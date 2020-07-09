Prysznic ogrodowy, natrysk na działkę: czego potrzebujemy?

Co tracisz, gdy nie masz prysznica ogrodowego?

Całą zimę czekasz na to, żeby latem skorzystać ze swojego ogrodu. Posiedzieć na świeżym powietrzu, czytając książkę czy opalając się, pobawić się z dziećmi lub zjeść rodzinny posiłek w pięknym otoczeniu. Kiedy jednak nadchodzi lato, a wraz z nim upały, okazuje się, że zamiast przebywać w ogrodzie, tkwisz z domownikami w czterech ścianach. Na zewnątrz jest za gorąco, żeby się bawić. Słońce tak mocno praży, że nie da się odpoczywać na leżaku. Po kilku minutach uciekacie do chłodnego domu. Dzieci się nudzą, a dorośli zastanawiają, po co im ogród, skoro nie mogą w nim przyjemnie spędzić czasu.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy masz prysznic w ogrodzie. Dzięki delikatnie rozpylanej mgiełce wodnej upał nie wydaje się już tak męczący. Natrysk ogrodowy przynosi orzeźwienie, a do tego może być świetną atrakcją dla dzieci, które uwielbiają bawić się wodą. Nie musisz jechać nad morze czy jezioro, żeby poczuć tę ochładzającą bryzę od wody – pod własnym domem możesz mieć podobne warunki dzięki prysznicowi ogrodowemu.