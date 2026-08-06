Ciężka, codzienna praca na placach budowy i w warsztatach stawia wysokie wymagania przed pracownikami i sprzętem. Nasz odkurzacz do pracy na mokro i sucho NT 30/1 Tact Te Adv L spełni je doskonale. Dzięki wytrzymałemu 30-litrowemu pojemnikowi z solidnymi metalowymi kółkami i zderzakami, a także sprawdzonemu systemowi czyszczenia filtra Tact, ten kompaktowy ekspert od drobnego pyłu gwarantuje nieprzerwane zbieranie dużych ilości drobnego pyłu w trudnych warunkach. Odporny na wilgoć płaski filtr plisowany PES również przyczynia się do uzyskania bezpyłowego środowiska pracy. Rzemieślnicy i inni użytkownicy doceniają łatwość obsługi i prosty wybór programu ssania za pomocą przełącznika obrotowego, a także bezstopniową regulację prędkości. Maszyna jest wyposażona w znacznie ulepszone akcesoria, które można wygodnie przechowywać we wbudowanym schowku na wąż ssący i akcesoria. Gniazdo zasilania w maszynie z funkcją automatycznego włączania/wyłączania ułatwia pracę z elektronarzędziami. Pracę z elektronarzędziami ułatwia gniazdo zasilania z automatycznym włącznikiem/wyłącznikiem.