżmy temat, czym w ogóle odkurzacz piorący jest.
Czym jest i jak działa odkurzacz piorący?
Odkurzacz piorący to uniwersalny sprzęt, dzięki któremu wyczyścisz dywany, wykładziny, tapicerki (meblowe i samochodowe), a także panele, parkiet i linoleum. Jest wręcz niezbędny, jeżeli w swoim domu masz dużą liczbę dywanów i wykładzin lub elementy o zróżnicowanej wodoodpornej powierzchni. To także bardzo dobre rozwiązanie dla alergików, ponieważ dokładnie usuwa zanieczyszczenia, a przy pracy nie wznosi w powietrze drobnego pyłku.
W przeciwieństwie do tradycyjnego odkurzacza z piorącym są dwa zbiorniki na wodę. W jednym jest czysta woda z detergentem, a w drugim – wciągnięta podczas mycia zabrudzona ciecz. Pamiętaj, że zanim przystąpisz do pracy, musisz napełnić zbiornik i dodać detergent (ten zalecany przez producenta).
Jak działa odkurzacz do prania dywanów? Czyszczenie odbywa się metodą ekstrakcji – zabrudzona powierzchnia jest spryskiwana roztworem wody i środka czyszczącego, który wytwarza delikatną pianę. Następnie piana z brudem jest odsysana i gromadzona w zbiorniku. Co ciekawe, ilość zanieczyszczeń widać gołym okiem, wystarczy spojrzeć na wodę, która zasysana przez ssawkę jest widocznie zabrudzona.
Zobacz, jak przebiega sprzątanie z odkurzaczem piorącym Kärcher:
Jaka jest największa zaleta odkurzacza piorącego? Możemy wymienić dwie. Odkurzacz piorący pozwala oczyścić każdą wodoodporną powierzchnię. Umożliwia także znaczące skrócenie czasu schnięcia, dzięki możliwości odsysania wilgoci przez urządzenie w jednym przejściu roboczym.
Odkurzacz piorący, a odkurzacz wodny: czy to jest to samo?
Odkurzacz wodny to urządzenie bezworkowe, wyposażone w filtr wodny. Zanim zacznie się odkurzać, należy wypełnić zbiornik wodą, a po sprzątaniu opróżnić. Polecany jest do prac związanych z odkurzaniem podłóg, dywanów, ale też innych powierzchni. Niektóre modele można doposażyć w papierowy worek filtrujący do sprzątania na sucho.
Powszechnie uznaje się, że odkurzacz wodny pozostawia czystsze powietrze w mieszkaniu. Dlaczego? Ten rodzaj odkurzacza wraz z powietrzem zasysa kurz, okruszki, zanieczyszczenia i różne cząsteczki, które mogą zaszkodzić Twojemu zdrowiu a następnie po przefiltrowaniu wyłapuje je dzięki tafli wody. Mało tego, wciąga ich więcej w porównaniu do tradycyjnego odkurzacza.
Na popularność tych urządzeń wpływa również to, że ze standardowego odkurzacza, nawet z bardzo dobrym filtrem, wydobywa się drobny pyłek, mogący powodować alergię, który osiada na meblach i podłodze. Odkurzacz wodny wydziela mniej pyłku, dlatego jest bezpieczniejszy niż tradycyjny odkurzacz, zwłaszcza dla alergików, dzieci i osób starszych.
Pamiętaj: dla higieny i zdrowia bardzo ważne jest regularne czyszczenie odkurzacza wodnego, aby zapobiec rozwojowi bakterii i pleśni.
Doskonałym połączeniem odkurzania na sucho i mokro są wielofunkcyjne odkurzacze piorące, które z powodzeniem możesz wykorzystać do czyszczenia płaskich wykładzin, ale też tapicerki meblowej i samochodowej. Odkurzacze piorące są zaawansowaną wersją odkurzacza wodnego, jednak nie każdy odkurzacz wodny jest odkurzaczem piorącym. Najprościej rzecz ujmując, odkurzacz piorący do dywanów ma dodatkową funkcję prania, dzięki czemu wyróżnia się wyższą skutecznością i dokładnością.
Przykładem są skuteczne odkurzacze piorące Kärcher SE, których pełną ofertę znajdziesz tutaj: najlepsze odkurzacze piorące Kärcher >>>
Tego typu odkurzacze bez problemu radzą sobie z różnego typu plamami czy innymi zanieczyszczeniami już za jednym przejściem roboczym.
Dlaczego warto kupić odkurzacz piorący?
Piorący odkurzacz Kärcher to wszechstronne urządzenie, które pomoże Ci oszczędzić czas i pieniądze. Dzięki swoim właściwościom skutecznie zastąpi inne sprzęty dedykowane czyszczeniu poszczególnych powierzchni. Uczyni sprzątanie szybszym, dokładniejszym i wygodniejszym niż kiedykolwiek wcześniej.
Na co zwrócić uwagę, wybierając domowy odkurzacz piorący Kärcher : najważniejsze parametry
Idealny odkurzacz piorący powinien dokładnie wyczyścić zabrudzenie przy jednym przejściu roboczym, a przy tym nie pozostawiać mokrych plam. Bardzo ważne jest, aby urządzenie miało wysoką moc i dużą dostępność akcesoriów.
Wybierając odkurzacz piorący do domu, zwróć uwagę na:
- Filtry – tańsze modele również mogą pełnić funkcję odkurzacza na mokro/sucho, jednak należy doposażyć urządzenie w filtr kartridżowy, a do zbierania suchych śmieci – worki filtracyjne. Stąd najlepiej wybrać urządzenie kompleksowe, w którym nie trzeba się martwić o dodatkowe doposażenie we filtry, a i warto upewnić się, czy filtry są łatwo dostępne, ponieważ należy je systematycznie wymieniać.
- Akcesoria – warto zwrócić uwagę także na dołączone akcesoria, jak uchwyt na kabel zasilający, filtr falisty, ssawkę do tapicerki samochodowej i meblowej czy ssawkę do prania dywanów.
- Moc – im wyższa moc, tym wyższa cena. Najsilniejsze odkurzacze polecane są do dużych domów i mieszkań, w których jest sporo wykładzin i dywanów. Do małych powierzchni rekomendowane są słabsze i tańsze modele, które również powinny poradzić sobie z codziennym brudem. Duże domy potrzebują odkurzacza o większej mocy, na przykład 2500 W, w małych mieszkaniach wystarczy moc 1200-1500 W.
- Siła ssąca – od niej zależy, jak dany odkurzacz poradzi sobie z zabrudzeniami. Zasada jest prosta: im wyższa siła ssąca, tym odkurzacz lepiej zbierze brud, a odkurzanie potrwa krócej.
- Poziom hałasu – jest to jeden z najważniejszych parametrów. Z reguły odkurzacze piorące zaliczane są do urządzeń cichych, a standardowy poziom hałasu mieści się w granicy 60-75 dB, gdzie 60 dB oznacza urządzenie bardzo ciche.
- Pojemność zbiornika – pojemność definiuje czas pracy urządzenia. Stąd przy dużych powierzchniach zaleca się pojemny zbiornik na wodę, by nie musieć martwić się wymianą wody przy jednym sprzątaniu. Przeciętnie zbiorniki mają ok. 4 litrów.
- Długość kabla zasilającego – im dłuższy, tym dalej sięgniesz, ale też pojawia się ryzyko związane z plątaniem się kabli po mieszkaniu. Standardowo odkurzacze wyposażone są w 5-metrowy kabel.
- Łatwość użytkowania i czyszczenia – zwróć uwagę między innymi na uchwyty przy zbiorniku, na przykład firma Kärcher oferuje uchwyt 3w1 ułatwiający noszenie oraz opróżnianie.
Odkurzacze piorące: zastosowanie, eksploatacja i czyszczenie
Przy pomocy cichego odkurzacza piorącego z powodzeniem wyczyścisz dywany, tapicerki i inne podłoża. Przed praniem dywanu należy go dokładnie odkurzyć na sucho, a następnie wkracza pranie właściwe, czyli odkurzacz piorący, który w jednym przejściu spryskuje czyszczoną powierzchnię a następnie zasysa wilgotne i rozpuszczone zanieczyszczenia w jednym przejściu roboczym.
Podobny proces czyszczenia dotyczy tapicerki, tylko tutaj wcześniej należy ją odkurzyć metodą tradycyjną, wymiatając wszelkie okruszki, najlepiej przy użyciu tradycyjnej ssawki.
Dobry odkurzacz piorący: Ranking top urządzeń Kärcher
Oto ranking odkurzaczy piorących Kärcher do domu. Który model warto wybrać?
Odkurzacz piorący do 1000 zł, jaki model wybrać?
Czas na odpowiedź na pytanie, jaki odkurzacz piorący wybrać. Tutaj bardzo jest ważna kwestia ceny. Odkurzacz piorący kosztuje więcej niż tradycyjny. Domowe modele możesz zakupić za mniej niż 1000 złotych, gdy profesjonalne urządzenia kosztują nawet kilka tysięcy złotych. Uspokajamy: w półce cenowej 1000 zł również znajdziesz najlepszy odkurzacz piorący.
Przykładem jest polecany odkurzacz piorący SE 4001, który ma wszelkie zalety, których powinno poszukiwać się w tego typu urządzeniach. Wybór ten potwierdzają klienci, którzy w ocenie produktu zaznaczają między innymi wieloletnie i bezawaryjne działanie, oraz efektywność pracy. Wprawdzie odkurzacz jest większy od tradycyjnego, ale tym samym oferuje więcej możliwości i gwarantuje nienaganną czystość.
Zalety odkurzacza SE 4001 Kärcher:
- redukuje czas schnięcia średnio o połowę dzięki dyszy ekstrakcyjnej,
- łatwo zdejmowany zbiornik wody czystej,
- wygodny uchwyt 3w1 ułatwiający noszenie oraz opróżnianie,
- zbiera wodę i wilgotne zabrudzenia,
- nadaje się do mycia podłóg,
- funkcja dodatkowa: pranie dywanów i tapicerki.
Najlepszy odkurzacz piorący do domu
Jeżeli jednak dysponujesz większym budżetem, warto rozważyć niezawodny odkurzacz piorący, który będzie miał niezbędne funkcje, akcesoria i filtry, aby kompleksowo wyprać wykładziny, dywany i tapicerkę w domu.
fot.: najlepszy odkurzacz piorący
Z praktycznym odkurzaczem piorącym Kärcher SE 6.100 otrzymasz między innymi dwie dysze do ekstrakcji, dwie rury plastikowe, dyszę do podłóg, wąż ssący oraz ssawki, między innymi ssawkę do prania tapicerki i ssawkę szczelinową. Cena odkurzacza piorącego Kärcher SE 6.100 to ok. 1400 zł.
Zalety odkurzacza SE 6001 Kärcher:
- redukuje czas schnięcia średnio o połowę dzięki zasysaniu wilgoci,
- system dwóch zbiorników,
- schowek na narzędzia do przechowywania akcesoriów na obudowie,
- szybkie przełączanie pomiędzy odkurzaniem na sucho a czyszczeniem ekstrakcyjnym.
Jak widać, w rankingu Kärcher znajdziesz zarówno podstawowy odkurzacz, jak i jego rozbudowaną wersję. Pamiętaj, że każdorazowo efekty sprzątania będą zadowalające.
Z pomocą sprawdzonych odkurzaczy piorących Kärcher masz możliwość sprzątania na mokro i sucho, w zależności od potrzeb, dzięki czemu szybko i skutecznie wyczyścisz nie tylko podłogi czy dywany, ale też tapicerkę. Zdecydowanie jest to lepsza alternatywa dla tradycyjnego odkurzania, zwłaszcza jeżeli w domu są alergicy lub małe dzieci.