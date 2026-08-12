Worki filtracyjne wykonane z włókniny, 5 szt., NT 30/1
Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Konstrukcja w 40% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Zawartość: 5-pak.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|5
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|323 x 210 x 90
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Zastosowania
- Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho