Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te Basic M

Odkurzacz 30/1 Tact Te M bezpiecznie i skutecznie usuwa respirabilne pyły klasy M, narażenie na które często występuje na placach budów. Kompaktowy odkurzacz do czyszczenia na mokro i sucho ze zbiornikiem o pojemności 30 litrów.

Na placach budów i w warsztatach codziennie występują wszelkiego rodzaju niebezpieczne, czasem respirabilne, drobne pyły. Dzięki swojemu nowemu w pełni zautomatyzowanemu systemowi czyszczenia filtra nasz kompaktowy odkurzacz do czyszczenia na mokro i sucho NT 30/1 Tact Te M usuwa nieosiągalne dotąd ilości drobnego pyłu, jednocześnie gwarantując skuteczność filtracji na poziomie 99,9%. System czyszczenia filtra i moc zasysania są nieustannie monitorowane i regulowane z użyciem sterowanego za pomocą czujnika układu elektronicznego. Dzięki swojemu zintegrowanemu gniazdu zasilającemu z funkcją automatycznego uruchamiania-zatrzymywania i w pełni antystatycznemu systemowi (w tym akcesoria przewodzące) urządzenie idealnie nadaje się do bezpośredniego zasysania z elektronarzędzi, które generują pył. Z użyciem na nowo opracowanych akcesoriów, zasadniczo są bezpiecznie przechowywanych w urządzeniu, pył, który nagromadził się już na posadzce lub w maszynach, można bez wysiłku i całkowicie zassać do solidnego zbiornika o pojemności 30 litrów z metalowymi kółkami samonastawnymi i odbojnikiem.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te Basic M: System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact
System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem Tact
Gwarantuje maksymalną moc ssania i pojemność filtra. Optymalna, dostosowana do potrzeb częstotliwość czyszczenia filtra. Zminimalizowana emisja hałasu.
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te Basic M: Wydajność filtracji 99,9%
Wydajność filtracji 99,9%
Doskonała zdolność do usuwania drobnego pyłu przekłada się na czyste i bezpieczne miejsce pracy.
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te Basic M: System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami
System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami
Zwiększone bezpieczeństwo użytkownika. Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych. Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
  • Do odkurzacza można łatwo podłączyć elektronarzędzie.
  • Łatwa obsługa dzięki funkcji automatycznego włączania/wyłączania.
  • Energooszczędność: odkurzacz wyłącza się automatycznie.
Odkurzacz bezpieczny do klasy pyłów M
  • Skuteczność filtracji wynosząca 99,9%.
  • Elektroniczne monitorowanie przepływu objętościowego.
  • Zapewnia czyste i bezpieczne miejsca pracy.
Płaski filtr falisty do pracy na sucho i mokro
  • Posiada certyfikat dla pyłu klasy M. Stopień odpylania: 99,9%.
  • Materiał z włókna PES: odporny na gnicie i zużycie.
  • Wydajne zasysanie nawet dużych ilości brudu i cieczy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l) 30
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Materiał kabla Guma
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 69
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 14,2
Waga z opakowaniem (kg) 18,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 560 x 370 x 580

Zakres dostawy

  • Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Kolanko: elektrycznie przewodzący
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
  • Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
  • Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji: 1 szt.

Wyposażenie

  • Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
  • System antystatyczny
  • Listwa odbojowa
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
  • Czyszczenie filtra: Sterowane czujnikiem, zorientowane na potrzeby czyszczenie filtra Tact
  • Klasa pyłu: M
  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te Basic M
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te Basic M

Wideo

Zastosowania
  • Odkurzacz bezpieczny do odkurzania pyłów klasy M
  • Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
  • Do zasysania cieczy i mokrego brudu
  • Do zasysania wszelkiego rodzaju pyłu kamiennego, trocin, pyłu ceramicznego itp.
Akcesoria
Części zamienne

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