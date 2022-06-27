Akumulatorowa pompa do beczek Kärcher
Brak dostępu do sieci elektrycznej w ogrodzie lub na działce? Akumulatorowa pompa do beczek Kärcher pomoże rozwiązać ten problem. Dzięki pompie do beczek Kärcher możesz wykorzystać zgromadzoną wodę deszczową do podlewania ogródka warzywnego lub trawnika bez użycia gniazdka zasilania. Akumulatorowej pompy do beczek można używać do pompowania wody z beczki, stawu lub zbiornika IBC.
Korzyści
Nie ma potrzeby podłączenia wody
Akumulatorowa pompa do beczek działa w niezależny sposób: Urządzenie nie wymaga oddzielnego przyłącza wody, zamiast tego wykorzystuje wodę deszczową ze zbiorników np.: z beczek lub zbiorników IBC. To oznacza, że możesz na przykład podlewać rabaty kwiatowe i warzywne na działkach, bez konieczności doprowadzania wody.
Nie ma potrzeby podłączenia zasilania
Akumulator zamiast przewodu: Akumulatorowa pompa do beczek nie wymaga podłączenia zasilania. To zapewnia większą elastyczność: W przypadku produktów z przewodowym zasilaniem, obszar użytkowania jest ograniczony długością przewodu. Natomiast akumulatorowa pompa do beczek umożliwia bezprzewodowe podlewanie nawet w miejscach, w których nie ma zasilania.
Wygodna
Bardziej skuteczna, ergonomiczna i łatwiejsza w obsłudze: W porównaniu do podlewania przy pomocy konewki, pompa do beczek zapewnia znacznie większą wygodę. Przycisk wł./wył. znajduje się na wysokości krawędzi beczki, dzięki czemu użytkownik nie musi się schylać. Można zapomnieć także o noszeniu ciężkich konewek, gdyż pompa wykorzystuje wodę bezpośrednio z beczki. Do podlewania można używać węża ogrodowego i opryskiwaczy ogrodowych.
Oszczędność wody
Dzięki kompaktowemu designowi pompa pasuje do wąskich otworów takich jak w zbiorniku IBC. To pozawala zaoszczędzić czas oraz wodę, ponieważ do podlewania można użyć zebranej wody deszczowej.
Źródła wody
Bateryjne pompy beczkowe są idealne do efektywnego podlewania grządek warzywnych i kwiatów wodą deszczową z beczki lub kontenera IBC. Możliwe zastosowania:
- Beczka na deszczówkę
- Pojemnik na wodę
- Kontener IBC
Przykładowe obszary zastosowań pompy akumulatorowej
Ogródek działkowy
Zwłaszcza starsze działki często nie są wyposażone w elektryczność. Osoby, które muszą regularnie podlewać ogród, mogą ułatwić sobie nawadnianie dzięki zasilanej bateriami pompie do beczek na deszczówkę.
Ogród warzywny i ziołowy
Aby warzywa przy tarasie lub w ogrodzie za domem dobrze się rozwijały, można je podlewać w sposób przyjazny dla roślin, wykorzystując wodę deszczową pozbawioną wapnia za pomocą pompy do beczek.
Podlewanie trawnika
Bezprzewodowa pompa beczkowa nadaje się również do podlewania większych powierzchni, takich jak trawniki. Woda z beczki na deszczówkę stanowi alternatywę dla wody wodociągowej, która pozwala oszczędzać zasoby naturalne.
Informacje
Dla właścicieli ogrodów, którzy mają dość noszenia ciężkiej konewki w górę i w dół ogrodu, ale nie mają dostępu do gniazdka elektrycznego, stworzono akumulatorową pompę beczkową BP 2.000-18. Może być zasilana dowolnym akumulatorem Kärcher 18 V Battery Power, dzięki czemu można korzystać z alternatywnych źródeł wody, gdziekolwiek się chce, nawet jeśli w ogrodzie nie ma dostępu do gniazdka elektrycznego. Dzięki temu nie tylko oszczędzasz cenną wodę pitną, ale także nie nadwyrężasz swojego kręgosłupa i portfela - idealna do małych ogrodów, ogródków przydomowych, działek i wszędzie tam, gdzie jest woda i spragnione rośliny, ale nie ma dostępu do prądu.
Cechy bateryjnej pompy do beczek
Natychmiast gotowa do użytku
Bezprzewodowa pompa beczkowa stanowi wygodną alternatywę dla konewki i jest gotowa do użycia w zaledwie kilku krokach.
Zmienna pozycja węża
System węży można podłączyć do źródła wody w trzech pozycjach.
Bezpieczeństwo i wygoda
Wspornik modułu baterii jest umieszczony na górze beczki deszczowej, aby nie miał kontaktu z wodą. Pompa beczkowa jest wyposażona w elastyczne mocowanie na obręczy beczki, zapewniające jej pewne trzymanie.
Prowadnica węża
Prowadnica węża na krawędzi bębna zapewnia, że wąż ogrodowy nie jest zaginany ani uszkadzany na krawędziach.
Praktyczna i energooszczędna
Dzięki zintegrowanemu wyłącznikowi na mocowaniu wieńca beczki bezprzewodową pompę beczkową można włączać i wyłączać w dowolnym momencie. Pozwala to oszczędzać energię.
Przejrzystość jest ważna!
Przezroczysta osłona wyświetlacza umożliwia odczytanie poziomu naładowania baterii w dowolnym momencie.
Innowacyjność i wygoda
Bezprzewodowe pompy beczkowe Kärcher są wyposażone w wąż o regulowanej długości i filtr wstępny.
Wyjmowany system filtrów
Filtr wstępny zapobiega zasysaniu cząstek zanieczyszczeń, zapewniając bezproblemową pracę. Jeśli filtr wstępny ulegnie zabrudzeniu, można go wyczyścić w kilku prostych krokach.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power
Pompa beczkowa należy do grupy produktów platformy bateryjnej 18 V Kärcher Battery Power. Odkryj całą gamę produktów i sprawdź, które z nich są kompatybilne z Twoją baterią!