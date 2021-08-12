Jaki system nawadniania ogrodu do samodzielnego montażu wybrać? Automatyczny!
System automatycznego nawadniania ogrodu ma bardzo dużo zalet, zwłaszcza gdy jest odpowiednio skonfigurowany i zawiera np. czujnik wilgoci gleby. Dzięki niemu rośliny otrzymają odpowiednią ilość wody, a Ty zyskasz czas. Możesz przeznaczyć go np. na inne prace ogrodowe. Czy da się wykonać instalację wykonać samodzielnie? Ile to kosztuje i czego będziesz potrzebować?
Rośliny w ogrodzie wymagają stałej dostawy wody – inaczej utracą ładny wygląd, zachorują lub nawet uschną. Dlatego, aby ogród zachwycał pięknem zieleni, warto zainwestować w automatyczny system nawadniania, zwłaszcza że możemy go wykonać samodzielnie. W katalogu elementów systemu nawadniania ogrodu do samodzielnego montażu znajdują się: spryskiwacze, pistolety spryskujące, zraszacze, węże ogrodowe, czujniki, moduły sterujące i inne adaptery, które można ze sobą łatwo połączyć. Jaki system do nawadniania ogrodu wybrać i na co zwracać uwagę?
Co to jest i jak działa automatyczny system nawadniania?
Rośliny zwłaszcza latem potrzebują odpowiedniego nawadniania, co wymaga stałego nadzorowania poziomu wilgotności. Zamiast sprawdzać samodzielnie stan gleby, do tego wykonywać podlewanie ręczne, możesz przerzucić ten obowiązek na automatyczny system nawadniania. Zaletą rozwiązania jest to, że możemy wykonać go samemu od A do Z i tym samym dopasować go do swoich potrzeb.
System dzieli się na sekcje, które obejmują dany fragment ogrodu, np. w zależności od potrzeb roślin, jak trawnik, rabaty kwiatowe czy żywopłot. Zadaniem systemu jest równomierne rozprowadzenie wody na każdy obszar, co pomaga np. w rozkwicie nasadzeń krajobrazowych. Do podlewania służą końcówki nawadniające (zraszacze i linie kroplujące), które łączy się ze sobą rurami w wygodny sposób. Przykładem prostego mocowania elementów instalacji automatycznego nawadniania jest łączenie typu Click od Kärcher. W danej sekcji stosujemy zawsze końcówki jednego rodzaju o tej samej wydajności. Nad pracą systemu czuwa sterownik.
Wiele z dostępnych systemów nawadniających jest wyposażonych w czujniki deszczu, które mogą wyłączać zraszacze w okresach intensywnych opadów, a następnie ponownie aktywować system w razie potrzeby. Rozwiązanie to oszczędza wodę i pieniądze. Kolejną opcją są zaawansowane czujniki gleby, które mogą określić poziom jej wilgotności i w zależności od niego dawkować odpowiednią ilość wody. Warto wspomnieć również o module Duo Smart Kärcher, który automatycznie aktywuje podlewanie w zależności od aktualnych prognoz.
Automatyczny system nawadniania jest więc inteligentnym rozwiązaniem, bogatym w zautomatyzowane funkcje oraz praktyczne czujniki, dzięki czemu staje się prawie bezobsługowy.
Dlaczego warto zainstalować w ogrodzie automatyczny system nawadniania?
Przy nieregularnych opadach deszczu najskuteczniejszym sposobem na utrzymanie trawnika i ogrodu jest zastosowanie automatycznego systemu nawadniania. Chociaż może się wydawać, że automatyczny system zraszaczy zużywa więcej wody, wydajny system może w rzeczywistości pomóc w oszczędzaniu wody, a co za tym idzie – pieniędzy. Inteligentne czujniki i sterowniki dostosowują wymagane ilości wody w określonych obszarach. Nie ma więc możliwości nadmiernego podlewania roślin.
Zalety automatycznego systemu nawadniania w ogrodzie:
- Oszczędność czasu – system wykonuje za nas całe podlewanie.
- Oszczędność wody – system działa automatycznie, dopasowując ilość wody, przez co zużywa jej mniej niż w przypadku ręcznego podlewania.
- Więcej czasu na inne prace – system całkowicie przejmuje na siebie sprawy związane z utrzymaniem wilgoci w ogrodzie.
- Mniej stresu – nie musimy martwić się koniecznością systematycznego podlewania na co dzień i podczas urlopu.
- Ochrona roślin – dzięki dopasowaniu wody pod potrzeby roślin zminimalizowane zostaje ryzyko przelania, co może doprowadzić do gnicia lub chorób grzybowych roślin.
Podlewanie jest jedną z najważniejszych czynności wykonywanych w ogrodzie. Odpowiednia ilość wody to gwarancja zdrowych i bujnych roślin. Woda jest szczególnie ważna w ogrodzie warzywnym, gdzie należy stale sprawdzać wilgotność i nie dopuścić do przesuszenia. Znakomitym przykładem zasadności systemu nawadniającego do podlewania warzyw są wymagania co do pielęgnacji pomidorów, które można sprawdzić tu: Jak podlewać pomidory we własnym ogródku warzywnym? >>
Jak samemu zrobić prosty system nawadniania ogrodu – czego potrzebujemy?
W zależności od potrzeb możemy dostosować system i zaplanować nawadnianie ogrodu. Możemy wybrać podstawowy zestaw startowy, który jest polecany do szklarni lub mniejszych ogrodów, albo gotowy rozbudowany system. Poniżej prezentujemy, co znajduje się w poszczególnych zestawach.
Ile kosztuje nawadnianie ogrodu? Szacuje się, że wykonanie samemu systemu automatycznego nawadniania, wliczając w to materiały i robociznę, dla ogrodu o powierzchni około 1000 m² to koszt ok. 10 tys. złotych, najlepiej więc założyć 10 zł za 1 m². Zależy to również od wielkości i ukształtowania terenu – co do zasady im większy teren, tym system wychodzi taniej.
Podstawowy zestaw startowy do nawadniania szklarni lub ogrodu
Kompletny i gotowy do użycia zestaw startowy Kärcher Rain Box >> można z łatwością dostosować do każdego ogrodu. Znakomicie nadaje się do podlewania rabat kwiatowych, grządek, rzędów i żywopłotów. Jest łatwy w montażu i daje możliwość dowolnego konfigurowania. Kompatybilny z modułem SensoTimerTM eco!ogic, który steruje nawadnianiem poprzez pomiar wilgotności gleby drogą radiową – podlewanie aktywuje się automatycznie, gdy poziom wilgotności gleby spada poniżej pożądanego poziomu.
Fot.: Montaż systemu nawadniania z Karcher Rain Box jest naprawdę prosty!
Co znajduje się w zestawie:
- 10-metrowy wąż kroplujący 1/2”
- 15-metrowy wąż Kärcher Rain System™ 1/2"
- akcesoria do nawadniania punktowego
- dodatkowo: złączki, dysze kropelkowe, filtr, szpile do węża i adapter na kran
- walizka do przechowywania.
Gotowy automatyczny system nawadniania ogrodu – zrób to sam
System do nawadniania Kärcher Rain System™ >> nazywany jest „deszczem na zawołanie” nie bez powodu. Łączy zalety węży kroplujących i tradycyjnego nawadniania. Doskonale zaspokoi zapotrzebowanie na wodę w przypadku trawników, krzewów, grządek. System zapewnia dostateczną ilość wody i rozprowadza ją dokładnie w miejsca, w których jest najbardziej potrzebna. Pracuje z wodą podawaną pod ciśnieniem do maksymalnie 4 bar wężami PVC 1/2” oraz dyszami kroplującymi i spryskującymi. Do systemu można zamontować reduktor, który chroni dysze przed zbyt wysokim ciśnieniem, oraz filtr, który skutecznie wyłapuje zanieczyszczenia mogące znajdować się w wodzie.
Fot.: System do nawadniania Kärcher Rain System™ – deszcz na zawołanie
Jakie zestawy znajdziesz w systemie Kärcher Rain System™?
- Zestaw irygacyjny Deluxe >> zawiera 2 czujniki poziomu wilgotności, 3 akumulatory, z jego pomocą można zaprogramować 2 wyjścia wody.
- Zestaw irygacyjny Premium >> zawiera 1 czujnik poziomu wilgotności, 2 akumulatory, z jego pomocą można zaprogramować 1 wyjście wody.
- Dodatkowo można wyposażyć system w moduł sterujący dla pełnej automatyzacji, który precyzyjnie reguluje podlewanie według zaprogramowanego planu.
Tak samo, jak w przypadku gotowego zestawu, tak i tutaj mamy wąż kroplujący, akcesoria do nawadniania punktowego oraz SensoTimer ST6 Duo eco!ogic sterujący nawadnianiem poprzez pomiar wilgotności gleby drogą radiową. 15-metrowy wąż Kärcher Rain System™ 1/2” nadaje się do stosowania jako wąż zasilający lub w połączeniu z dyszami jako wąż nawadniający.
Jak samemu rozłożyć automatyczny system nawadniania?
Samodzielny montaż systemu nawadniającego - zobacz materiał wideo:
Elementy, o które warto rozbudować ogrodowy system podlewania
Każdy system do nawadniania ogrodu można rozbudować. Tylko jak to zrobić? Pamiętajmy, że najlepiej dobierać elementy z katalogu jednego producenta, ale istnieją też takie, które są kompatybilne z wszystkimi systemami dostępnymi na rynku. Dodatkowe akcesoria do nawadniania pozwolą jeszcze bardziej oszczędnie i efektywnie wykorzystać możliwości systemu.
O co można rozbudować system do nawadniania ogrodu:
- szybkozłączki, dzięki którym wygodnie zamocujemy ogrodowe akcesoria
- pistolety i spryskiwacze jako alternatywa dla ciężkiej konewki znakomicie rozproszą strumień wody bez ryzyka uszkodzenia roślin czy naruszenia ziemi
- zraszacze, które można podłączyć do węża ogrodowego; dzięki przesłonie chroniącej przed zamoczeniem można je dowolnie ustawiać bez zamoczenia
- dysze spryskujące, czyli małe zraszacze, które świetnie sprawdzą się na rabatach kwiatowych czy skalniakach
- węże – najlepiej takie ze specjalną powłoką zapobiegającą narastaniu glonów wewnątrz węża i z wysoką tolerancją na temperaturę
- wózki i bębny na węże zapewnią większa mobilność i brak konieczności niewygodnego zwijania i rozwijania węża ręcznie.
- Sprawdź możliwości rozbudowy systemu do nawadniania ogrodu Kärcher >>
Alternatywne źródła wody do nawadniania ogrodu
Automatyczny system nawadniania przynosi oszczędności, ponieważ zużywamy tyle wody, ile akurat potrzeba. Możemy skorzystać z alternatywnych sposobów na podlanie ogrodu – do takich zalicza się wykorzystanie deszczówki oraz własnej studni.
Zainteresowanych tym tematem odsyłamy do poradnika: Nawadnianie trawnika i ogrodu deszczówką lub ze studni >>