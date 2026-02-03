Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 S do nawadniania średnich i dużych ogrodów. Obszar nawadniania do 320 m2. Innowacyjny zraszacz z regulowanym wydatkiem wody (0-maks.). Wyposażony w zdejmowane kolce. Nowe zraszacze Kärcher są teraz jeszcze łatwiejsze w użyciu. Posiadają zintegrowaną przesłonę chroniącą przed chlapaniem, ułatwiającą ustawianie urządzenia bez zmoknięcia. Zraszacze Kärcher współpracują z systemem szybkozłącza, dlatego są łatwe w podłączeniu do węża ogrodowego.