Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap L

Sprawdzony odkurzacz uniwersalny z wydajnym i cicho pracującym systemem półautomatycznego oczyszczania filtra Ap. Odkurzacz wyposażono w ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury.

Półautomatyczny system oczyszczania filtra zapewnia stałą moc ssania i mniejszą liczbę przerw w pracy. Odkurzacz posiada certyfikat dla klasy pyłów L. Gwarantowany stopień separacji pyłu to 99 % zgodny z normą EN 60335-2-69. Płaski, falisty filtr umieszczono w specjalnej kasecie, dzięki czemu operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami przy wymianie filtra, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. Dzięki niskiej masie odkurzacz jest niezwykle łatwy w przenoszeniu. Zbiornik na zanieczyszczenia ma pojemność 30 litrów.

Cechy i zalety
Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego
  • Bezpieczne mocowanie rur o różnej długości i średnicy.
  • Wygodne przechowywanie kabla zasilającego na urządzeniu.
Obudowa filtra łatwa w demontażu
  • Bezpyłowy demontaż filtra.
  • Zabezpieczenie przed niewłaściwym montażem filtra.
Łatwe przechowywanie akcesoriów na odkurzaczu
  • Akcesoria są bezpiecznie przechowywane na obudowie i zawszę "pod ręką".
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l) 30
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 70
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 11,8
Waga z opakowaniem (kg) 15,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 525 x 370 x 560

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2.5 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal, chromowana
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Płaski filtr falisty: Celuloza

Wyposażenie

  • Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
  • Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra A
  • Klasa bezpieczeństwa: II
  • Kółko samonastawne z hamulcem
