Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact L
Sprawdzony odkurzacz uniwersalny zaprojektowany na nowo z bardziej wydajnym i ciszej pracującym systemem Tact obsługiwanym za pomocą pokrętła. Nowy Tact posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra - Tact mini i Tact max.
Płaski, falisty filtr umieszczono w specjalnej kasecie, dzięki czemu operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. Odkurzacz wyposażono w nowe, bardziej ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury. Zbiornik o pojemności 30 l.
Cechy i zalety
Wytrzymały pojemnik z odbojnikami i metalowymi kółkami samonastawnymi.Wytrzymałe metalowe kółka zapewniają łatwe manewrowanie odkurzaczem i zwiększają jego mobilność w miejscu pracy. Solidny pojemnik chroni urządzenie przed uderzeniami.
Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającegoBezpieczne mocowanie rur o różnej długości i średnicy. Kabel zasilający jest zawsze pewnie zamocowany na czas transportu.
Wyjmowalna kaseta z filtremUmożliwia wymianę filtra bez brudzenia rąk. Uniemożliwia nieprawidłowy montaż filtra w odkurzaczu.
Centralne pokrętło sterujące
- Wygodne przełączanie między programami ssania za pomocą centralnego przełącznika obrotowego.
TACT – system automatycznego oczyszczania filtra
- Niezmiennie wysoka moc ssania i wydajność filtra.
- Automatyczne czyszczenie filtra za pomocą silnych podmuchów powietrza.
- Oszczędność czasu i dłuższa żywotność filtra.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Pojemność zbiornika (l)
|30
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|69
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|13,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|17,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|560 x 370 x 580
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.5 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
Wyposażenie
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
- Czyszczenie filtra: TACT – system automatycznego oczyszczania filtra
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: II
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Zastosowania
- Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.