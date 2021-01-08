Jaka najlepsza kosiarka elektryczna? Ranking kosiarek akumulatorowych Kärcher

Kosiarka elektryczna zasilana akumulatorowo czy przewodowo? Zastosowanie, eksploatacja i czyszczenie

Koszenie trawy to jeden z obowiązków właścicieli ogrodów. Trawnik wymaga bowiem regularnego przycinania. Dużą popularnością cieszą się kosiarki elektryczne, ponieważ nie emitują spalin, są przyjazne dla środowiska i dość ciche. Dodatkowo są lekkie, łatwo się nimi manewruje i są proste w obsłudze. Jaką kosiarkę elektryczną kupić – zasilaną sieciowo czy akumulatorową?

Decydując się na zakup kosiarki zasilanej sieciowo, musimy pamiętać, że jej używanie wymaga źródła prądu oraz przedłużacza. Jest to zdecydowanie podstawowa wada tego typu urządzeń. Nie zawsze mamy dostęp do gniazdka w pobliżu ogrodu. Poza tym korzystanie z przedłużaczy także ma swoje ograniczenia. Wraz ze wzrostem długości kabla spada napięcie, a więc i efektywność kosiarki. Przyjmuje się, że optymalna długość przedłużacza wynosi ok. 25 m. Problem jest także kabel ciągnący się podczas koszenia. Jest to niebezpieczne, ponieważ można go przez przypadek przeciąć. Poza tym jest niewygodne, przewód zwykle zahacza o różne krzewy i rośliny w ogrodzie, które dodatkowo może uszkodzić.

Kosiarka akumulatorowa zasilana jest energią elektryczną, która nie pochodzi ze źródła prądu, lecz ze zintegrowanej baterii. Dzięki temu możemy swobodnie manewrować między roślinami w ogrodzie bez ograniczeń w postaci kabla. Dla niektórych problemem może być konieczność ładowania akumulatora i jego mała wydajność. Obecne rozwiązania technologiczne w dobrej jakości kosiarkach akumulatorowych umożliwiają długą pracę. Mają także porównywalną wydajność jak te spalinowe.

Można powiedzieć, że kosiarka akumulatorowa posiada zalety kosiarek elektrycznych, ale nie ma ich wad. Brak kabla elektrycznego oznacza, że urządzenie jest znacznie bezpieczniejsze. Znika ryzyko najechania na przewód. To także nieograniczona możliwość poruszania się po wszystkich zakamarkach ogrodu. Kosiarka akumulatorowa jest przez to wygodniejsza w użytkowaniu – zwrotność i większe pole manewru między roślinami w ogrodzie.

Komfort użytkowania sprawia, że to właśnie kosiarki bezprzewodowe są uważane za najlepsze do pielęgnacji przydomowych trawników. Pamiętać jednak trzeba, że tego typu urządzenia mają swoje słabe strony. Kosiarka akumulatorowa ma ograniczony czas pracy. Warto mieć w zapasie drugi akumulator na wymianę. Dzięki temu możemy kosić trawę bez przerw.