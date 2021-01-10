Podkaszarki do trawy: jaką wybrać? Ranking najlepszych
Podkaszarka do trawy to świetne rozwiązanie w sytuacji, kiedy w naszym ogrodzie mamy sporo płotków, rabat, krzewów czy krawężników, przy których trudno jest operować klasyczną kosiarką do trawy. Podkaszarka to także świetne rozwiązanie, gdy w naszym ogrodzie mamy nierówną powierzchnię. Jakie podkaszarki do trawy znajdziemy na rynku, jakie są zalety poszczególnych rodzajów i na co zwrócić uwagę, dokonując zakupu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym poradniku!
Podkaszarki do trawy: rodzaje
Decydując się na zakup podkaszarki do trawy, musimy zdecydować, w jaki sposób ma być ona zasilana. Na rynku znajdziemy:
- podkaszarki spalinowe,
- podkaszarki elektryczne,
- podkaszarki akumulatorowe.
Podkaszarki spalinowe
Podkaszarki spalinowe, inaczej określane mianem kos spalinowych, to urządzenia zbudowane z mocnego silnika, uchwytu oraz głowicy tnącej wyposażonej w żyłkę lub tarczę tnącą, która w trakcie pracy obraca się, wykonując ruch ścinający. Ze względu na swoją wagę często są wyposażone w szelki i pas podtrzymujący, co pozwala na ich komfortowe użytkowanie. Posiadają większą średnicę cięcia, doskonale więc sprawdzą się do pracy na dużych nierównych powierzchniach, gdzie trudno dotrzeć tradycyjną kosiarką lub też trawa i chwasty są zbyt wysokie. Trzeba się jednak liczyć z tym, że podkaszarka spalinowa to rozwiązanie droższe i cięższe od tych zasilanych prądem elektrycznym, a wydzielane w trakcie jej pracy spaliny mogą być uciążliwe.
Podkaszarki elektryczne (zasilane z gniazdka)
Podkaszarki zasilane prądem z sieci charakteryzują się średnią mocą i stosunkowo niedużą średnicą cięcia, wystarczającą do podkaszania trawy w trudno dostępnych miejscach. Są lekkie i ciche, a także stosunkowo tanie. Minusem jest natomiast fakt, iż zakres ich pracy ograniczony jest długością kabla, który dodatkowo może utrudniać manewrowanie urządzeniem.
Podkaszarki elektryczne (akumulatorowe)
Stanowią połączenie mobilności i funkcjonalności, ich działanie nie jest bowiem ograniczone żadnymi kablami, a jedynie pojemnością akumulatora. Są ciche, stosunkowo lekkie, a jednocześnie mocne i co najważniejsze, atrakcyjne cenowo i tanie w późniejszej eksploatacji.
Czym się kierować, kupując podkaszarkę do trawy, na co zwrócić uwagę?
Decydując się na zakup podkaszarki do trawy, warto zwrócić uwagę na jej poszczególne parametry, które znacząco wpływają na komfort i efektywność użytkowania. W zależności od wybranego rodzaju podkaszarki powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy jest ona wyposażona w:
- regulację prędkości,
- regulowaną szerokość koszenia,
- osłonę do pracy przy drzewach i rabatach kwiatowych,
- obrotową głowicę,
- uprząż,
- moc silnika,
- żyłkę czy tarczę tnącą.
Decydując się na podkaszarkę zasilaną elektrycznie, należy również zwrócić uwagę na długość przewodu zasilającego i czas pracy na baterii – czy umożliwia on wykoszenie całego terenu.
Jak założyć żyłkę do podkaszarki, czy nie jest to trudne i uciążliwe?
Najważniejszą częścią systemu tnącego w większości podkaszarek jest żyłka, która z czasem ulega zużyciu i wymaga regularnej wymiany. Dokonując zakupu, koniecznie więc zwróćmy uwagę na to, czy głowica i nawijanie żyłki do podkaszarki w danym modelu jest proste w obsłudze. Najwygodniejszym rozwiązaniem są głowice automatyczne, gdzie żyłka wysuwa się samoczynnie, a raz na jakiś czas należy jedynie wymienić całą szpulę. Stosunkowo wygodnym rozwiązaniem są również głowice półautomatyczne, gdzie żyłka wysuwa się w momencie dociśnięcia głowicy do podłoża. Najbardziej czasochłonne są natomiast głowice ręczne, gdzie wysuwanie żyłki jest często niewygodne.
Pamiętajmy również by sprawdzić, czy elementy eksploatacyjne, takie jak np. wspomniana żyłka, są łatwo dostępne w sklepach, w przeciwnym razie może się okazać, że nie będziemy mogli z niej korzystać wtedy, kiedy akurat jest to potrzebne.
Akcesoria i części ułatwiające pracę z podkaszarką
Decydując się na zakup podkaszarki, warto sprawdzić, jakie akcesoria ułatwiające pracę otrzymamy w zestawie. O jakich elementach mowa? To między innymi:
- Kabłąk ochronny – niewielki detal, który pozwala zachować odpowiednią odległość elementów tnących od np. rabat kwiatowych czy krzewów ozdobnych.
- Dodatkowy uchwyt – dzięki któremu możemy trzymać podkaszarkę obiema rękami i łatwiej nią manewrować.
- Teleskopowy uchwyt – w ten sposób możemy dopasować jego wysokość do naszego wzrostu, zwiększając ergonomię pracy.
- Okulary ochronne – stanowiące podstawową ochronę przed drobinkami roślin czy kamykami, które mogą odbić się od ostrzy czy żyłki podkaszarki.
- Słuchawki ochronne – przydatne zwłaszcza przy pracy z podkaszarkami spalinowymi.
Szelki i pas podtrzymujący – decydując się na zakup nawet lekkiej podkaszarki, musimy liczyć się z tym, że przy dłuższej pracy może być ona uciążliwa. Szelki i pas w zestawie to podstawa, jeżeli mamy w planie regularnie kosić rozległe tereny.
Czy warto kupić podkaszarkę akumulatorową?
Akumulatorowa podkaszarka do trawy to jeden z najwygodniejszych wyborów, który powinien stanowić niezbędny element wyposażenia każdego ogrodnika. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi i braku dodatkowych przewodów zapewnia szeroki zakres ruchu, co znacznie ułatwia utrzymanie porządku na trawniku nawet w trudno dostępnych miejscach.
Jest prosta w obsłudze i, co najważniejsze, doskonale radzi sobie w pobliżu krzewów, ścieżek czy murów budynków, czyli wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości koszenia trawnika przy pomocy tradycyjnej kosiarki. W przypadku niewielkich ogrodów z powodzeniem może zastąpić tradycyjną kosiarkę, od której jest zdecydowanie tańsza i bardziej poręczna, zwłaszcza jeżeli posiada teleskopową rękojeść.
Jaką podkaszarkę do trawy wybrać? Ranking najlepszych podkaszarek Kärcher
W ofercie firmy Kärcher znajdziemy różne modele podkaszarek akumulatorowych, uznawanych za najbardziej funkcjonalne podkaszarki do trawy. W zależności od naszych potrzeb możemy wybierać zarówno spośród modeli o niewielkiej mocy, idealnych do małych ogródków, jak również zaawansowanych technologiczne urządzeń, które doskonale sprawdzą się nawet na dużych powierzchniach.
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Tania podkaszarka akumulatorowa
fot.: podstawowa podkaszarka akumulatorowa
Jeżeli chodzi o podkaszarki akumulatorowe Kärcher, najtańszym modelem (w podstawowej wersji już za nieco ponad 300 złotych) jest podkaszarka LTR 18-25, stanowiąca połączenie atrakcyjnej ceny z ergonomią użytkowania. To ciche i kompaktowe urządzenie wyposażono między innymi w: automatyczną regulację skręconej żyłki, dodatkowy uchwyt umożliwiający pracę oburącz, a także obrotową głowicę, dzięki czemu doskonale nadaje się do precyzyjnego przycinania obrzeży. Pomimo zastosowania pojemnego akumulatora, umożliwiającego nawet godzinę pracy na jednym ładowaniu, jest wyjątkowo lekka, co sprawia, że przycinanie trawnika to czysta przyjemność.
Wszechstronna podkaszarka akumulatorowa do 500 zł
fot.: podkaszarka do trawy do 500zł
Kolejną godną uwagi propozycją jest podkaszarka akumulatorowa LTR 18-30, której cena podstawowa to około 409 złotych, pod warunkiem że posiadamy już inne urządzenie marki Kärcher z taką samą baterią i nie potrzebujemy dokupywać kolejnej. Ten model cechuje się wygodnym teleskopowym uchwytem pozwalający na dopasowanie go do swojego wzrostu, składaną osłoną roślin, a także regulowaną obrotową głowicą tnącą, dzięki czemu dotrzemy nawet w pod niskie przeszkody, takie jak np. gałęzie krzewów. Podobnie jak poprzedni model, posiada ona wysokiej jakości skręconą żyłkę z automatyczną regulacją długości i praktyczny wskaźnik zużycia baterii.
Najlepsza podkaszarka akumulatorowa do długiej trawy, uporczywych chwastów i zarośli
fot.: najlepsza podkaszarka akumulatorowa do długiej trawy, uporczywych chwastów i zarośli
Dla osób szukających sprzętu o dużej mocy i wysokiej jakości, który sprawdzi się nawet na mocno porośniętych chwastami terenach, doskonałym wyborem jest podkaszarka akumulatorowa LTR 36-33. To prawdziwy lider w tej kategorii, z płynną regulacją mocy i automatycznym dopasowywaniem długości żyłki. Co więcej, model ten posiada możliwość trzystopniowej modyfikacji szerokości roboczej, co gwarantuje łatwiejsze podkaszanie w trudno dostępnych zakamarkach i wąskich przestrzeniach. Z uwagi na fakt, iż została ona stworzona z myślą o pracy na większym terenie, w zestawie znajdują się wyjątkowo pojemna bateria oraz wygodny pas na ramię, który zapewnia komfortową pracę na powierzchni nawet 600 m2 na jednym ładowaniu!
Akumulatorowe nożyce 2 w 1: przycinanie obrzeży trawnika oraz kształtowanie krzaków i krzewów
fot.: akumulatorowe nożyce do trawy
Jeżeli w naszym ogrodzie posiadamy niewiele miejsc, w które trudno jest dotrzeć tradycyjną kosiarką do trawy, możemy mieć wątpliwości, czy w naszym przypadku podkaszarka do trawy jest zakupem koniecznym. W tej sytuacji dobrą alternatywą mogą być akumulatorowe nożyce do trawy GSH 18-20. Dzięki szlifowanym diamentowo ostrzom pozwalają w precyzyjny sposób przyciąć nierówności trawnika w pobliżu ścieżek, kamieni ozdobnych czy drzew i krzewów. Co więcej, w zestawie znajdziemy również drugi komplet ostrzy przeznaczony do przycinania drzew i krzewów. Ostrza można szybko wymieniać przy pomocy specjalnej nakrętki. Całość charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami i długim czasem pracy bez konieczności ładowania baterii.
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