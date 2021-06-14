Kiedy i jak przycinać tuje? Cięcie tui

Tuje – osłona przed ciekawskimi i ozdoba posesji. Podstawy pielęgnacji

Tuje to popularne krzewy ogrodowe, które pełnią rolę dekoracyjną, ale także tworzą zieloną osłonę w formie żywopłotu zapewniającą prywatność. Żywotniki są dość łatwe w uprawie i nie mają szczególnych wymagań. Rzadko są atakowane przez choroby i szkodniki, a problemy zwykle wynikają z niewłaściwej pielęgnacji.

Aby tuje szybko rosły, trzeba zacząć od posadzenia ich w odpowiedni sposób. Warto pamiętać, że żywotniki mają płytki system korzeniowy i preferują gleby o kwaśnym odczynie. W takich warunkach najlepiej przyswajają składniki odżywcze. Dlatego warto sprawdzić pH gleby i w razie potrzeby podsypać pod korzenie torf.

Kolejny istotny zabieg pielęgnacyjny to optymalne podlewanie. Niewystarczające lub niewłaściwe nawadnianie jest źródłem wielu problemów z uprawą tui.

- Przejdź do poradnika i przeczytaj więcej na temat podlewania tui >>

Istotne jest także właściwe nawożenie. Niedobór składników odżywczych może być powodem, np. żółknięcia tui. Niekorzystnie na krzewy wpływa także przenawożenie. Nawozy należy stosować w sposób zrównoważony, biorąc pod uwagę potrzeby pokarmowe roślin oraz zasobność podłoża. Na prawidłowy wzrost i estetyczny wygląd wpływa również regularne przycinanie tui.