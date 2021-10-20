Ile kosztuje automatyczne nawadnianie? Czy warto?
Automatyczne systemy nawadniania ogrodu korzystnie wpływają na kondycję roślin i ograniczają zużycie wody. Pozwalają także zaoszczędzić cenny czas. Panuje jednak powszechne przekonanie, że taka instalacja to ogromny wydatek. Sprawdź, ile kosztuje system automatycznego nawadniania.
Automatyczne nawadnianie – przyszłość ogrodów
Nawadnianie ogrodu jest jednym z kluczowych zabiegów pielęgnacyjnych wpływających na kondycję i rozwój roślin. Najczęściej podlewanie odbywa się ręcznie przy pomocy węża ogrodowego lub konewki. Ten sposób jest jednak męczący i czasochłonny oraz mało efektywny. Dlatego coraz większą popularność zyskują automatyczne systemy nawadniania, które mają wiele zalet.
System automatycznego nawadniania może składać się z różnych elementów w zależności od potrzeb roślin, wielkości ogrodu czy rodzaju gleby. Podstawowa instalacja obejmuje:
- elektrozawory do dopuszczania i odcinania dostępu do wody dla poszczególnych stref w ogrodzie
- sterownik, czyli mózg całego systemu pozwalający na zaprogramowanie harmonogramu nawadniania oraz modyfikację ustawień w oparciu o dane z czujników deszczu i wilgotności
- czujniki deszczu i wilgotności umieszczone w podłożu dostarczają informacji na temat poziomu wilgotności gleby, co pozwala dostosować ilość wody do aktualnego zapotrzebowania
- urządzenia nawadniające dobrane do rodzaju roślinności – linie kroplujące, zraszacze różnego typu
- inne niezbędne akcesoria – np. rury nawadniające, złącza, dysze, reduktory ciśnienia, filtry wody itp.
Podlewanie ogrodu przy pomocy automatycznego systemu nawadniającego ma wiele zalet. Przede wszystkim jest bezobsługowe i nie wymaga zaangażowania człowieka. System aktywuje się tylko wtedy, kiedy jest taka konieczność. Gdy pada deszcz, automatycznie się wyłącza. Dostarcza także mniej wody podczas chłodnych i wilgotnych dni, a w czasie upałów rośliny dostają jej większe ilości.
Dobrze zaprojektowany i wykonany system nawadniający jest w pełni przystosowany do typu roślin. Dzięki temu otrzymują optymalną ilość wody dostosowaną do potrzeb. Ponadto podlewane są w sposób równomierny.
Zaletą systemów nawadniania jest także możliwość podlewania o dowolnej porze dnia lub nocy. Przy tym woda jest dostarczana w dokładnie określone miejsca, bez zalewania elewacji czy tarasu. Cała instalacja nie wpływa również negatywnie na wygląd ogrodu. Wszystkie elementy znajdują się pod powierzchnią gleby, a zraszacze wysuwają się tylko podczas podlewania. Linia kroplująca jest najczęściej ukryta pod warstwą kory lub ziemi.
Rodzaje systemów nawadniania
Na rynku dostępne są różne rodzaje systemów do nawadniania ogrodów:
- gotowe zestawy do samodzielnego montażu
- systemy projektowane i instalowane przez wyspecjalizowane firmy
- rozwiązanie pośrednie, czyli system kompletowany i montowany samodzielnie według własnych potrzeb – systemy nawadniania Kärcher.
Systemy nawadniania ogrodu do samodzielnego montażu najczęściej są przeznaczone do podlewania konkretnych stref i przygotowane z myślą o danym typie roślin, np. zestaw do nawadniania trawnika, ogródka warzywnego, żywopłotu, rabat kwiatowych, a nawet roślin doniczkowych lub upraw szklarniowych. Pakiet zawiera niezbędne elementy i instrukcję zawierającą wskazówki dotyczące instalacji. To rozwiązanie jest najtańszą opcją, ale główną wadą jest brak możliwości dostosowania zestawu do indywidualnych potrzeb.
Jeżeli wykonanie projektu i zainstalowanie systemu automatycznego nawadniania wydaje się zadaniem trudnym i skomplikowanym, prace można zlecić profesjonalnej firmie. Fachowcy rozmieszczą instalację w sposób najbardziej dostosowany do ogrodu. W takim przypadku otrzymuje się również gwarancję oraz dostęp do serwisu, np. przygotowanie instalacji do zimy. Trzeba jednak liczyć się z kosztami takich usług.
Rozwiązaniem pośrednim są efektywne systemy nawadniające z szeroką gamę akcesoriów do samodzielnej budowy instalacji >>. Dzięki temu każdy może skompletować niezbędne elementy i stworzyć system nawadniający maksymalnie dostosowany do indywidualnych potrzeb ogrodu i posiadanych roślin. Przy tym wykonanie prac instalacyjnych własnymi rękami pozwala zaoszczędzić na usłudze.
Z system nawadniającym Kärcher można zapomnieć o ręcznym podlewaniu. Rośliny dostają dokładnie takie ilości wody, jakich potrzebują, aby zdrowo rosnąć. Przy tym rozsądne zarządzanie naturalnymi zasobami pozwala uniknąć marnowania wody i zapobiega generowaniu niepotrzebnych kosztów.
W ofercie Kärcher dostępne są doskonale do siebie dopasowane akcesoria i urządzenia pozwalające samodzielnie stworzyć kompletny system automatycznego nawadniania ogrodu:
- Funkcjonalne pompy ogrodowe umożliwiają pobieranie wody z alternatywnych źródeł. (Pompy ogrodowe i do innych zastosowań >>)
- Linia Kärcher Rain System™ dostarcza zaawansowane technologicznie i innowacyjne akcesoria zaprojektowane z myślą o skutecznym nawadnianiu – od węży aż po różnego rodzaju dysze nawadniające. (Kärcher Rain System™ >>)
- Automatyczne sterowanie zapewniają zegary sterujące, w tym inteligentny SensoTimer ST6, który kontroluje nawadnianie dzięki czujnikom przesyłającym co 30 minut drogą radiową informacje o poziomie wilgotności gleby. (Automatyczne podlewanie dzięki modułom sterującym >>)
Ponadto system można dopasować do praktycznie każdego typu i wielkości ogrodu oraz rozszerzyć o kolejne elementy w dowolnym momencie.
Warto wiedzieć, że marka Kärcher kładzie także duży nacisk na odpowiedzialny dobór materiałów, unikając zawartości metali ciężkich czy ftalanów, a przy tym stawiając na wysoką trwałość. Przykładowo, węże ogrodowe nie zawierają substancji groźnych dla zdrowia i środowiska, a jednocześnie są odporne na wysokie i niskie temperatury, zginanie, skręcanie oraz narastanie glonów.
Ile kosztuje automatyczne nawadnianie? Czy jest warte swojej ceny?
System automatycznego nawadniania to dość kosztowna inwestycja. Cena uzależniona jest przede wszystkim od typu instalacji oraz wielkości i kształtu ogrodu, ale także rodzaju roślin, jak również zastosowanych urządzeń.
Przybliżony koszt gotowych zestawów do podlewania ogrodu o powierzchni:
- 200 m² – 1700–2000 zł
- 400 m² – 2300–2900 zł
- 600 m² – 3300–3500 zł
- 1000 m² – 4700–6000 zł
Z kolei koszt systemu nawadniania wykonanego przez profesjonalną firmę waha się od 6 do 21 zł za 1 m². Przy czym im większa powierzchnia ogrodu, tym cena staje się bardziej korzystna. Orientacyjne koszty instalacji w zależności od wielkości ogrodu:
- 200 m² – 2400–4200 zł
- 500 m² – 6000–10 500 zł
- 1000 m² – 9000–14 000 zł
- 2000 m² – 12 000–16 000 zł.
Przy zakupie elementów i urządzeń tworzących system nawadniania oraz samodzielnym montażu przyjmuje się, że koszty są o połowę niższe w porównaniu do cennika wyspecjalizowanych firm. Przykładowo, instalacja nawadniająca w ogrodzie o powierzchni ok. 500 m² to wydatek rzędu 3500 zł.
Instalacja nawadniania ogrodu – czy to się opłaca?
Posiadanie instalacji automatycznego nawadniania ogrodu przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim równomierne i optymalne podlewanie roślin korzystnie wpływa na ich wzrost i kondycję, co przekłada się na ładny wygląd ogrodu. Ogranicza także ryzyko wystąpienia chorób grzybowych, ponieważ każda roślina jest podlewana w odpowiedni dla niej sposób, np. gdy nie toleruje zraszania, woda jest dostarczana bezpośrednio do strefy korzeniowej.
Automatyczne podlewanie eliminuje konieczność ręcznego nawadniania, przez co oszczędza czas, który można wykorzystać na wiele innych przyjemniejszych lub pożyteczniejszych sposobów, np. spędzając go z rodziną lub wykonując inne prace w ogrodzie. Ponadto jest to rozwiązanie wygodne i nie wymaga nakładów siły. Nie trzeba nosić konewki czy rozciągać węży ogrodowych. Pozwala także spokojnie wyjechać na urlop, bez obaw o stan ogrodu po powrocie.
Nawadnianie może być przeprowadzane o dowolnej porze. Zaprogramowanie podlewania w godzinach nocnych pozwala zaoszczędzić wodę, ponieważ nie paruje ona tak szybko jak w ciągu dnia. Wilgoć może wniknąć w podłoże i dotrzeć do systemu korzeniowego. Ponadto nocne podlewanie eliminuje problem ze zbyt niskim ciśnieniem z uwagi na dużo mniejsze obciążenie sieci wodociągowej.
Warto także podkreślić, że nawadnianie ogrodu w sposób automatyczny pozwala zaoszczędzić nawet 50% wody w porównaniu z tradycyjnym podlewaniem. Niższe zużycie przekłada się na oszczędności finansowe, ale jest także przyjazne dla środowiska.
Inwestycja w system automatycznego nawadniania jest opłacalna pod wieloma względami, a jej koszt szybko się zwraca w postaci zaoszczędzonych pieniędzy i czasu.
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