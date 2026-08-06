Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te L
Doskonale nadaje się do pracy z elektronarzędziami dzięki zintegrowanemu gniazdu urządzenia z funkcją automatycznego włączania/wyłączania: odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te L. Kompaktowy odkurzacz klasy średniej.
Oprócz wysoce wydajnego półautomatycznego czyszczenia filtra zintegrowane gniazdo urządzenia z funkcją automatycznego włączania/wyłączania do pracy z elektronarzędziami jest jedną z najbardziej godnych uwagi cech naszego kompaktowego odkurzacza uniwersalnego NT 30/1 Ap Te L. Jego doskonała moc ssania umożliwia różnorodne zastosowania, zarówno do drobnych prac szlifierskich, czyszczenia wnętrz pojazdów, usuwania cieczy, jak i odkurzania maszyn i systemów. Nawet średnie ilości drobnego pyłu można łatwo odkurzyć bez worka filtracyjnego. Odkurzacz jest również wyposażony w preparat antystatyczny. Wszystkie główne ustawienia łatwego w obsłudze urządzenia są dokonywane za pomocą centralnego przełącznika obrotowego, a inteligentne opcje przechowywania są zintegrowane dla zupełnie nowych akcesoriów. Dodatkowa płaska głowica odkurzacza uniwersalnego umożliwia jego odstawienie, a opcje mocowania pozwalają również na umieszczenie skrzynki narzędziowej.
Cechy i zalety
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego
Adapter do elektronarzędzi
Płaski filtr falisty do pracy na sucho
Wyjmowalna kaseta z filtrem
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Pojemność zbiornika (l)
|30
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|70
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|11,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|16,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|525 x 370 x 560
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.5 m
- Kolanko: Tworzywo sztuczne
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Płaski filtr falisty: Celuloza
Wyposażenie
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
- Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
Wideo
Zastosowania
- Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
- Do zasysania podczas pracy z elektronarzędziami
- Czyszczenie wnętrza pojazdu
- Do odsysania zanieczyszczeń z maszyn i systemów
Akcesoria
Części zamienne
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