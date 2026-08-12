Worki filtracyjne wykonane z włókniny, 5 szt., NT 30/1

Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Konstrukcja w 40% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Zawartość: 5-pak.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 5
Kolor Biała
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 323 x 210 x 90

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Zastosowania
  • Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho