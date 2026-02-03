Zraszacz oscylacyjny OS 3.220 do nawadniania średnich i dużych ogrodów. Obszar nawadniania regulowany bezstopniowo - maks. 220 m2. Innowacyjny zraszacz z wytrzymałą przekładnią. Zraszacze Kärcher dostępne są z szpilkami lub płozami, są teraz jeszcze łatwiejsze w użyciu. Zraszacze Kärcher współpracują z systemem szybkozłącza, dlatego są łatwe w podłączeniu do węża ogrodowego.