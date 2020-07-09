Prysznic ogrodowy, natrysk na działkę: czego potrzebujemy?
Lato tuż-tuż, a wraz z nim nadejdą upały. W gorące dni trudno jest spędzać czas w ogrodzie i na świeżym powietrzu bez właściwej ochrony przed słońcem i regularnego ochładzania się. Świetnym sposobem na szybkie orzeźwienie jest prysznic ogrodowy. To niepozorne urządzenie, które pozwoli przebywać w ogrodzie nawet w bardzo upalne dni, a jednocześnie ułatwi nawadnianie roślin. Jaki wybrać prysznic na działkę? Jaki powinien być idealny prysznic ogrodowy?
Co tracisz, gdy nie masz prysznica ogrodowego?
Całą zimę czekasz na to, żeby latem skorzystać ze swojego ogrodu. Posiedzieć na świeżym powietrzu, czytając książkę czy opalając się, pobawić się z dziećmi lub zjeść rodzinny posiłek w pięknym otoczeniu. Kiedy jednak nadchodzi lato, a wraz z nim upały, okazuje się, że zamiast przebywać w ogrodzie, tkwisz z domownikami w czterech ścianach. Na zewnątrz jest za gorąco, żeby się bawić. Słońce tak mocno praży, że nie da się odpoczywać na leżaku. Po kilku minutach uciekacie do chłodnego domu. Dzieci się nudzą, a dorośli zastanawiają, po co im ogród, skoro nie mogą w nim przyjemnie spędzić czasu.
Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy masz prysznic w ogrodzie. Dzięki delikatnie rozpylanej mgiełce wodnej upał nie wydaje się już tak męczący. Natrysk ogrodowy przynosi orzeźwienie, a do tego może być świetną atrakcją dla dzieci, które uwielbiają bawić się wodą. Nie musisz jechać nad morze czy jezioro, żeby poczuć tę ochładzającą bryzę od wody – pod własnym domem możesz mieć podobne warunki dzięki prysznicowi ogrodowemu.
Jaki powinien być idealny prysznic ogrodowy?
Idealny ogrodowy prysznic wolnostojący powinien wyróżniać się kilkoma cechami. Przede wszystkim ma być:
- prosty w użyciu,
- mobilny, żeby szybko i wygodnie dało się go przenieść w dowolne miejsce w ogrodzie,
- łatwy do złożenia i rozłożenia,
- niezajmujący dużo miejsca przy przechowywaniu,
- lekki,
- oferujący też dodatkowe funkcje poza natryskiem, np. zraszanie roślin, aby przydawał się nie tylko w upalne dni.
Słowem, idealny prysznic ogrodowy powinien być: wielofunkcyjny, mobilny, lekki, wygodny w użytkowaniu. Szybka instalacja prysznica w ogrodzie pozwoli w kilka minut zapewnić sobie pożądane ochłodzenie.
Jak zrobić prysznic ogrodowy gotowy w 3 minuty?
Fot.: Konstrukcja prysznica ogrodowego.
Wszystkie powyższe wymagania spełnia prysznic zewnętrzny Kärcher. Jego instalacja zajmuje dosłownie 3 minuty – rozstawiasz stojak, zawieszasz na nim lancę spryskująca i gotowe! Podobnie proste i szybkie jest zdemontowanie prysznica, dzięki czemu, gdy jest nieużywany, nie ma problemu, aby go zwinąć i schować. Prysznic może ustawić w słonecznym (mniej lub bardziej nasłonecznionym) lub zacienionym miejscu, na gruncie z trawy, żwiru czy płyt kamiennych. Woda będzie wsiąkała w ziemię, nawadniając dodatkowo grunt.
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Prysznic ogrodowy składa się ze stojaka (trójnoga) i szpili oraz odpinanego prysznica i lancy spryskującej dwa w jednym. Jego wysokość jest regulowana w zakresie od 1,50 do 2,20 metra. Przepływ wody można kontrolować, dostępna jest funkcja on/off. Strumień jest szeroki dzięki ruchomej głowicy spryskującej 180°. Lancę można też powiesić na ścianie z pomocą specjalnego uchwytu. Prysznic ogrodowy Kärcher waży jedynie kilogram, co ułatwia jego przenoszenie.
Więcej niż natrysk ogrodowy!
Lanca od prysznica ogrodowego może służyć nie tylko jako natrysk, ale też jako urządzenie irygacyjne. Łatwo nawodnisz nią mały albo średni ogród. Spryska zarówno rośliny w ogrodzie, jak i te w podwieszanych donicach.
Podlewanie jest o tyle proste, że lanca umieszczona jest na stojaku, który łatwo przenieść i ustawić w dowolnym miejscu w ogrodzie, tak aby sięgał do wszystkich rabat, kwietników i grządek warzywnych. Opcja umocowania lancy na ścianie pozwoli na spryskanie roślin doniczkowych zawieszonych blisko ścian czy na balkonach. Regulowana wysokość stojaka zapewni dostęp nawet do wysoko usytuowanych donic.
Instrukcja instalacji prysznica jest bardzo prosta a jego instalacja i podłączenie nie powinny sprawić kłopotu nawet osobie nie zaznajomionej ze specyfiką takich urządzeń.
Sam decydujesz, jaki będzie Twój prysznic w ogrodzie
Prysznic ogrodowy Kärcher dopasujesz do swoich potrzeb dzięki trzem kompatybilnym lancom do wyboru oraz możliwości dokupienia uchwytu ściennego powalającego zmienić natrysk ogrodowy(kran) z wolnostojącego w wiszący.
Podstawowym dodatkiem do prysznica ogrodowego jest lanca spryskująca o ruchomej głowicy z regulowanym kątem nachylenia 180° i sześciu kształtach strumienia, a także z przydatnym hakiem. Waży jedynie 400 gramów i ma wymiary 850 x 10 x 66 mm. Do wyboru masz strumienie: stożkowy, punktowy, płaski poziomy, płaski pionowy, w formie delikatnej mgiełki i wreszcie typowy natrysk. Różnorodność strumieni sprawia, że lanca sprawdzi się jako prysznic ogrodowy do ochłody, do podlewania małych i średnich ogrodów, krzewów i drzew, upraw warzywnych, roślin ozdobnych w kwietnikach czy doniczkach wiszących, a także jako narzędzie do czyszczenia mebli ogrodowych i narzędzi. Więcej o tej lancy poczytasz na stronie: Lanca spryskująca Plus >>.
Drugą lancą kompatybilną z prysznicem ogrodowym jest lanca spryskująca Plus, która ma bezstopniową regulację przepływu wody oraz sześć kształtów strumienia: prysznic, poziomy, pionowy, stożkowy, punktowy i mgiełkę. Waga akcesorium to jedynie 300 gramów, a wymiary: 850 x 150 x 66 mm. Spełnia identyczne funkcje jak wyżej opisana typowa lanca: zraszanie, schładzanie się, nawadnianie ogrodów, czyszczenie mebli czy narzędzi. Dokładny opis i zdjęcia są dostępne tutaj: Lanca spryskująca >>.
Lanca spryskująca Premium ma regulowany kąt 180°. Teleskopowa konstrukcja pozwala kontrolować zasięg w przedziale od 70 do 105 cm. Jedną ręką możesz bezstopniowo zmieniać przepływ wody. Obsługa lancy jest wygodna, a przydatny hak ułatwia jej przechowywanie. Lanca oferuje sześć kształtów strumienia wody: stożkowy, płaskie: poziomy i pionowy, prysznic, delikatną mgiełkę, punktowy. Waży 500 gramów i ma wymiary 780 x 150 x 66 mm. Doskonale nadaje się do szybkiego schłodzenia ciała, nawadniania kwiatów, roślin, krzewów, grządek oraz kwiatów w doniczkach ogrodowych i wiszących, a także do czyszczenia narzędzi ogrodowych i mebli. Więcej o produkcie poczytasz na: Lanca spryskująca Premium >>.
Zwiększysz możliwości wykorzystania prysznica ogrodowego dzięki specjalnemu uchwytowi ściennemu. Pozwala on zamocować natrysk ogrodowy do ściany budynku. Dzięki temu każda lanca zmieni się w prysznic zewnętrzny. Uchwyt nadaje się do montażu z lancami i rurami o średnicy między 16 a 20 mm. W pakiecie są kotwy i śruby. Uchwyt możesz zamontować wewnątrz oraz na zewnątrz domu. Sprawdź ofertę cenową na: Uchwyt ścienny umożliwiający wykorzystanie lanc spryskujących jako prysznica ogrodowego >>.
Czy warto robić prysznic ogrodowy krok po kroku samemu?
Wiele osób latem zadaje sobie pytanie: jak zrobić prysznic na działce? Jak zainstalować podgrzewacz, gdzie kupić parawan i czy instrukcja wykonania będzie wystarczająco precyzyjna? Gdy zaskoczy ich nieznośny skwar, próbują na własną rękę zrobić deszczownicę czy prysznic ogrodowy. Jak zrobić takie urządzenie z dostępnych w domu przedmiotów? Można wykorzystać wąż ogrodowy, a do tego jakieś źródło wody, albo wykonać prysznic ogrodowy z beczki lub innego zbiornika o sporej pojemności.
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Wykonanie prysznica ogrodowego domowej roboty wymaga trochę sprytu, właściwych materiałów, które nie są przecież darmowe, i Twojego czasu. W ostatecznym rozrachunku, o wiele szybciej, taniej i prościej jest kupić profesjonalny prysznic ogrodowy – model marki Kärcher kosztuje około 150 zł, co nie jest wygórowaną ceną, biorąc pod uwagę jego funkcje oraz możliwość natychmiastowego użytkowania. Kupno takiego urządzenia nie wymaga więc inwestycji dużych nakładów finansowych, a jego instalacja trwa przysłowiową chwilę.
Wystarczą trzy minuty, żeby go zamontować, i tyle samo, żeby złożyć. To gotowe rozwiązanie, praktyczne, wygodne i wielofunkcyjne. Nie ma sensu marnować czasu i pieniędzy na próbę samodzielnego stworzenia natrysku ogrodowego. To się nie opłaca, a dobry efekt nie jest pewny.
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