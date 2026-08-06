Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te L

Doskonale nadaje się do pracy z elektronarzędziami dzięki zintegrowanemu gniazdu urządzenia z funkcją automatycznego włączania/wyłączania: odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te L. Kompaktowy odkurzacz klasy średniej.

Oprócz wysoce wydajnego półautomatycznego czyszczenia filtra zintegrowane gniazdo urządzenia z funkcją automatycznego włączania/wyłączania do pracy z elektronarzędziami jest jedną z najbardziej godnych uwagi cech naszego kompaktowego odkurzacza uniwersalnego NT 30/1 Ap Te L. Jego doskonała moc ssania umożliwia różnorodne zastosowania, zarówno do drobnych prac szlifierskich, czyszczenia wnętrz pojazdów, usuwania cieczy, jak i odkurzania maszyn i systemów. Nawet średnie ilości drobnego pyłu można łatwo odkurzyć bez worka filtracyjnego. Odkurzacz jest również wyposażony w preparat antystatyczny. Wszystkie główne ustawienia łatwego w obsłudze urządzenia są dokonywane za pomocą centralnego przełącznika obrotowego, a inteligentne opcje przechowywania są zintegrowane dla zupełnie nowych akcesoriów. Dodatkowa płaska głowica odkurzacza uniwersalnego umożliwia jego odstawienie, a opcje mocowania pozwalają również na umieszczenie skrzynki narzędziowej.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te L: Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te L: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te L: Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego
Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego
Adapter do elektronarzędzi
Płaski filtr falisty do pracy na sucho
Wyjmowalna kaseta z filtrem
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l) 30
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 70
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 11,8
Waga z opakowaniem (kg) 16,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 525 x 370 x 560

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2.5 m
  • Kolanko: Tworzywo sztuczne
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal, chromowana
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
  • Płaski filtr falisty: Celuloza

Wyposażenie

  • Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
  • Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
  • Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
  • Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te L
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te L

Wideo

Zastosowania
  • Nadaje się do odkurzania na mokro i sucho
  • Do zasysania podczas pracy z elektronarzędziami
  • Czyszczenie wnętrza pojazdu
  • Do odsysania zanieczyszczeń z maszyn i systemów
Akcesoria
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