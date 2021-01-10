Podkaszarki do trawy: jaką wybrać? Ranking najlepszych

Czym się kierować, kupując podkaszarkę do trawy, na co zwrócić uwagę?

Decydując się na zakup podkaszarki do trawy, warto zwrócić uwagę na jej poszczególne parametry, które znacząco wpływają na komfort i efektywność użytkowania. W zależności od wybranego rodzaju podkaszarki powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy jest ona wyposażona w:

regulację prędkości,

regulowaną szerokość koszenia,

osłonę do pracy przy drzewach i rabatach kwiatowych,

obrotową głowicę,

uprząż,

moc silnika,

żyłkę czy tarczę tnącą.

Decydując się na podkaszarkę zasilaną elektrycznie, należy również zwrócić uwagę na długość przewodu zasilającego i czas pracy na baterii – czy umożliwia on wykoszenie całego terenu.

Jak założyć żyłkę do podkaszarki, czy nie jest to trudne i uciążliwe?

Najważniejszą częścią systemu tnącego w większości podkaszarek jest żyłka, która z czasem ulega zużyciu i wymaga regularnej wymiany. Dokonując zakupu, koniecznie więc zwróćmy uwagę na to, czy głowica i nawijanie żyłki do podkaszarki w danym modelu jest proste w obsłudze. Najwygodniejszym rozwiązaniem są głowice automatyczne, gdzie żyłka wysuwa się samoczynnie, a raz na jakiś czas należy jedynie wymienić całą szpulę. Stosunkowo wygodnym rozwiązaniem są również głowice półautomatyczne, gdzie żyłka wysuwa się w momencie dociśnięcia głowicy do podłoża. Najbardziej czasochłonne są natomiast głowice ręczne, gdzie wysuwanie żyłki jest często niewygodne.

Pamiętajmy również by sprawdzić, czy elementy eksploatacyjne, takie jak np. wspomniana żyłka, są łatwo dostępne w sklepach, w przeciwnym razie może się okazać, że nie będziemy mogli z niej korzystać wtedy, kiedy akurat jest to potrzebne.

Akcesoria i części ułatwiające pracę z podkaszarką

Decydując się na zakup podkaszarki, warto sprawdzić, jakie akcesoria ułatwiające pracę otrzymamy w zestawie. O jakich elementach mowa? To między innymi:

Kabłąk ochronny – niewielki detal, który pozwala zachować odpowiednią odległość elementów tnących od np. rabat kwiatowych czy krzewów ozdobnych.

Dodatkowy uchwyt – dzięki któremu możemy trzymać podkaszarkę obiema rękami i łatwiej nią manewrować.

Teleskopowy uchwyt – w ten sposób możemy dopasować jego wysokość do naszego wzrostu, zwiększając ergonomię pracy.

Okulary ochronne – stanowiące podstawową ochronę przed drobinkami roślin czy kamykami, które mogą odbić się od ostrzy czy żyłki podkaszarki.

Słuchawki ochronne – przydatne zwłaszcza przy pracy z podkaszarkami spalinowymi.

Szelki i pas podtrzymujący – decydując się na zakup nawet lekkiej podkaszarki, musimy liczyć się z tym, że przy dłuższej pracy może być ona uciążliwa. Szelki i pas w zestawie to podstawa, jeżeli mamy w planie regularnie kosić rozległe tereny.

Czy warto kupić podkaszarkę akumulatorową?

Akumulatorowa podkaszarka do trawy to jeden z najwygodniejszych wyborów, który powinien stanowić niezbędny element wyposażenia każdego ogrodnika. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi i braku dodatkowych przewodów zapewnia szeroki zakres ruchu, co znacznie ułatwia utrzymanie porządku na trawniku nawet w trudno dostępnych miejscach.

Jest prosta w obsłudze i, co najważniejsze, doskonale radzi sobie w pobliżu krzewów, ścieżek czy murów budynków, czyli wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości koszenia trawnika przy pomocy tradycyjnej kosiarki. W przypadku niewielkich ogrodów z powodzeniem może zastąpić tradycyjną kosiarkę, od której jest zdecydowanie tańsza i bardziej poręczna, zwłaszcza jeżeli posiada teleskopową rękojeść.