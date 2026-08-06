Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te Adv L
Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv L to jeden z najchętniej wybieranych przez profesjonalistów odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Jest wyposażony w gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego uruchamiania oraz system czyszczenia filtra Tact, a w dodatku umożliwia wydajną i nieprzerwaną pracę nawet w wymagających warunkach.
Ciężka, codzienna praca na placach budowy i w warsztatach stawia wysokie wymagania przed pracownikami i sprzętem. Nasz odkurzacz do pracy na mokro i sucho NT 30/1 Tact Te Adv L spełni je doskonale. Dzięki wytrzymałemu 30-litrowemu pojemnikowi z solidnymi metalowymi kółkami i zderzakami, a także sprawdzonemu systemowi czyszczenia filtra Tact, ten kompaktowy ekspert od drobnego pyłu gwarantuje nieprzerwane zbieranie dużych ilości drobnego pyłu w trudnych warunkach. Odporny na wilgoć płaski filtr plisowany PES również przyczynia się do uzyskania bezpyłowego środowiska pracy. Rzemieślnicy i inni użytkownicy doceniają łatwość obsługi i prosty wybór programu ssania za pomocą przełącznika obrotowego, a także bezstopniową regulację prędkości. Maszyna jest wyposażona w znacznie ulepszone akcesoria, które można wygodnie przechowywać we wbudowanym schowku na wąż ssący i akcesoria. Gniazdo zasilania w maszynie z funkcją automatycznego włączania/wyłączania ułatwia pracę z elektronarzędziami. Pracę z elektronarzędziami ułatwia gniazdo zasilania z automatycznym włącznikiem/wyłącznikiem.
Cechy i zalety
Automatyczny system oczyszczania filtra TACT
Nowy adapter do elektronarzędzi z obrotowym pierścieniem do regulacji siły ssącej
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
Wygodne przechowywanie adaptera do elektronarzędzi i ssawki szczelinowej
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Pojemność zbiornika (l)
|30
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|69
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|13,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|18,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|560 x 370 x 580
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
- Kolanko: elektrycznie przewodzący
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
Wyposażenie
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- System antystatyczny
- Czyszczenie filtra: TACT – system automatycznego oczyszczania filtra
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Zastosowania
- Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
- Idealny również dla handlowców i kobiet
Akcesoria
Części zamienne
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