Jak podlewać pomidory we własnym ogródku warzywnym?

Podlewanie oraz pielęgnacja pomidorów i pomidorków koktajlowych w gruncie i w szklarni

Pomidory to jedne z najchętniej uprawianych warzyw. Ceni się je za walory smakowe i wartości odżywcze. Uprawiane są zarówno w gruncie, jak i szklarniach oraz tunelach foliowych. Od miejsca posadzenia zależy sposób pielęgnacji i podlewania. Inne warunki i mikroklimat panują w ogródku, a inne w szklarni czy pod folią.

Pomidory należą do warzyw o dużych wymaganiach, jeżeli chodzi o podlewanie. Odpowiednie dostarczanie wody jest warunkiem ich zdrowego rozwoju i uzyskania smacznych owoców. Tajemnicą obfitych plonów jest optymalne gospodarowanie wilgocią podłoża i zachowanie równowagi – niedopuszczanie do przesuszania ani do przelewania pomidorów.

Jednym ze skutków nieprawidłowego nawadniania i dużego wahania wilgoci jest pękanie skórek pomidorów. Nieregularne podlewanie, czyli zbyt obfite dostarczanie wilgoci do przesuszonych roślin, powoduje, że nieelastyczna skórka pęka wskutek zwiększania objętości przez pomidory uzupełniające niedobory wody w tkankach.

Niedostateczne podlewanie pomidorów hamuje rozwój roślin. Płytkie nawadnianie sprawia, że zwilżona jest jedynie górna warstwa ziemi, a wewnątrz pozostaje sucha. Korzenie pozbawione są przez to odpowiedniej dawki wody i nie mają możliwości optymalnego pobierania wapnia z gleby. Przekłada się to na słaby wzrost, zrzucanie kwiatów i zawiązków, a w konsekwencji niewiele pomidorów na krzaku, które dodatkowo są niesmaczne. To także powód występowania suchej zgnilizny wierzchołkowej – na powierzchni owoców pojawiają się suche i wklęsłe plamy, a miąższ brunatnieje.

Nadmierne podlewanie pomidorów powoduje choroby grzybowe i gnicie korzeni, przez co roślina nie rośnie i obumiera. Zwiększona wilgotność w glebie sprawia, że podłoże jest mniej napowietrzone. To sprzyja rozwojowi grzybów, ale także więdnięciu całej rośliny, karłowaceniu oraz żółknięciu liści.