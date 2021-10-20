Ile kosztuje automatyczne nawadnianie? Czy warto?

Automatyczne nawadnianie – przyszłość ogrodów

Nawadnianie ogrodu jest jednym z kluczowych zabiegów pielęgnacyjnych wpływających na kondycję i rozwój roślin. Najczęściej podlewanie odbywa się ręcznie przy pomocy węża ogrodowego lub konewki. Ten sposób jest jednak męczący i czasochłonny oraz mało efektywny. Dlatego coraz większą popularność zyskują automatyczne systemy nawadniania, które mają wiele zalet.

System automatycznego nawadniania może składać się z różnych elementów w zależności od potrzeb roślin, wielkości ogrodu czy rodzaju gleby. Podstawowa instalacja obejmuje:

elektrozawory do dopuszczania i odcinania dostępu do wody dla poszczególnych stref w ogrodzie

do dopuszczania i odcinania dostępu do wody dla poszczególnych stref w ogrodzie sterownik , czyli mózg całego systemu pozwalający na zaprogramowanie harmonogramu nawadniania oraz modyfikację ustawień w oparciu o dane z czujników deszczu i wilgotności

, czyli mózg całego systemu pozwalający na zaprogramowanie harmonogramu nawadniania oraz modyfikację ustawień w oparciu o dane z czujników deszczu i wilgotności czujniki deszczu i wilgotności umieszczone w podłożu dostarczają informacji na temat poziomu wilgotności gleby, co pozwala dostosować ilość wody do aktualnego zapotrzebowania

umieszczone w podłożu dostarczają informacji na temat poziomu wilgotności gleby, co pozwala dostosować ilość wody do aktualnego zapotrzebowania urządzenia nawadniające dobrane do rodzaju roślinności – linie kroplujące, zraszacze różnego typu

dobrane do rodzaju roślinności – linie kroplujące, zraszacze różnego typu inne niezbędne akcesoria – np. rury nawadniające, złącza, dysze, reduktory ciśnienia, filtry wody itp.

Podlewanie ogrodu przy pomocy automatycznego systemu nawadniającego ma wiele zalet. Przede wszystkim jest bezobsługowe i nie wymaga zaangażowania człowieka. System aktywuje się tylko wtedy, kiedy jest taka konieczność. Gdy pada deszcz, automatycznie się wyłącza. Dostarcza także mniej wody podczas chłodnych i wilgotnych dni, a w czasie upałów rośliny dostają jej większe ilości.

Dobrze zaprojektowany i wykonany system nawadniający jest w pełni przystosowany do typu roślin. Dzięki temu otrzymują optymalną ilość wody dostosowaną do potrzeb. Ponadto podlewane są w sposób równomierny.

Zaletą systemów nawadniania jest także możliwość podlewania o dowolnej porze dnia lub nocy. Przy tym woda jest dostarczana w dokładnie określone miejsca, bez zalewania elewacji czy tarasu. Cała instalacja nie wpływa również negatywnie na wygląd ogrodu. Wszystkie elementy znajdują się pod powierzchnią gleby, a zraszacze wysuwają się tylko podczas podlewania. Linia kroplująca jest najczęściej ukryta pod warstwą kory lub ziemi.