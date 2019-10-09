Bateryjne odkurzacze uniwersalne

Nie masz dostępu do sieci elektrycznej w ogrodzie czy na podjeździe? Z nowymi zasilanymi bateryjnie odkurzaczami uniwersalnymi nie stanowi to już problemu. Teraz możesz odkurzać bezprzewodowo! Całość ułatwia system wymiennych baterii pasujących do wszystkich tych urządzeń.

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Odkurzacze uniwersalne na baterie Kärcher – wygoda sprzątania bez kabla

Odkurzacze uniwersalne na baterie Kärcher łączą pełną swobodę ruchu z wysoką skutecznością sprzątania. Możesz korzystać z nich wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do gniazdka – w domu, garażu, warsztacie czy nawet w ogrodzie. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią mobilność i wygodę, a jednocześnie oczekują wysokiej wydajności.

Odkurzacze akumulatorowe Kärcher pracują w trybie na mokro i sucho. Radzą sobie zarówno z kurzem, pyłem, czy okruchami, jak i z rozlaną wodą. Zamiast stałego podłączenia do prądu, zasilane są wymiennymi bateriami z serii Kärcher Battery Power – 18V lub 36V. 

To system, który pozwala korzystać z jednej baterii w wielu urządzeniach marki. Wbudowany wyświetlacz LCD na baterii pokazuje czas pozostały do rozładowania, dzięki czemu łatwo zaplanować pracę.

Odkurzacze bateryjne

Cechy odkurzaczy bateryjnych

WD 1 Compact Battery – z 18 V baterią

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Wymienna 18 V bateria - kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher zasilanymi 18 V baterią.
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Kompaktowy design z praktycznym miejscem do przechowywania akcesoriów.
Akku-Mehrzwecksauger
Akcesoria do czyszczenia wnętrza samochodu.
Akku-Mehrzwecksauger
Do odkurzania na sucho i na mokro bez konieczności wymiany filtra.
Akku-Mehrzwecksauger
Może zasysać niewielkie ilości wody.
Akku-Mehrzwecksauger
Wyświetlacz LCD zintegrowany z baterią pokazuje na bieżąco status jej naładowania i przewidywany czas pracy.
Akku-Mehrzwecksauger
Funkcja wydmuchu umożliwia zdmuchiwanie lekkich zanieczyszczeń, których nie chcemy zasysać do zbiornika.

WD 3 Battery i WD 3 Battery Premium – z 36 V baterią

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Wymienna 36 V bateria – kompatybilna ze wszystkimi urzadzeniami Kärcher zasilanymi 36 V baterią.
Akku-Mehrzwecksauger
Praktyczne przechowywanie akcesoriów na obudowie odkurzacza.
Akku-Mehrzwecksauger
Do odkurzania na sucho i na mokro bez konieczności wymiany filtra.
Akku-Mehrzwecksauger
Wszechstronny odkurzacz, który może również zasysać niewielkie ilości wody.
Akku-Mehrzwecksauger
Wyświetlacz LCD zintegrowany z baterią pokazuje na bieżąco status jej naładowania i przewidywany czas pracy.
Akku-Mehrzwecksauger
Funkcja wydmuchu umożliwia zdmuchiwanie lekkich zanieczyszczeń, których nie chcemy zasysać do zbiornika.
Akku-Mehrzwecksauger
Ssawka wyposażona w klipsy ułatwiające wymianę listew.

Prezentacja 360° – WD 1 Compact Battery i WD 3 Battery

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Uniwersalne odkurzacze do domu i auta – zastosowanie

Sprzęt akumulatorowy z oferty Kärcher jest niezwykle wszechstronny. Możesz z niego korzystać np.:

  • W domu i mieszkaniu – przy codziennym sprzątaniu, także w trudno dostępnych miejscach, gdzie kabel ograniczałby ruchy.
  • W garażu i warsztacie – do zbierania pyłu, opiłków czy resztek po majsterkowaniu.
  • W samochodzie – brak kabla ułatwia dotarcie do zakamarków wnętrza.
  • Na zewnątrz – przy czyszczeniu tarasu, altany czy odkurzaniu liści dzięki funkcji wydmuchu.

To urządzenia, które można zabrać wszędzie – wystarczy naładowana bateria.

18 V Platforma Bateryjna Kärcher

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WD 1 Compact Battery Set

Koniec z potykaniem się o kabel, koniec z podpinaniem przedłużaczy i długotrwałym przygotowaniem do pracy!

WD 1 to kompaktowy, bezprzewodowy odkurzacz na sucho/mokro przeznaczony do prac wokół domu, w garażu, a zwłaszcza do odkurzania samochodu. Imponująca siła ssąca pozwala na skuteczne i wydajne odkurzanie.

Woltaż baterii: 18 V
Pojemność zbiornika: 7 l
Czas pracy na baterii: 10 min*
Filtr kartridżowy: Tak
Dysza podłogowa: Nie

* Maksymalna wydajność na jednym ładowaniu na baterii dołączonej do zestawu.

36 V Platforma Bateryjna Kärcher

Akku-Mehrzwecksauger

WD 3 Battery Set / WD 3 Battery Premium Set

Pełna swoboda ruchów i błyskawiczne sprzątanie!

Lekki, mobilny, zaprojektowany specjalnie do szybkich porządków. Bezprzewodowy odkurzacz WD 3 Battery jest równie funkcjonalny jak klasyczne, zasilane sieciowo odkurzacze uniwersalne Kärcher.

Zbiera zarówno suche jak i wilgotne zanieczyszczenia oraz wodę. Posiada też funkcję wydmuchu, która jest bardzo przydatna przy usuwaniu liści z podjazdu czy trawnika.

Woltaż baterii: 36 V 
Pojemność zbiornika: 17 l (w wersji Premium zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej)
Czas pracy: 15 min*
Filtr kartridżowy: Tak
Dysza podłogowa: Tak

* Maksymalna wydajność na jednym ładowaniu na baterii dołączonej do zestawu.

Jakie zalety mają odkurzacze uniwersalne na baterie Kärcher?

Odkurzacze uniwersalne na baterie Kärcher zostały stworzone z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują pełnej swobody ruchu i elastyczności pracy. To sprzęt do zadań domowych, garażowych i ogrodowych. Ich największe zalety to: 

  • Bezprzewodowa mobilność – brak kabla umożliwia sprzątanie w dowolnym miejscu: w domu, samochodzie, garażu czy na tarasie.
  • Uniwersalne zastosowanie – odkurzacz na baterie poradzi sobie zarówno z suchymi zanieczyszczeniami, jak i z wodą. Filtr kartridżowy umożliwia pracę bez konieczności wymiany wkładów.
  • System baterii Kärcher Battery Power – dostępne w wersji 18 V i 36 V. Wyświetlacz LCD pokazuje stan naładowania i pozostały czas pracy.
  • Funkcja wydmuchu – przydatna do szybkiego usuwania liści, trocin czy lekkich odpadów z trudno dostępnych miejsc.
  • Wygoda – łatwe mocowanie akcesoriów do obudowy ułatwia codzienne użytkowanie.
  • Trwałość – zbiorniki z wytrzymałego tworzywa lub stali nierdzewnej.

Odkurzacz akumulatorowy do domu i samochodu – na co zwrócić uwagę przy wyborze

Zakup odkurzacza bezprzewodowego to inwestycja w wygodę i mobilność, dlatego warto dobrze przemyśleć, jakie funkcje będą dla Ciebie najważniejsze. Największe znaczenie ma:

  • Pojemność zbiornika – mniejsze (np. 7 l w WD 1 Compact) sprawdzą się do auta i mieszkania, większe (17 l w WD 3 Battery) do warsztatu i ogrodu.
  • Rodzaj baterii – system 18 V jest lżejszy i bardziej kompaktowy, a 36 V daje więcej mocy i dłuższy czas pracy.
  • Wyposażenie – w zestawie często znajdują się ssawki do podłóg, tapicerki czy szczelin, które zwiększają funkcjonalność urządzenia.
  • Czas pracy – zależy od pojemności baterii (od ok. 10 do 30 minut). Do dłuższych prac przydatne są dodatkowe akumulatory.
  • Konstrukcja – kompaktowy model będzie łatwiejszy w przechowywaniu, większy zapewni szersze zastosowanie.

Sprzątanie bez kabla odkurzaczem na baterie – dlaczego warto wybrać sprzęt od Kärcher?

Odkurzacze uniwersalne na baterie Kärcher to połączenie mobilności, wydajności i wygody. Sprawdzą się zarówno w domu, jak i w warsztacie czy ogrodzie. Dzięki wymiennym akumulatorom można korzystać z nich praktycznie bez ograniczeń, a ich wszechstronność czyni je sprzętem na lata.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odkurzacze uniwersalne na baterie

Ile czasu działa odkurzacz akumulatorowy na jednym ładowaniu?

Czas pracy odkurzacza zależy przede wszystkim od pojemności akumulatora. Modele zasilane baterią 18 V oferują zwykle około 10 minut ciągłej pracy. Mocniejsze urządzenia z systemu 36 V mogą działać 15 minut, pozwalając na odkurzenie większych powierzchni w domu, garażu czy ogrodzie.

Do jakich powierzchni najlepiej sprawdza się odkurzacz na baterie?

Do podłóg twardych, dywanów, tapicerki, wnętrz samochodów oraz do prac w garażu i ogrodzie. Dzięki funkcji wydmuchu poradzi sobie także z liśćmi czy lekkimi odpadami.

Jak dbać o odkurzacz akumulatorowy?

Po każdym użyciu opróżnij zbiornik, przepłucz filtr i przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Baterię należy ładować zgodnie z instrukcją, najlepiej przed całkowitym rozładowaniem, by wydłużyć jej żywotność.