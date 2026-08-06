Oprócz wysoce wydajnego półautomatycznego czyszczenia filtra zintegrowane gniazdo urządzenia z funkcją automatycznego włączania/wyłączania do pracy z elektronarzędziami jest jedną z najbardziej godnych uwagi cech naszego kompaktowego odkurzacza uniwersalnego NT 30/1 Ap Te L. Jego doskonała moc ssania umożliwia różnorodne zastosowania, zarówno do drobnych prac szlifierskich, czyszczenia wnętrz pojazdów, usuwania cieczy, jak i odkurzania maszyn i systemów. Nawet średnie ilości drobnego pyłu można łatwo odkurzyć bez worka filtracyjnego. Odkurzacz jest również wyposażony w preparat antystatyczny. Wszystkie główne ustawienia łatwego w obsłudze urządzenia są dokonywane za pomocą centralnego przełącznika obrotowego, a inteligentne opcje przechowywania są zintegrowane dla zupełnie nowych akcesoriów. Dodatkowa płaska głowica odkurzacza uniwersalnego umożliwia jego odstawienie, a opcje mocowania pozwalają również na umieszczenie skrzynki narzędziowej.