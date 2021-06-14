Jaki wąż ogrodowy wybrać? Który kupić, aby był najlepszy?

Czym się kierować przy wyborze węża ogrodowego?

Podstawowym parametrem węży ogrodowych jest długość, która powinna być dostosowana do wielkości ogrodu, by móc swobodnie docierać do najdalszego jego krańca. W obliczeniach warto uwzględnić zapas (1–2 m) potrzebny do omijania przeszkód. Trzeba też pamiętać, że im dłuższy wąż, tym mniejsze ciśnienie wody u jego wylotu.

Średnica węża ogrodowego w dużej mierze decyduje o ciśnieniu wody i w efekcie – skuteczności podlewania. Na rynku dostępne są wielkości różne wielkości podawane w calach. W centymetrach średnice wahają się od 12,5 mm do 32 mm. Do dużych ogrodów, gdzie stosowane są długie węże, najlepiej wybrać modele o większej średnicy, ponieważ dzięki temu ciśnienie wody będzie wyższe u wylotu.

Kolejne parametry to ciśnienie – robocze i rozrywające. Pierwszy określa maksymalną wysokość ciśnienia, jakie może wystąpić w czasie używania węża. Zwykle to 4–12 barów. Natomiast ciśnienie rozrywające to minimalna wartość, przy której przewód może ulec rozerwaniu. W tym przypadku to 8–50 barów. Warto wiedzieć, że im większa średnica węża ogrodowego, tym wyższa powinna być odporność na ciśnienie.

W przypadku węży ogrodowych, trzeba szczególna uwagę zwrócić na materiał, z jakiego są wykonane. Po pierwsze, ze względu na bezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska warto wybrać produkt bez dodatku szkodliwych substancji. Po drugie ważna jest jakość materiału, która wpływa na żywotność. Istotna jest też konstrukcja węża i liczba powłok, z których jest zbudowany.