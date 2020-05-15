Jaki najlepszy odkurzacz piorący? Ranking top urządzeń Kärcher

Odkurzacz piorący, a odkurzacz wodny: czy to jest to samo?

Odkurzacz wodny to urządzenie bezworkowe, wyposażone w filtr wodny. Zanim zacznie się odkurzać, należy wypełnić zbiornik wodą, a po sprzątaniu opróżnić. Polecany jest do prac związanych z odkurzaniem podłóg, dywanów, ale też innych powierzchni. Niektóre modele można doposażyć w papierowy worek filtrujący do sprzątania na sucho.

Powszechnie uznaje się, że odkurzacz wodny pozostawia czystsze powietrze w mieszkaniu. Dlaczego? Ten rodzaj odkurzacza wraz z powietrzem zasysa kurz, okruszki, zanieczyszczenia i różne cząsteczki, które mogą zaszkodzić Twojemu zdrowiu a następnie po przefiltrowaniu wyłapuje je dzięki tafli wody. Mało tego, wciąga ich więcej w porównaniu do tradycyjnego odkurzacza.

Na popularność tych urządzeń wpływa również to, że ze standardowego odkurzacza, nawet z bardzo dobrym filtrem, wydobywa się drobny pyłek, mogący powodować alergię, który osiada na meblach i podłodze. Odkurzacz wodny wydziela mniej pyłku, dlatego jest bezpieczniejszy niż tradycyjny odkurzacz, zwłaszcza dla alergików, dzieci i osób starszych.

Pamiętaj: dla higieny i zdrowia bardzo ważne jest regularne czyszczenie odkurzacza wodnego, aby zapobiec rozwojowi bakterii i pleśni.

Doskonałym połączeniem odkurzania na sucho i mokro są wielofunkcyjne odkurzacze piorące, które z powodzeniem możesz wykorzystać do czyszczenia płaskich wykładzin, ale też tapicerki meblowej i samochodowej. Odkurzacze piorące są zaawansowaną wersją odkurzacza wodnego, jednak nie każdy odkurzacz wodny jest odkurzaczem piorącym. Najprościej rzecz ujmując, odkurzacz piorący do dywanów ma dodatkową funkcję prania, dzięki czemu wyróżnia się wyższą skutecznością i dokładnością.

Przykładem są skuteczne odkurzacze piorące Kärcher SE, których pełną ofertę znajdziesz tutaj: najlepsze odkurzacze piorące Kärcher >>>

Tego typu odkurzacze bez problemu radzą sobie z różnego typu plamami czy innymi zanieczyszczeniami już za jednym przejściem roboczym.