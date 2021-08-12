Jaki system nawadniania ogrodu do samodzielnego montażu wybrać? Automatyczny!

Co to jest i jak działa automatyczny system nawadniania?

Rośliny zwłaszcza latem potrzebują odpowiedniego nawadniania, co wymaga stałego nadzorowania poziomu wilgotności. Zamiast sprawdzać samodzielnie stan gleby, do tego wykonywać podlewanie ręczne, możesz przerzucić ten obowiązek na automatyczny system nawadniania. Zaletą rozwiązania jest to, że możemy wykonać go samemu od A do Z i tym samym dopasować go do swoich potrzeb.

System dzieli się na sekcje, które obejmują dany fragment ogrodu, np. w zależności od potrzeb roślin, jak trawnik, rabaty kwiatowe czy żywopłot. Zadaniem systemu jest równomierne rozprowadzenie wody na każdy obszar, co pomaga np. w rozkwicie nasadzeń krajobrazowych. Do podlewania służą końcówki nawadniające (zraszacze i linie kroplujące), które łączy się ze sobą rurami w wygodny sposób. Przykładem prostego mocowania elementów instalacji automatycznego nawadniania jest łączenie typu Click od Kärcher. W danej sekcji stosujemy zawsze końcówki jednego rodzaju o tej samej wydajności. Nad pracą systemu czuwa sterownik.

Wiele z dostępnych systemów nawadniających jest wyposażonych w czujniki deszczu, które mogą wyłączać zraszacze w okresach intensywnych opadów, a następnie ponownie aktywować system w razie potrzeby. Rozwiązanie to oszczędza wodę i pieniądze. Kolejną opcją są zaawansowane czujniki gleby, które mogą określić poziom jej wilgotności i w zależności od niego dawkować odpowiednią ilość wody. Warto wspomnieć również o module Duo Smart Kärcher, który automatycznie aktywuje podlewanie w zależności od aktualnych prognoz.

Automatyczny system nawadniania jest więc inteligentnym rozwiązaniem, bogatym w zautomatyzowane funkcje oraz praktyczne czujniki, dzięki czemu staje się prawie bezobsługowy.