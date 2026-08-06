Na placach budów i w warsztatach codziennie występują wszelkiego rodzaju niebezpieczne, czasem respirabilne, drobne pyły. Dzięki swojemu nowemu w pełni zautomatyzowanemu systemowi czyszczenia filtra nasz kompaktowy odkurzacz do czyszczenia na mokro i sucho NT 30/1 Tact Te M usuwa nieosiągalne dotąd ilości drobnego pyłu, jednocześnie gwarantując skuteczność filtracji na poziomie 99,9%. System czyszczenia filtra i moc zasysania są nieustannie monitorowane i regulowane z użyciem sterowanego za pomocą czujnika układu elektronicznego. Dzięki swojemu zintegrowanemu gniazdu zasilającemu z funkcją automatycznego uruchamiania-zatrzymywania i w pełni antystatycznemu systemowi (w tym akcesoria przewodzące) urządzenie idealnie nadaje się do bezpośredniego zasysania z elektronarzędzi, które generują pył. Z użyciem na nowo opracowanych akcesoriów, zasadniczo są bezpiecznie przechowywanych w urządzeniu, pył, który nagromadził się już na posadzce lub w maszynach, można bez wysiłku i całkowicie zassać do solidnego zbiornika o pojemności 30 litrów z metalowymi kółkami samonastawnymi i odbojnikiem.