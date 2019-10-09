Bateryjne odkurzacze uniwersalne
Nie masz dostępu do sieci elektrycznej w ogrodzie czy na podjeździe? Z nowymi zasilanymi bateryjnie odkurzaczami uniwersalnymi nie stanowi to już problemu. Teraz możesz odkurzać bezprzewodowo! Całość ułatwia system wymiennych baterii pasujących do wszystkich tych urządzeń.
Odkurzacze uniwersalne na baterie Kärcher – wygoda sprzątania bez kabla
Odkurzacze uniwersalne na baterie Kärcher łączą pełną swobodę ruchu z wysoką skutecznością sprzątania. Możesz korzystać z nich wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do gniazdka – w domu, garażu, warsztacie czy nawet w ogrodzie. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią mobilność i wygodę, a jednocześnie oczekują wysokiej wydajności.
Odkurzacze akumulatorowe Kärcher pracują w trybie na mokro i sucho. Radzą sobie zarówno z kurzem, pyłem, czy okruchami, jak i z rozlaną wodą. Zamiast stałego podłączenia do prądu, zasilane są wymiennymi bateriami z serii Kärcher Battery Power – 18V lub 36V.
To system, który pozwala korzystać z jednej baterii w wielu urządzeniach marki. Wbudowany wyświetlacz LCD na baterii pokazuje czas pozostały do rozładowania, dzięki czemu łatwo zaplanować pracę.
Odkurzacze bateryjne
Cechy odkurzaczy bateryjnych
WD 1 Compact Battery – z 18 V baterią
WD 3 Battery i WD 3 Battery Premium – z 36 V baterią
Prezentacja 360° – WD 1 Compact Battery i WD 3 Battery
Uniwersalne odkurzacze do domu i auta – zastosowanie
Sprzęt akumulatorowy z oferty Kärcher jest niezwykle wszechstronny. Możesz z niego korzystać np.:
- W domu i mieszkaniu – przy codziennym sprzątaniu, także w trudno dostępnych miejscach, gdzie kabel ograniczałby ruchy.
- W garażu i warsztacie – do zbierania pyłu, opiłków czy resztek po majsterkowaniu.
- W samochodzie – brak kabla ułatwia dotarcie do zakamarków wnętrza.
- Na zewnątrz – przy czyszczeniu tarasu, altany czy odkurzaniu liści dzięki funkcji wydmuchu.
To urządzenia, które można zabrać wszędzie – wystarczy naładowana bateria.
18 V Platforma Bateryjna Kärcher
WD 1 Compact Battery Set
Koniec z potykaniem się o kabel, koniec z podpinaniem przedłużaczy i długotrwałym przygotowaniem do pracy!
WD 1 to kompaktowy, bezprzewodowy odkurzacz na sucho/mokro przeznaczony do prac wokół domu, w garażu, a zwłaszcza do odkurzania samochodu. Imponująca siła ssąca pozwala na skuteczne i wydajne odkurzanie.
Woltaż baterii: 18 V
Pojemność zbiornika: 7 l
Czas pracy na baterii: 10 min*
Filtr kartridżowy: Tak
Dysza podłogowa: Nie
* Maksymalna wydajność na jednym ładowaniu na baterii dołączonej do zestawu.
36 V Platforma Bateryjna Kärcher
WD 3 Battery Set / WD 3 Battery Premium Set
Pełna swoboda ruchów i błyskawiczne sprzątanie!
Lekki, mobilny, zaprojektowany specjalnie do szybkich porządków. Bezprzewodowy odkurzacz WD 3 Battery jest równie funkcjonalny jak klasyczne, zasilane sieciowo odkurzacze uniwersalne Kärcher.
Zbiera zarówno suche jak i wilgotne zanieczyszczenia oraz wodę. Posiada też funkcję wydmuchu, która jest bardzo przydatna przy usuwaniu liści z podjazdu czy trawnika.
Woltaż baterii: 36 V
Pojemność zbiornika: 17 l (w wersji Premium zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej)
Czas pracy: 15 min*
Filtr kartridżowy: Tak
Dysza podłogowa: Tak
* Maksymalna wydajność na jednym ładowaniu na baterii dołączonej do zestawu.
Jakie zalety mają odkurzacze uniwersalne na baterie Kärcher?
Odkurzacze uniwersalne na baterie Kärcher zostały stworzone z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują pełnej swobody ruchu i elastyczności pracy. To sprzęt do zadań domowych, garażowych i ogrodowych. Ich największe zalety to:
- Bezprzewodowa mobilność – brak kabla umożliwia sprzątanie w dowolnym miejscu: w domu, samochodzie, garażu czy na tarasie.
- Uniwersalne zastosowanie – odkurzacz na baterie poradzi sobie zarówno z suchymi zanieczyszczeniami, jak i z wodą. Filtr kartridżowy umożliwia pracę bez konieczności wymiany wkładów.
- System baterii Kärcher Battery Power – dostępne w wersji 18 V i 36 V. Wyświetlacz LCD pokazuje stan naładowania i pozostały czas pracy.
- Funkcja wydmuchu – przydatna do szybkiego usuwania liści, trocin czy lekkich odpadów z trudno dostępnych miejsc.
- Wygoda – łatwe mocowanie akcesoriów do obudowy ułatwia codzienne użytkowanie.
- Trwałość – zbiorniki z wytrzymałego tworzywa lub stali nierdzewnej.
Odkurzacz akumulatorowy do domu i samochodu – na co zwrócić uwagę przy wyborze
Zakup odkurzacza bezprzewodowego to inwestycja w wygodę i mobilność, dlatego warto dobrze przemyśleć, jakie funkcje będą dla Ciebie najważniejsze. Największe znaczenie ma:
- Pojemność zbiornika – mniejsze (np. 7 l w WD 1 Compact) sprawdzą się do auta i mieszkania, większe (17 l w WD 3 Battery) do warsztatu i ogrodu.
- Rodzaj baterii – system 18 V jest lżejszy i bardziej kompaktowy, a 36 V daje więcej mocy i dłuższy czas pracy.
- Wyposażenie – w zestawie często znajdują się ssawki do podłóg, tapicerki czy szczelin, które zwiększają funkcjonalność urządzenia.
- Czas pracy – zależy od pojemności baterii (od ok. 10 do 30 minut). Do dłuższych prac przydatne są dodatkowe akumulatory.
- Konstrukcja – kompaktowy model będzie łatwiejszy w przechowywaniu, większy zapewni szersze zastosowanie.
Sprzątanie bez kabla odkurzaczem na baterie – dlaczego warto wybrać sprzęt od Kärcher?
Odkurzacze uniwersalne na baterie Kärcher to połączenie mobilności, wydajności i wygody. Sprawdzą się zarówno w domu, jak i w warsztacie czy ogrodzie. Dzięki wymiennym akumulatorom można korzystać z nich praktycznie bez ograniczeń, a ich wszechstronność czyni je sprzętem na lata.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o odkurzacze uniwersalne na baterie
Ile czasu działa odkurzacz akumulatorowy na jednym ładowaniu?
Czas pracy odkurzacza zależy przede wszystkim od pojemności akumulatora. Modele zasilane baterią 18 V oferują zwykle około 10 minut ciągłej pracy. Mocniejsze urządzenia z systemu 36 V mogą działać 15 minut, pozwalając na odkurzenie większych powierzchni w domu, garażu czy ogrodzie.
Do jakich powierzchni najlepiej sprawdza się odkurzacz na baterie?
Do podłóg twardych, dywanów, tapicerki, wnętrz samochodów oraz do prac w garażu i ogrodzie. Dzięki funkcji wydmuchu poradzi sobie także z liśćmi czy lekkimi odpadami.
Jak dbać o odkurzacz akumulatorowy?
Po każdym użyciu opróżnij zbiornik, przepłucz filtr i przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Baterię należy ładować zgodnie z instrukcją, najlepiej przed całkowitym rozładowaniem, by wydłużyć jej żywotność.