Wózki, uchwyty i bębny na węże ogrodowe Kärcher
Zadbaj o porządek w ogrodzie dzięki wózkom, uchwytom i bębnom na węże ogrodowe Kärcher! Są one nie tylko praktyczne, ale także eleganckie i łatwe w obsłudze. Dzięki nim Twój wąż ogrodowy zawsze będzie schludnie zorganizowany i gotowy do użycia. Wózki, uchwyty i bębny na węże Kärcher są wytrzymałe i zaprojektowane tak, aby sprostać wszelkim warunkom atmosferycznym.
Mobilne i wygodne.
Wózki na węże ogrodowe to akcesoria przeznaczone do wygodnego transportu, przechowywania i użytkowania węży.
Wózki na wąż Kärcher
Wózki na węże ułatwiają ich zwijanie i rozwijanie, zapobiegając plątaniu się oraz zaginaniu, tym samym przedłużając ich żywotność. Wszystkie wózki są kompatybilne z wężami ogrodowymi i akcesoriami do nawadniania Kärcher.
Rezultat: łatwe zwijanie i rozwijanie, brak problemów z przewracaniem się wóżka
Wygodna obsługa
Mocna korba i stabilna pozycja wózka ułatwia płynne zwijanie i nawijanie węża ogrodowego.
Doskonała mobilność
Duże koła gwarantują łatwość prowadzenia wózka po nierównej nawierzchni.
Łatwość przechowywania
Dzięki składanemu uchwytowi prowadzącemu wózki zajmują niewiele miejsca podczas przechowywania.
Trwałe i niezawodne
Wysokiej jakości metalowe wózki na węże ogrodowe dla najbardziej wymagających ogrodników.