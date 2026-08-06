Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te Adv L

Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv L to jeden z najchętniej wybieranych przez profesjonalistów odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Jest wyposażony w gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego uruchamiania oraz system czyszczenia filtra Tact, a w dodatku umożliwia wydajną i nieprzerwaną pracę nawet w wymagających warunkach.

Ciężka, codzienna praca na placach budowy i w warsztatach stawia wysokie wymagania przed pracownikami i sprzętem. Nasz odkurzacz do pracy na mokro i sucho NT 30/1 Tact Te Adv L spełni je doskonale. Dzięki wytrzymałemu 30-litrowemu pojemnikowi z solidnymi metalowymi kółkami i zderzakami, a także sprawdzonemu systemowi czyszczenia filtra Tact, ten kompaktowy ekspert od drobnego pyłu gwarantuje nieprzerwane zbieranie dużych ilości drobnego pyłu w trudnych warunkach. Odporny na wilgoć płaski filtr plisowany PES również przyczynia się do uzyskania bezpyłowego środowiska pracy. Rzemieślnicy i inni użytkownicy doceniają łatwość obsługi i prosty wybór programu ssania za pomocą przełącznika obrotowego, a także bezstopniową regulację prędkości. Maszyna jest wyposażona w znacznie ulepszone akcesoria, które można wygodnie przechowywać we wbudowanym schowku na wąż ssący i akcesoria. Gniazdo zasilania w maszynie z funkcją automatycznego włączania/wyłączania ułatwia pracę z elektronarzędziami. Pracę z elektronarzędziami ułatwia gniazdo zasilania z automatycznym włącznikiem/wyłącznikiem.

Cechy i zalety
Automatyczny system oczyszczania filtra TACT
Nowy adapter do elektronarzędzi z obrotowym pierścieniem do regulacji siły ssącej
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
Wygodne przechowywanie adaptera do elektronarzędzi i ssawki szczelinowej
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l) 30
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 69
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 13,5
Waga z opakowaniem (kg) 18,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 560 x 370 x 580

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
  • Kolanko: elektrycznie przewodzący
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
  • Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE

Wyposażenie

  • Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
  • Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
  • System antystatyczny
  • Czyszczenie filtra: TACT – system automatycznego oczyszczania filtra
  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te Adv L
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te Adv L

Wideo

Zastosowania
  • Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
  • Idealny również dla handlowców i kobiet
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.