Jaka najlepsza kosiarka elektryczna? Ranking kosiarek akumulatorowych Kärcher
Bezprzewodowa kosiarka do trawy na akumulator to ciche i ekologiczne urządzenie. Nowoczesne rozwiązania bateryjne zapewniają wydajność porównywalną z głośnymi kosiarkami spalinowymi. Co należy wiedzieć przed wyborem domowej kosiarki elektrycznej na akumulator?
Kosiarka elektryczna zasilana akumulatorowo czy przewodowo? Zastosowanie, eksploatacja i czyszczenie
Koszenie trawy to jeden z obowiązków właścicieli ogrodów. Trawnik wymaga bowiem regularnego przycinania. Dużą popularnością cieszą się kosiarki elektryczne, ponieważ nie emitują spalin, są przyjazne dla środowiska i dość ciche. Dodatkowo są lekkie, łatwo się nimi manewruje i są proste w obsłudze. Jaką kosiarkę elektryczną kupić – zasilaną sieciowo czy akumulatorową?
Decydując się na zakup kosiarki zasilanej sieciowo, musimy pamiętać, że jej używanie wymaga źródła prądu oraz przedłużacza. Jest to zdecydowanie podstawowa wada tego typu urządzeń. Nie zawsze mamy dostęp do gniazdka w pobliżu ogrodu. Poza tym korzystanie z przedłużaczy także ma swoje ograniczenia. Wraz ze wzrostem długości kabla spada napięcie, a więc i efektywność kosiarki. Przyjmuje się, że optymalna długość przedłużacza wynosi ok. 25 m. Problem jest także kabel ciągnący się podczas koszenia. Jest to niebezpieczne, ponieważ można go przez przypadek przeciąć. Poza tym jest niewygodne, przewód zwykle zahacza o różne krzewy i rośliny w ogrodzie, które dodatkowo może uszkodzić.
Kosiarka akumulatorowa zasilana jest energią elektryczną, która nie pochodzi ze źródła prądu, lecz ze zintegrowanej baterii. Dzięki temu możemy swobodnie manewrować między roślinami w ogrodzie bez ograniczeń w postaci kabla. Dla niektórych problemem może być konieczność ładowania akumulatora i jego mała wydajność. Obecne rozwiązania technologiczne w dobrej jakości kosiarkach akumulatorowych umożliwiają długą pracę. Mają także porównywalną wydajność jak te spalinowe.
Można powiedzieć, że kosiarka akumulatorowa posiada zalety kosiarek elektrycznych, ale nie ma ich wad. Brak kabla elektrycznego oznacza, że urządzenie jest znacznie bezpieczniejsze. Znika ryzyko najechania na przewód. To także nieograniczona możliwość poruszania się po wszystkich zakamarkach ogrodu. Kosiarka akumulatorowa jest przez to wygodniejsza w użytkowaniu – zwrotność i większe pole manewru między roślinami w ogrodzie.
Komfort użytkowania sprawia, że to właśnie kosiarki bezprzewodowe są uważane za najlepsze do pielęgnacji przydomowych trawników. Pamiętać jednak trzeba, że tego typu urządzenia mają swoje słabe strony. Kosiarka akumulatorowa ma ograniczony czas pracy. Warto mieć w zapasie drugi akumulator na wymianę. Dzięki temu możemy kosić trawę bez przerw.
Kosiarka elektryczna do trawy a kosiarka z rozrusznikiem elektrycznym – czy to jest to samo?
Kosiarka elektryczna i kosiarka z rozrusznikiem elektrycznym to dwa odmienne urządzenia. Czym się różnią? Rozrusznik elektryczny to rozwiązanie, które zwykle stosowane jest w kosiarkach spalinowych. Służy ułatwieniu rozruchu urządzenia. Kosiarki spalinowe często trudno uruchomić, ponieważ wymaga to szarpania za linkę. Dzięki elektrycznemu rozrusznikowi zasilanemu wbudowanym akumulatorem rozruch urządzenia jest o wiele łatwiejszy. W zależności od modelu – wystarczy przekręcić kluczyk lub nacisnąć przycisk (jak w samochodzie) znajdujący się w obrębie uchwytu urządzenia. Kosiarka z rozrusznikiem elektrycznym jest idealna dla kobiet i osób starszych, które nie mają już tyle siły i nie mogą się schylać.
Kosiarka elektryczna czy spalinowa? Porównanie, którą wybrać?
Decyzja dotycząca wyboru kosiarki spalinowej czy elektrycznej zależy od wielu kwestii. Przede wszystkim warto zdecydować się sprzęt, który będzie spełniał nasze potrzeby. Oba rodzaje kosiarek mają wady i zalety, sprawdzają się też w różnych warunkach.
Wybierając kosiarkę, trzeba wziąć pod uwagę wielkość powierzchni trawnika. To podstawowe kryterium. Kosiarki elektryczne zwykle polecane są do małych i średnich trawników. Ograniczeniem jest obecność kabla lub zbyt mała pojemność baterii oraz możliwość przegrzania się silnika przy zbyt długiej pracy. Natomiast w dużych ogrodach sprawdzą się kosiarki spalinowe, które są bardziej wytrzymałe, mają mocniejsze silniki i są większe. Poza tym ważne jest także ukształtowanie terenu. Kosiarki spalinowe umożliwiają przycinanie wysokiej, gęstej oraz mokrej trawy, a także pracę na nierównym terenie. Często są wyposażone w napęd, nie trzeba ich więc popychać podczas koszenia większych powierzchni. Obecnie jednak na rynku są także kosiarki elektryczne, które sprawdzą się w trudnym terenie. Oznacza to, że nie musimy mieć dużej i ciężkiej kosiarki spalinowej, by poradzić sobie ze skomplikowanym trawnikiem. Niektóre modele kosiarek akumulatorowych wyposażone są w napęd na koła, co czyni je bardziej wydajnymi i efektywnymi w pracy.
Kolejna kwestia to wpływ na środowisko. Kosiarka spalinowa jest mniej przyjazna ze względu na emisję szkodliwych spalin, które zanieczyszczają powietrze. Co prawda, na rynku są różne rozwiązania, które mają na celu eliminację tego problemu. Kosiarki elektryczne są zdecydowanie bardziej ekologiczne. Ponadto sprzęt spalinowy generuje bardzo wysoki poziom hałasu – nawet do 100 dB. Może to być uciążliwe zarówno dla nas, jak i dla sąsiadów. Kosiarki elektryczne są zdecydowanie cichsze.
Warto także rozważyć kwestię eksploatacji kosiarek. Te zasilane elektrycznie są łatwe w obsłudze i nie wymagają specjalnej konserwacji, wystarczy raz na jakiś czas naostrzyć noże. Jeżeli chodzi o sprzęt akumulatorowy, to trzeba pamiętać o naładowaniu baterii przed rozpoczęciem koszenia. W przypadku kosiarek spalinowych, zanim weźmiemy się do pracy, musimy najpierw przygotować odpowiednią mieszankę paliwa i odpalić silnik (nie zawsze jest to łatwe). Dodatkowo tego typu urządzenia wymagają dość częstego serwisu – wymiana świec, filtrów itp.
Obecnie dużą popularnością cieszą się kosiarki akumulatorowe, ponieważ łączą w sobie zalety urządzeń elektrycznych i spalinowych, a jednocześnie nie mają ich wad. Mają nieograniczone pole manewru, są lekkie i ekologiczne.
Na co zwrócić uwagę przed wyborem elektrycznej (akumulatorowej) kosiarki do trawy?
Decydując się na zakup kosiarki elektrycznej z akumulatorem, warto wziąć pod uwagę kilka kwestii, by wybrać odpowiednią i wygodną w użytkowaniu
Istotna jest regulacja wysokości koszenia. Warto wiedzieć, że trawę powinno się ścinać na ⅓ jej wysokości. Im większy mamy zakres regulacji, tym bardziej precyzyjnie możemy dbać o trawnik i dopasować go do własnych potrzeb. Kolejna kwestia to szerokość robocza. Im większa, tym szybciej wykosimy trawnik. Warto jednak pamiętać, że zbyt szeroka kosiarka może mieć problem z dotarciem w zakamarki ogrodu.
Warto także zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje, które ułatwią korzystanie z kosiarki. Przykładem może być regulacja wysokości uchwytu. Dzięki temu bez względu na wzrost każdemu będzie wygodnie kosić. Ma to ogromne znaczenie dla właściwej postawy w czasie pracy. Dzięki rączce na odpowiedniej wysokości unikniemy bólu pleców i kontuzji.
Wielkość kosza na skoszoną trawę także ma znaczenie. Warto dobrać model z pojemnikiem dopasowanym do powierzchni trawnika, żeby jak najrzadziej go opróżniać. Praktyczną funkcją jest wskaźnik napełnienia kosza. Dzięki temu unikniemy przepełnionego pojemnika i koszenie będzie efektywne. Z dodatkowych aspektów warto także zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Jeżeli w domu są małe dzieci, trzeba wybrać taką kosiarkę, która posiada zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem.
Jeżeli nasz ogród ma dużą powierzchnię, a dodatkowo występują wzniesienia i nierówności, kosiarka elektryczną z napędem na koła będzie dobrym wyborem. Dzięki temu koszenie nie będzie wymagało wysiłku. Sterowanie kosiarką akumulatorową z napędem jest proste, ponieważ urządzenie porusza się właściwie samo.
Kosiarka powinna być także wykonana z wytrzymałych i dobrej jakości materiałów odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Poza tym dodatkową zaletą są niewielkie rozmiary i waga urządzenia. Dzięki temu kosiarka jest wygodna w przechowywaniu i przenoszeniu. Łatwiej się też nią manewruje.
Oddzielną kwestią jeżeli chodzi o kosiarki akumulatorowe jest bateria. Warto wybrać urządzenie wyposażone w wytrzymały akumulator o dużej pojemności. Zaletą jest krótki czas ładowania i wskaźnik pokazujący pozostały czas pracy. Godne uwagi są urządzenia, które działają w oparciu o uniwersalną baterię dedykowaną innym sprzętom z serii producenta. Dzięki temu nie musimy kupować oddzielnego akumulatora do każdego urządzenia.
Kosiarka elektryczna z mulczowaniem czy bez? Co to znaczy i do czego się przydaje?
Posiadacze przydomowych ogrodów mają zwykle problem z pozbyciem się skoszonej trawy. Oczywiście, istnieje szereg rozwiązań, ale można ją też wykorzystać w efektywny sposób. Wystarczy wybrać kosiarkę elektryczną z funkcją mulczowania.
Mulczowanie to jeden ze sposobów na wykorzystanie skoszonej trawy. To prosta i ekologiczna metoda, która przynosi korzyści w postaci naturalnego nawozu. Polega na rozdrobnieniu skoszonej trawy i rozsypaniu jej na trawniku. Po jakimś czasie pokos stanie się naturalnym nawozem dla wzrastającego ponownie trawnika, ponieważ w wyniku rozkładu zamienia się w próchnicę. Dzięki temu gleba wzbogacona zostaje w azot. Trawa jest dzięki temu odżywiona, lepiej rośnie, a wilgoć nie paruje tak szybko z gleby.
Niektóre kosiarki elektryczne wyposażone są w funkcję mulczowania. Dzięki temu mielą i tną źdźbła na drobne części i rozrzucają po trawniku w trakcie koszenia. Dodatkową korzyścią jest możliwość zbierania i rozdrabniania liści. Dobre kosiarki mają możliwość wyboru ustawień, czy mulczowanie ma być użyte w trakcie pracy. Nie za każdym razem trzeba zostawiać skoszoną trawę. Nie można za często mulczować trawnika, bo nadmiar ściółki może zahamować jego wzrost i powodować filcowanie.
Elektryczna kosiarka do trawy. Ranking Kärcher
Kärcher oferuje 18- i 36-woltowe kosiarki elektryczne z akumulatorem o wysokiej wydajności i efektywności. Wytrzymała bateria litowo-jonowa gwarantuje długi czas pracy i dużą moc.
Każda kosiarka akumulatorowa Kärcher jest łatwa w obsłudze i funkcjonalna. Posiada system mulczowania i precyzyjnie kosi trawę nawet przy krawędziach trawnika. Praktyczną funkcją jest centralna regulacja wysokości koszenia, która nie wymaga obniżania kółek lub noża.
Sprawdź ranking kosiarek elektrycznych zasilanych akumulatorem marki Kärcher, by wybrać urządzenie odpowiednie dla siebie w różnym przedziale cenowym.
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Kosiarka elektryczna do 1000 zł – jaką wybrać?
Fot.: kosiarka elektryczna akumulatorowa do 1000 zł
Pierwsza w rankingu kosiarka akumulatorowa do trawy LMO 18-33 w wersji bez akumulatora i ładowarki to propozycja dla tych, którzy posiadają już platformę bateryjną tej marki. Jeżeli już wcześniej kupiliśmy sprzęt wyposażony w wymienną baterię 18 V, teraz koszt zakupu kosiarki będzie niższy.
Zalety kosiarki akumulatorowej LMO 18-33:
- lekka i zwrotna – łatwość prowadzenia nawet po nierównym i skomplikowanym terenie
- cicha praca
- system koszenia 2 w 1 – skoszona trawa trafia do kosza lub na trawnik jako nawóz (mulczowanie)
- precyzyjne koszenie dzięki grzebieniom, które unoszą trawę przy krawędziach trawnika
- ostry nóż stalowy – równo przycina trawę, bez strzępienia
- wskaźnik napełnienia kosza
- możliwość centralnej regulacji wysokości koszenia – 4 poziomy
- wysoki komfort użytkowania – ergonomiczne uchwyty z regulacją wysokości i możliwością złożenia, przemyślanie zaprojektowane włączniki po obu stronach
- zabezpieczenie przed niepożądanym uruchomieniem np. przez dzieci
- wskaźnik pokazujący aktualny stan baterii.
Dobra kosiarka elektryczna do 1800 zł – którą kupić?
Fot.: kosiarka elektryczna akumulatorowa do 1800 zł
Kosiarka akumulatorowa LMO 18-36 z akumulatorem i szybką ładowarką w zestawie. Posiada wszystkie zalety wyżej opisanej kosiarki, czyli jest lekka, zwrotna, precyzyjna, wyposażona w funkcję mulczowania i wskaźnik napełnienia kosza, a także komfortowa w użytkowaniu. Co ją odróżnia od LMO 18-33? Ma większą szerokością roboczą (36 cm) oraz szerszy zakres ustawień wysokości koszenia (30–70 mm). Kosiarka akumulatorowa LMO 18–36 ma też duży kosz (45 l). Sprawdzi się idealnie do większych trawników.
Kosiarka akumulatorowa LMO 18-36 to gwarancja perfekcyjnego koszenia trawników nawet na nierównym i skomplikowanym terenie – bez wysiłku! Przy tym jest praktyczna i wygodna w użytkowaniu oraz przechowywaniu.
Najlepsza kosiarka elektryczna zasilana akumulatorowo z napędem
Najlepszą kosiarką akumulatorową marki Kärcher jest LMO 36-46. To urządzenie, które sprosta największym oczekiwaniom. Jest to sprzęt największy i najbardziej wydajny. Zasilana bateryjnie kosiarka LMO 36-46 jest bardzo mocnym urządzeniem z silnikiem bezszczotkowym, który pozwala pracować szybciej i dłużej.
Zalety LMO 36-46:
- duża szerokość cięcia – 46 cm
- regulacja wysokości koszenia na 5 poziomach – od 20 aż do 70 mm
- dodatkowy napęd na tylne koło Push Assist – bezwysiłkowe koszenie po wciśnięciu przycisku
- pojemny kosz 55 l
- wskaźnik napełnienia kosza
- klucz bezpieczeństwa dla ochrony przed dziećmi
- zasilana wytrzymałą baterią 36 V – ponadprzeciętny czas pracy, 650 m² na jednym ładowaniu
- komfort użytkowania – blokada uchwytu, regulacja do wzrostu, włączniki po obu stronach, wbudowany uchwyt do przenoszenia, łatwość przechowywania.
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