Zraszacz oscylacyjny OS 3.220
Zraszacz oscylacyjny OS 3.220 do nawadniania średnich i dużych ogrodów. Bezstopniowa regulacja obszaru nawadniania. Wytrzymała przekładnia. Obszar nawadniania 220 m2.
Zraszacz oscylacyjny OS 3.220 do nawadniania średnich i dużych ogrodów. Obszar nawadniania regulowany bezstopniowo - maks. 220 m2. Innowacyjny zraszacz z wytrzymałą przekładnią. Zraszacze Kärcher dostępne są z szpilkami lub płozami, są teraz jeszcze łatwiejsze w użyciu. Zraszacze Kärcher współpracują z systemem szybkozłącza, dlatego są łatwe w podłączeniu do węża ogrodowego.
Cechy i zalety
Ciągła regulacja zasięguPrecyzyjne podlewanie
Ucho do powieszenia urządzeniaProste zawieszanie / przechowywanie urządzenia.
Zawiera igłę czyszczącąDo łatwego czyszczenia dysz
Bardzo wytrzymały sprzęt
- Dłuższy czas pracy i większa żywotność urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Obszar nawadniania przy ciśnieniu 2 bar
|45 - 120 m²
|Obszar nawadniania przy ciśnieniu 4 bar
|80 - 220 m²
|Szerokość spryskiwacza (2 bary) (m)
|9
|Szerokość spryskiwacza (4 bary) (m)
|13
|Powierzchnia zasięgu (2 bary) (m)
|5 - 14
|Powierzchnia zasięgu (4 bary) (m)
|6 - 17
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|450 x 136 x 86
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Trawnik
- Średnie i duże obszary
