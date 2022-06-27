Akumulatorowa pompa do beczek Kärcher

Brak dostępu do sieci elektrycznej w ogrodzie lub na działce? Akumulatorowa pompa do beczek Kärcher pomoże rozwiązać ten problem. Dzięki pompie do beczek Kärcher możesz wykorzystać zgromadzoną wodę deszczową do podlewania ogródka warzywnego lub trawnika bez użycia gniazdka zasilania. Akumulatorowej pompy do beczek można używać do pompowania wody z beczki, stawu lub zbiornika IBC.

Korzyści

Nie ma potrzeby podłączenia wody

Akumulatorowa pompa do beczek działa w niezależny sposób: Urządzenie nie wymaga oddzielnego przyłącza wody, zamiast tego wykorzystuje wodę deszczową ze zbiorników np.: z beczek lub zbiorników IBC. To oznacza, że możesz na przykład podlewać rabaty kwiatowe i warzywne na działkach, bez konieczności doprowadzania wody.

Akumulatorowa pompa do beczek Kärcher nie potrzebuje podłączenia do wody

Nie ma potrzeby podłączenia zasilania

Akumulator zamiast przewodu: Akumulatorowa pompa do beczek nie wymaga podłączenia zasilania. To zapewnia większą elastyczność: W przypadku produktów z przewodowym zasilaniem, obszar użytkowania jest ograniczony długością przewodu. Natomiast akumulatorowa pompa do beczek umożliwia bezprzewodowe podlewanie nawet w miejscach, w których nie ma zasilania.

Nie ma potrzeby podłączenia zasilania

Wygodna

Bardziej skuteczna, ergonomiczna i łatwiejsza w obsłudze: W porównaniu do podlewania przy pomocy konewki, pompa do beczek zapewnia znacznie większą wygodę. Przycisk wł./wył. znajduje się na wysokości krawędzi beczki, dzięki czemu użytkownik nie musi się schylać. Można zapomnieć także o noszeniu ciężkich konewek, gdyż pompa wykorzystuje wodę bezpośrednio z beczki. Do podlewania można używać węża ogrodowego i opryskiwaczy ogrodowych.

Wygodne nawadnianie z akumulatorową pompą Kärcher

Oszczędność wody

Dzięki kompaktowemu designowi pompa pasuje do wąskich otworów takich jak w zbiorniku IBC. To pozawala zaoszczędzić czas oraz wodę, ponieważ do podlewania można użyć zebranej wody deszczowej.

Oszczędzaj wodę z akumulatorową pompą Kärcher

Źródła wody

Bateryjne pompy beczkowe są idealne do efektywnego podlewania grządek warzywnych i kwiatów wodą deszczową z beczki lub kontenera IBC. Możliwe zastosowania:

  • Beczka na deszczówkę
  • Pojemnik na wodę
  • Kontener IBC

Przykładowe obszary zastosowań pompy akumulatorowej

Podlewanie na ogródkach działkowych

Ogródek działkowy

Zwłaszcza starsze działki często nie są wyposażone w elektryczność. Osoby, które muszą regularnie podlewać ogród, mogą ułatwić sobie nawadnianie dzięki zasilanej bateriami pompie do beczek na deszczówkę.

Podlewanie ogrodu warzywnego

Ogród warzywny i ziołowy

Aby warzywa przy tarasie lub w ogrodzie za domem dobrze się rozwijały, można je podlewać w sposób przyjazny dla roślin, wykorzystując wodę deszczową pozbawioną wapnia za pomocą pompy do beczek.

Podlewanie trawników pompą akumulatorową

Podlewanie trawnika

Bezprzewodowa pompa beczkowa nadaje się również do podlewania większych powierzchni, takich jak trawniki. Woda z beczki na deszczówkę stanowi alternatywę dla wody wodociągowej, która pozwala oszczędzać zasoby naturalne.

Informacje

Dla właścicieli ogrodów, którzy mają dość noszenia ciężkiej konewki w górę i w dół ogrodu, ale nie mają dostępu do gniazdka elektrycznego, stworzono akumulatorową pompę beczkową BP 2.000-18. Może być zasilana dowolnym akumulatorem Kärcher 18 V Battery Power, dzięki czemu można korzystać z alternatywnych źródeł wody, gdziekolwiek się chce, nawet jeśli w ogrodzie nie ma dostępu do gniazdka elektrycznego. Dzięki temu nie tylko oszczędzasz cenną wodę pitną, ale także nie nadwyrężasz swojego kręgosłupa i portfela - idealna do małych ogrodów, ogródków przydomowych, działek i wszędzie tam, gdzie jest woda i spragnione rośliny, ale nie ma dostępu do prądu.

Cechy bateryjnej pompy do beczek

Pompa akumulatorowa Kärcher

Natychmiast gotowa do użytku

Bezprzewodowa pompa beczkowa stanowi wygodną alternatywę dla konewki i jest gotowa do użycia w zaledwie kilku krokach.

Zmienna pozycja węża

Zmienna pozycja węża

System węży można podłączyć do źródła wody w trzech pozycjach.

Bezpieczeństwo i wygoda

Bezpieczeństwo i wygoda

Wspornik modułu baterii jest umieszczony na górze beczki deszczowej, aby nie miał kontaktu z wodą. Pompa beczkowa jest wyposażona w elastyczne mocowanie na obręczy beczki, zapewniające jej pewne trzymanie.

Prowadnica węża

Prowadnica węża

Prowadnica węża na krawędzi bębna zapewnia, że wąż ogrodowy nie jest zaginany ani uszkadzany na krawędziach.

Praktyczna i energooszczędna

Praktyczna i energooszczędna

Dzięki zintegrowanemu wyłącznikowi na mocowaniu wieńca beczki bezprzewodową pompę beczkową można włączać i wyłączać w dowolnym momencie. Pozwala to oszczędzać energię.

Przeźroczysta osłona baterii

Przejrzystość jest ważna!

Przezroczysta osłona wyświetlacza umożliwia odczytanie poziomu naładowania baterii w dowolnym momencie.

Ergonomia i pomysłowość pomp Kärcher

Innowacyjność i wygoda

Bezprzewodowe pompy beczkowe Kärcher są wyposażone w wąż o regulowanej długości i filtr wstępny.

Wyjmowany system filtrów w pompie Kärcher

Wyjmowany system filtrów

Filtr wstępny zapobiega zasysaniu cząstek zanieczyszczeń, zapewniając bezproblemową pracę. Jeśli filtr wstępny ulegnie zabrudzeniu, można go wyczyścić w kilku prostych krokach.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Wysokość pompowania wody wynosi do 20 m.

 

Wydajność tłoczenia pompy BP 2.000-18 wynosi do 2000 l/h.

Przewód łączący pompę z uchwytem akumulatora może zostać zanurzony na głębokość do 1,8 m.

Średnica beczki BP 2.000-18 wynosi 100 mm. Umożliwia to stosowanie pompy beczkowej do baterii w miejscach o małych otworach, np. w pojemnikach IBC.

Wydajność pompy wynosi 2 bary.

W zestawie znajduje się wąż o długości 1 m. Opcjonalnie można go wymienić na dłuższy system węży.

Akumulatorowa pompa do beczek je kompatybilna ze wszystkimi 18 V akumulatorami Kärcher Battery Power oraz Kärcher Battery Power Plus.

Akumulator 18 V 2,5 Ah Kärcher Battery Power → maks. 25 min.

Akumulator 18 V 5,0 Ah Kärcher Battery Power → maks. 50 min.

Platforma bateryjna Kärcher Battery Power

Pompa beczkowa należy do grupy produktów platformy bateryjnej 18 V Kärcher Battery Power. Odkryj całą gamę produktów i sprawdź, które z nich są kompatybilne z Twoją baterią!

PRODUKTY