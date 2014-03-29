Pompy zanurzeniowe - Kärcher
Pompy zanurzeniowe Kärcher wykorzystują ceramiczny pierścień uszczelniający, co zwiększa ich trwałość. Pompy do wody brudnej SP Dirt są idealne do osuszania zalanych pomieszczeń i opróżniania oczek wodnych. Pompy do wody czystej i lekko zanieczyszczonej SP Flat z zasysaniem płaskim, sprawdzają się przy opróżnianiu basenów, zbiorników na deszczówkę i beczek. Pompa zanurzeniowa Kärcher to wydajność i oszczędność energii.
Obszar zastosowań
Pompy ciśnieniowe Kärcher umożliwiają pobieranie wody z alternatywnych źródeł (oczek wodnych, beczek, zbiorników na deszczówkę czy studni), a następnie jej transport i zasilanie różnorodnych punktów odbioru. Jest to nie tylko opłacalne, ale także przyjazne dla środowiska.
Pompy do wody brudnej SP Dirt są szczególnie przydatne podczas osuszania zalanych pomieszczeń, czy opróżniania oczek wodnych (np. przed zimą). Z kolei pompy z zasysaniem płaskim SP Flat, do wody czystej i lekko zanieczyszczonej, idealnie nadają się do opróżniania basenów, wypompowywania wody ze zbiorników na deszczówkę czy opróżniania beczek.
Najważniejsze cechy
Pompy zanurzeniowe doskonale nadają się do przepompowywania wody z punktu A do punktu B. W wyjątkowo krótkim czasie pozwolą Ci opróżnić beczkę czy studzienkę transportując wodę dokładnie tam, gdzie potrzebujesz. Zabezpieczone są przed pracą na sucho za pomocą pływaków lub elektronicznych czujników - pompa automatycznie wyłącza się w chwili, gdy poziom wody spadnie poniżej określonego minimum. Dzięki temu nie musisz jej nadzorować podczas pracy i możesz zająć się innymi sprawami.
Rezultat jak po myciu mopem
Złożenie nóżek daje możliwość wypompowania wody aż do głębokości 1 mm.
Zmienna wysokość uruchamiania pompy
Przesunięcie elektronicznego czujnika wody zmienia wysokość automatycznego uruchamiania pompy.
Praktyczne szybkozłącze
Łatwe i szybkie łączenie węża z pompą zanurzeniową.
Dodatkowy filtr dla lepszej ochrony
Filtr wstępny dostępny w zestawie lub jako dodatkowe wyposażenie wszystkich modeli zdecydowanie zwiększa wytrzymałość pomp.
Przedłużenie gwarancji
Zarejestruj się, aby przedłużyć gwarancję do 5 lat na wybrane modele pomp ogrodowych
Akcesoria
Akcesoria dodatkowe do pomp Kärcher pozwalają na jeszcze bardziej wydajną, oszczędną i komfortową eksploatację urządzeń. Szeroki wybór wyposażenia pozwala na dopasowanie pomp do wymogów wszystkich ogrodów i domów.
Praktyczny wąż
Elastyczny wąż wykonany z materiału może być łatwo podłączony – bez użycia narzędzi.
Doskonała kompatybilność
Węże spiralne i tradycyjne idealnie nadają sie do połączenia z dowolną pompą Kärcher.
Łatwe podłączanie
Za pomoca adapterów i szybkozłączek Kärcher szybko połączysz pompę z wężem.
Bogate wyposażenie
Zdejmowany filtr wstępny.
Akcesoria do danej pompy znajdziesz bezpośrednio na stronie produktowej.