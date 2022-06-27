Akumulatorowa pompa do beczek Kärcher

Informacje

Dla właścicieli ogrodów, którzy mają dość noszenia ciężkiej konewki w górę i w dół ogrodu, ale nie mają dostępu do gniazdka elektrycznego, stworzono akumulatorową pompę beczkową BP 2.000-18. Może być zasilana dowolnym akumulatorem Kärcher 18 V Battery Power, dzięki czemu można korzystać z alternatywnych źródeł wody, gdziekolwiek się chce, nawet jeśli w ogrodzie nie ma dostępu do gniazdka elektrycznego. Dzięki temu nie tylko oszczędzasz cenną wodę pitną, ale także nie nadwyrężasz swojego kręgosłupa i portfela - idealna do małych ogrodów, ogródków przydomowych, działek i wszędzie tam, gdzie jest woda i spragnione rośliny, ale nie ma dostępu do prądu.