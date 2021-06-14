Jaki wąż ogrodowy wybrać? Który kupić, aby był najlepszy?
Dostępnych jest wiele rodzajów węży ogrodowych różniących się parametrami oraz przeznaczeniem. Czym się kierować przy wyborze?
Podstawowe typy węży ogrodowych i ich zastosowania
Węże ogrodowe to podstawowe wyposażenie do pracy w ogrodzie. Umożliwiają łatwe podlewanie roślin, ale także są przydatne, np. do mycia samochodu, mebli ogrodowych czy tarasu.
Jakie są rodzaje węży ogrodowych?
- Najpopularniejsze są węże ogólnego zastosowania, które służą do ręcznego podlewania lub czyszczenia różnych elementów. Większą funkcjonalność zyskują w połączeniu z końcówkami i armaturą. Tradycyjne węże, zwykle wykonane z PCV, są elastyczne i lekkie. Występują w wersji niezbrojonej lub wzmocnionej.
- Węże elastyczne, spiralne czy z przyłączem w bębnie zostały zaprojektowane, by zapewnić wygodne użytkowanie oraz łatwe przechowywanie. Te pierwsze zwiększają swoją długość (nawet 3-krotnie) pod wpływem przepływającej wody. Z kolei węże spiralne same się zwijają, a te z przyłączem w bębnie mają bezpośrednie podłączenie do kranu.
- Równomierne nawodnienie ogrodu jest możliwe dzięki specjalnej budowie węży zraszających, które są płaskie i posiadają kanały oraz niewielkie otwory na całej długości. Podlewanie może być skierowane do góry lub w stronę ziemi.
- Węże kroplujące wykonane są z nieprzepuszczalnej powłoki i mają specjalne otwory. Dzięki temu woda wypływa w postaci dużych kropli i równomierne oraz precyzyjnie nawadnia teren. Taką samą funkcjonalność posiadają też węże pocące. Różnica polega na tym, że zbudowane są z półprzepuszczalnej powłoki, pozbawionej otworów. Woda wypływa w postaci drobnych kropli na całej długości.
- Węże ogrodowe mogą służyć także do pracy z pompą zatapialną i tłoczyć wodę, np. ze studni czy szamba - węże tłoczne do pomp czy strażackie. Dostępne są także przewody przeznaczone do współpracy z myjką wysokociśnieniową.
Czym się kierować przy wyborze węża ogrodowego?
Podstawowym parametrem węży ogrodowych jest długość, która powinna być dostosowana do wielkości ogrodu, by móc swobodnie docierać do najdalszego jego krańca. W obliczeniach warto uwzględnić zapas (1–2 m) potrzebny do omijania przeszkód. Trzeba też pamiętać, że im dłuższy wąż, tym mniejsze ciśnienie wody u jego wylotu.
Średnica węża ogrodowego w dużej mierze decyduje o ciśnieniu wody i w efekcie – skuteczności podlewania. Na rynku dostępne są wielkości różne wielkości podawane w calach. W centymetrach średnice wahają się od 12,5 mm do 32 mm. Do dużych ogrodów, gdzie stosowane są długie węże, najlepiej wybrać modele o większej średnicy, ponieważ dzięki temu ciśnienie wody będzie wyższe u wylotu.
Kolejne parametry to ciśnienie – robocze i rozrywające. Pierwszy określa maksymalną wysokość ciśnienia, jakie może wystąpić w czasie używania węża. Zwykle to 4–12 barów. Natomiast ciśnienie rozrywające to minimalna wartość, przy której przewód może ulec rozerwaniu. W tym przypadku to 8–50 barów. Warto wiedzieć, że im większa średnica węża ogrodowego, tym wyższa powinna być odporność na ciśnienie.
W przypadku węży ogrodowych, trzeba szczególna uwagę zwrócić na materiał, z jakiego są wykonane. Po pierwsze, ze względu na bezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska warto wybrać produkt bez dodatku szkodliwych substancji. Po drugie ważna jest jakość materiału, która wpływa na żywotność. Istotna jest też konstrukcja węża i liczba powłok, z których jest zbudowany.
Węże ogrodowe ogólnego zastosowania
Wybierając wąż ogrodowy, warto postawić na wiodącą markę. Dzięki temu mamy pewność, że kupujemy produkt na lata.
Marka Kärcher oferuje węże ogrodowe ogólnego zastosowania o długiej żywotności. Duża wytrzymałość wynika z ich wielowarstwowej budowy. Dzięki temu są odporne na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV oraz na zgniatanie i skręcanie, ale jednocześnie pozostają elastyczne. Dodatkowo wyjątkową trwałość zapewnia specjalna powłoka zapobiegającą narastaniu glonów wewnątrz. Nie bez znaczenia jest także wysoka tolerancja temperaturowa – od -20°C do +65°C. Gwarantuje to bezpieczne przechowywanie węża w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Wytrzymałość wynika również z wysokiej odporności na ciśnienie rozrywające. Długą żywotność swoich produktów Kärcher popiera wieloletnią gwarancją.
Co istotne, węże ogrodowe Kärcher wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Ma to wpływ na ich trwałość, ale przede wszystkim jest gwarancją bezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska.
Kärcher w szczególności dba, by produkty nie zawierały szkodliwych substancji, takich jak:
- ftalany,
- kadm,
- bar czy ołów.
Węże ogrodowe z serii PrimoFlex® posiadają 3 warstwy zapewniające niezwykłą trwałość, na którą jest 12-letnia gwarancja. Wartość ciśnienia rozrywającego wynosi zaś 24 bary.
Z kolei węże ogrodowe PrimoFlex® Plus także są zbudowane z 3 powłok, ale mają większą odporność na działanie ciśnienia. Odpowiada za to wzmocnienie włóknem DuPont™ Kevlar®. Ciśnienie rozrywające wynosi aż 45 bar. Wyjątkowo długa żywotność potwierdzona jest 15-letnią gwarancją.
Dla bardzo wymagających użytkowników, marka Kärcher zaprojektowała węże ogrodowe PrimoFlex® Premium z 5 powłokami, zapewniającymi maksymalną wytrzymałość (aż 18-letnia gwarancja). Zaletą jest wzmocnienie budowy włóknem DuPont™ Kevlar®, przez co wartość ciśnienia rozrywającego to aż 50 bar.
Jaki wąż ogrodowy do myjki ciśnieniowej wybrać?
Fot.: wąż ogrodowy do myjki ciśnieniowej
Wybierając wąż ogrodowy, warto wziąć pod uwagę możliwość jego używania jako elementu doprowadzającego wodę do myjki wysokociśnieniowej. Najważniejsza kwestia to dobranie odpowiedniej średnicy węża do wlewu (zwykle ½ lub ¾ cala). Dodatkowo niezbędna jest także specjalna końcówka do połączenia.
Wąż do myjki wysokociśnieniowej powinien być wytrzymały, elastyczny i odporny na skręcanie. Zawsze musi być całkowicie rozwinięty. Ważna jest także odpowiednia długość węża – co najmniej 7,5 m. Zapewnia to optymalną przepustowość wody i szczelność.
Najlepszym rozwiązaniem jest zakup gotowego zestawu dla urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z wężem PrimoFlex®, adapterem na kran G ¾, uniwersalnym szybkozłączem Plus i Plus z Aqua Stop.
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Jaki wąż do automatycznego podlewania ogrodu?
Efektywny i oszczędny sposób na podlewanie ogródka to instalacja systemu automatycznego nawadniania. Podstawą są węże kroplujące, ale pełną funkcjonalność zyskują w połączeniu z innymi elementami. Kärcher Rain System™ daje możliwość skonfigurowania optymalnego systemu nawadniania do potrzeb każdego ogrodu.
Akcesoria do węży ogrodowych
Fot.: pistolet ogrodowy ułatwiający podlewanie
Wąż ogrodowy, by był wygodny i miał wiele zastosowań, trzeba wyposażyć w dodatkowe akcesoria: pistolety, spryskiwacze i zraszacze.
Pistolety i spryskiwacze Kärcher znacznie ułatwiają podlewanie, a przy tym nie uszkadzają roślin i nie wypłukują ziemi. Końcówki mają możliwość regulacji i zatrzymania strumienia wody, dzięki czemu można go łatwo dostosować do potrzeb. Specjalna membrana zapobiega kapaniu podczas zmiany ustawień w czasie podlewania oraz po wyłączeniu. Zaletą jest także obrotowy i ergonomiczny uchwyt, zapewniający wygodę podczas pracy. Spryskiwacze i pistolety Kärcher wykonane są z wysokiej jakości materiałów, co jest gwarancją ich trwałości i niezawodności.
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Z kolei różnorodny wybór zraszaczy Kärcher daje możliwość zastosowania ich w każdym ogrodzie. Forma zraszania zależy od modelu – do wyboru prostokąt lub koło albo ich połączenie. Zraszacze Kärcher posiadają szereg praktycznych funkcji. Unikalna przesłona chroni przed opryskaniem podczas zmiany ustawień spryskiwania. Wysoką stabilność nawet na nierównych terenach zapewniają szpile. Istnieje także możliwość regulacji wydatku wody i szerokości spryskiwania.
Podłączenie węża ogrodowego - jak i czym?
Fot.: podłączenie węża ogrodowego
Armatura to wyposażenie dodatkowe potrzebne do korzystania z węża ogrodowego. Akcesoria te pozwalają na podłączenie do kranu, a także swobodne łączenie przewodów, końcówek, zraszaczy oraz rozdzielanie strumienia wody.
Uniwersalne szybkozłącza Kärcher pasują do węży ogrodowych o najbardziej popularnych średnicach: ½, ⅝ i ¾ cala.
Dostępne są modele z funkcją Aqua Stop – zatrzymuje przepływ wody przy odpięciu węża.
Szybkozłaczki Premium i Plus wyposażono w antypoślizgową wyprofilowaną powierzchnię zacisku ułatwiającą obsługę.
Warto także zwrócić uwagę na najwyższej jakości złącza mosiężne, zaprojektowane z myślą o maksymalnej trwałości. Wszystkie szybkozłącza są w pełni kompatybilne z ogrodowymi akcesoriami Kärcher.
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Jak podłączyć wąż ogrodowy do domowego kranu?
Podłączenie węża ogrodowego do kranu wymaga zastosowania odpowiedniego przyłącza. Kärcher oferuje adapter na kran domowy, który umożliwia przymocowanie węża do kranu w kuchni czy łazience. Gwint wykonany z mosiądzu umożliwia solidne i wytrzymałe mocowanie, a nakrętka ochronna – łatwe podłączenie. Wystarczy zamontować przyłącze na kran, odpiąć szybkozłączkę i przymocować ją do węża. Na końcu elementy połączyć.
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Jak zrobić bęben na wąż ogrodowy? Czy to jest bezpieczne?
Fot.: wózek z bębnem na wąż ogrodowy
Fora internetowe roją się od pytań, jak zrobić zwijacz czy stojak na wąż ogrodowy. Wynika to z kłopotliwego użytkowania zwłaszcza długiego przewodu, który się plącze i zahacza o rośliny. Jednak w obecnych czasach sklepy oferują tak szeroki wybór rozwiązań ułatwiających podlewanie, że nie opłaca się samemu robić kołowrotka.
Kärcher jest producentem wózków do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węża ogrodowego, a także bębnów i uchwytów mocowanych do ściany.
Wózki zapewniają większą mobilność i bezwysiłkowe podlewanie.
Bębny na wąż z kolei ułatwiają zwijanie i rozwijanie, zapobiegając plątaniu się i zaginaniu przewodu. Pasują do wszystkich popularnych średnic węży. W ofercie są także modele automatyczne.
Najprostszym rozwiązaniem są uchwyty ścienne o mocnej konstrukcji, które umożliwiają wygodne przechowywanie węża ogrodowego. Wieszaki Kärcher posiadają haki do zawieszania pistoletów i spryskiwaczy.
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