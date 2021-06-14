Kiedy i jak przycinać tuje? Cięcie tui
Przycinanie tui to jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, gwarantujący zdrowy wzrost i estetyczny wygląd krzewów. Dowiedz się, kiedy ciąć tuje i jak to robić. Jakie narzędzia będą pomocne?
Tuje – osłona przed ciekawskimi i ozdoba posesji. Podstawy pielęgnacji
Tuje to popularne krzewy ogrodowe, które pełnią rolę dekoracyjną, ale także tworzą zieloną osłonę w formie żywopłotu zapewniającą prywatność. Żywotniki są dość łatwe w uprawie i nie mają szczególnych wymagań. Rzadko są atakowane przez choroby i szkodniki, a problemy zwykle wynikają z niewłaściwej pielęgnacji.
Aby tuje szybko rosły, trzeba zacząć od posadzenia ich w odpowiedni sposób. Warto pamiętać, że żywotniki mają płytki system korzeniowy i preferują gleby o kwaśnym odczynie. W takich warunkach najlepiej przyswajają składniki odżywcze. Dlatego warto sprawdzić pH gleby i w razie potrzeby podsypać pod korzenie torf.
Kolejny istotny zabieg pielęgnacyjny to optymalne podlewanie. Niewystarczające lub niewłaściwe nawadnianie jest źródłem wielu problemów z uprawą tui.
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Istotne jest także właściwe nawożenie. Niedobór składników odżywczych może być powodem, np. żółknięcia tui. Niekorzystnie na krzewy wpływa także przenawożenie. Nawozy należy stosować w sposób zrównoważony, biorąc pod uwagę potrzeby pokarmowe roślin oraz zasobność podłoża. Na prawidłowy wzrost i estetyczny wygląd wpływa również regularne przycinanie tui.
Czemu służy cięcie tui?
Tuje przycina się głównie w celu nadania im odpowiedniego kształtu i kontroli wielkości. Zwykle krzewy te tworzą żywopłoty, a cięcie ułatwia formowanie pożądanego kształtu i rozmiaru. Dzięki odpowiedniej technice można także za pomocą nożyc nadać iglakom różne kształty, np.:
- stożka,
- kuli
- czy spirali.
Obcinanie tui dotyczy także krzewów wolnorosnących (solitery). W tym przypadku ma to na celu utrzymanie pożądanego rozmiaru rośliny. Zbyt duże krzewy są trudniejsze w pielęgnacji. Mają zwiększone zapotrzebowanie na wodę i składniki odżywcze. Duże tuje są też problematyczne, gdy zachodzi potrzeba ich ścięcia.
Przycinanie żywotników jest koniecznością, ponieważ prowadzi do zagęszczenia krzewów oraz zapobiega zbyt gwałtownemu rozrostowi gałęzi, które to pod wpływem własnego ciężaru mogą zwisać. Przez to żywopłot wygląda nieestetycznie. Trzeba jednak wiedzieć, kiedy ciąć tuje. Niewiedza w tym zakresie prowadzi do błędów w pielęgnacji krzewów.
Czas i skuteczna technika przycinania tui
Wiedza na temat tego, kiedy przycina się tuje i w jaki sposób to zrobić, jest niezbędna dla każdego właściciela ogrodu, w którym jest żywopłot lub pojedyncze żywotniki.
Częstotliwość cięcia i technika zależą od odmiany tui i przeznaczenia. Warto poznać jednak podstawowe zasady.
Obcinanie tui w niewłaściwym czasie może doprowadzić do przemarznięcia rośliny, a w konsekwencji do brązowienia igieł i nawet uschnięcia całego krzewu.
Z kolei zbyt głębokie cięcie sprawia, że gałęzie przestają dalej rosnąć. Jak przyciąć tuje we właściwy sposób?
Kiedy i jak często wykonywać cięcie tui?
Ogólna zasada dotycząca tego, kiedy ciąć tuje, mówi, że tego typu zabiegi przeprowadza się od końca marca do końca lipca, a najpóźniej do połowy sierpnia. Trzeba mieć świadomość, że zbyt wczesne cięcie naraża rośliny na przemarzanie. Natomiast zbyt późno pobudza krzew do dalszego wzrostu – soki zaczynają krążyć, przez co młode gałązki nie zdążą zdrewnieć przed zimą.
Tuje rosnące w żywopłocie przycina się 2–3 razy w sezonie, natomiast wolnorosnące obcina się, gdy zachodzi taka potrzeba i stają się zbyt duże. Pojedyncze krzewy nie rosną bowiem tak szybko.
Ważne jest, by nie przycinać tui w czasie deszczu, ponieważ wilgoć sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Patogeny chorobotwórcze łatwiej przenikają przez miejsce cięcia.
- Pierwsze przycinanie tui wykonuje się na wiosnę, przed rozpoczęciem wegetacji, czyli w drugiej połowie marca lub na początku kwietnia.
- Kolejne powinno być przeprowadzone latem (w czerwcu), ostatnie zaś najpóźniej w sierpniu.
Ważną kwestią jest też pierwsze obcinanie tui po posadzeniu. W tym przypadku trzeba wziąć pod uwagę, w jakiej formie były kupione żywotniki.
- Tuje wykopane z gruntu (bryła korzeniowa zapakowana w jutę) obcina się zaraz po posadzeniu. Dotyczy to jednak samego wierzchołka. Przyczyni się to do lepszej adaptacji tui do nowego środowiska, ponieważ zatrzyma tempo wzrostu, przez co roślina lepiej się ukorzeni. Dodatkowo spowoduje jednostajne i jednoczesne przyrosty.
- Natomiast tuje kupowane w doniczkach nie wymagają przycinania wierzchołków po posadzeniu, gdyż ich system korzeniowy jest bardziej rozrośnięty. Można jednak obciąć szpic dla lepszej adaptacji. Kolejne przycinanie tui wykonuje się po 2–3 latach.
Jak i czym najlepiej przyciąć tuje?
Istotne są także zasady dotyczące tego, jak obcinać tuje. Podczas pierwszego wiosennego cięcia pędy skraca się o około ⅓–½ długości, by roślina lepiej się rozkrzewiała. Warto usunąć w tym czasie przemarznięte i uschnięte gałązki. Latem także przycina się tuje w ten sam sposób. Natomiast w sierpniu gałązki skraca się o 1–2 cm, by intensywnie się krzewiły.
- W przypadku formowania tui rosnących w żywopłocie należy zdecydować o formie strzyżenia – prostokąt czy trapez.
Ten ostatni kształt jest lepszym rozwiązaniem dla wzrostu roślin, ponieważ zapewnia większą ilość światła. Formując żywopłot, trzeba pamiętać, by obcinać tylko części zielone. Cięcie dalszych części gałęzi tui nie pobudza ich do wzrostu. W efekcie zbyt głębokiego cięcia odsłania się części rośliny, które nie są zielone, a przez to żywopłot wygląda na uschnięty. Poza tym pozbawienie krzewu zielonych części zaburzy proces fotosyntezy (zachodzi w igliwiu), przez co żywotnik może uschnąć.
Tuje przycina się odpowiednimi narzędziami ogrodniczymi. W tym celu można sięgnąć po nożyce do żywopłotu lub gałęzi, ale dla maksymalnego ułatwienia sobie pracy warto wybrać sprzęt elektryczny – akumulatorowe nożyce do żywopłotu, a w przypadku wysokiego żywopłotu – model z przedłużką.
- Ręczne nożyce do żywopłotu to podstawowe narzędzie. Jednak ich używanie wymaga wiele wysiłku i czasu, a w przypadku natrafienia na grube konary, trzeba sięgnąć po nożyce do gałęzi. Tego typu narzędzia sprawdzą się do sporadycznego przycięcia kilku krzewów, ale niewykonalne jest obcięcie tui, które tworzą duży żywopłot.
Fot.: nożyce akumulatorowe do przycinania tujek
- Najpopularniejsze do cięcia żywopłotu są nożyce elektryczne zasilane akumulatorowo. Dzięki temu można nimi swobodnie i bezpiecznie manewrować, bez konieczności szukania źródła prądu. Dobre nożyce akumulatorowe pracują dość cicho i nie produkują spalin. Sprawdzą się do przycinania tui i innych krzewów.
Najlepsze do przycinania tui są akumulatorowe nożyce do żywopłotu marki Kärcher. Seria HGE to urządzenia proste i wygodne w użytkowaniu o lekkiej konstrukcji. Gwarancją precyzyjnego i idealnego cięcia żywopłotu jest szlifowane diamentowo ostrze nożyc. W ofercie Kärcher znajdują się różne modele urządzeń.
Podstawowe nożyce akumulatorowe HGE 18-45 są wyjątkowo lekkie, zapewniając dzięki temu łatwą, szybką i bezwysiłkową pracę. Długość cięcia wynosi 45 cm. Zaletą jest ergonomiczny uchwyt i oburęczny zapewniający bezpieczeństwo wyłącznik. Nożyce wyposażone są w wytrzymałą baterię 18 V, która jest kompatybilna z platformą bateryjną Kärcher.
Z kolei HGE 18-50 Kärcher to nożyce, które dla jeszcze większego komfortu pracy zostały wyposażone w obracany o 180° tylny uchwyt. Dzięki temu gwarantują wygodną pozycję roboczą, nawet podczas pracy w pionie. Na uwagę zasługuje też funkcja piły, która pozwala na cięcie nawet grubych gałęzi, bez sięgania po inny sprzęt. W zestawie jest praktyczna miotła (zgarniacz) do żywopłotu, która sprawia, że elementy roślin spadają na ziemię. Dodatkowa osłona kontrolna ostrza chroni noże i zapobiega uszkodzeniu budynków i posadzek. Długość cięcia to 50 cm. Zapewniający swobodę ruchów 18-woltowy akumulator litowo-jonowy jest kompatybilny z platformą bateryjną.
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W przypadku wysokiego żywopłotu sprawdzą się akumulatorowe nożyce PHG 18-45 na wysięgniku z zasięgiem do 4 m. Skutecznie zastępują drabinę i wpływają na komfort pracy. Dzięki temu, że urządzenie jest wyposażone w regulowaną głowicę tnącą, która może być przechylona do 115° (4 ustawienia kąta), cięcie żywopłotów o różnych kształtach jest wygodne w każdej pozycji. Nożyce z przedłużką posiadają także funkcję piły, osłonę zapobiegającą uszkodzeniu posadzek lub budynków oraz samego ostrza, a także poprawiający komfort pracy pasek na ramię i ergonomiczny uchwyt oraz zgarniacz do ścinek. Nożyce zasila wymienna bateria litowo-jonowa 18 V (kompatybilna z platformą bateryjną marki Kärcher).