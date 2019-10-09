Bateryjne odkurzacze uniwersalne

Odkurzacze uniwersalne na baterie Kärcher – wygoda sprzątania bez kabla

Odkurzacze uniwersalne na baterie Kärcher łączą pełną swobodę ruchu z wysoką skutecznością sprzątania. Możesz korzystać z nich wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do gniazdka – w domu, garażu, warsztacie czy nawet w ogrodzie. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią mobilność i wygodę, a jednocześnie oczekują wysokiej wydajności.

Odkurzacze akumulatorowe Kärcher pracują w trybie na mokro i sucho. Radzą sobie zarówno z kurzem, pyłem, czy okruchami, jak i z rozlaną wodą. Zamiast stałego podłączenia do prądu, zasilane są wymiennymi bateriami z serii Kärcher Battery Power – 18V lub 36V.

To system, który pozwala korzystać z jednej baterii w wielu urządzeniach marki. Wbudowany wyświetlacz LCD na baterii pokazuje czas pozostały do rozładowania, dzięki czemu łatwo zaplanować pracę.