Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Tact Te Basic M
Odkurzacz 30/1 Tact Te M bezpiecznie i skutecznie usuwa respirabilne pyły klasy M, narażenie na które często występuje na placach budów. Kompaktowy odkurzacz do czyszczenia na mokro i sucho ze zbiornikiem o pojemności 30 litrów.
Na placach budów i w warsztatach codziennie występują wszelkiego rodzaju niebezpieczne, czasem respirabilne, drobne pyły. Dzięki swojemu nowemu w pełni zautomatyzowanemu systemowi czyszczenia filtra nasz kompaktowy odkurzacz do czyszczenia na mokro i sucho NT 30/1 Tact Te M usuwa nieosiągalne dotąd ilości drobnego pyłu, jednocześnie gwarantując skuteczność filtracji na poziomie 99,9%. System czyszczenia filtra i moc zasysania są nieustannie monitorowane i regulowane z użyciem sterowanego za pomocą czujnika układu elektronicznego. Dzięki swojemu zintegrowanemu gniazdu zasilającemu z funkcją automatycznego uruchamiania-zatrzymywania i w pełni antystatycznemu systemowi (w tym akcesoria przewodzące) urządzenie idealnie nadaje się do bezpośredniego zasysania z elektronarzędzi, które generują pył. Z użyciem na nowo opracowanych akcesoriów, zasadniczo są bezpiecznie przechowywanych w urządzeniu, pył, który nagromadził się już na posadzce lub w maszynach, można bez wysiłku i całkowicie zassać do solidnego zbiornika o pojemności 30 litrów z metalowymi kółkami samonastawnymi i odbojnikiem.
Cechy i zalety
System czyszczenia filtra sterowany czujnikiem TactGwarantuje maksymalną moc ssania i pojemność filtra. Optymalna, dostosowana do potrzeb częstotliwość czyszczenia filtra. Zminimalizowana emisja hałasu.
Wydajność filtracji 99,9%Doskonała zdolność do usuwania drobnego pyłu przekłada się na czyste i bezpieczne miejsce pracy.
System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriamiZwiększone bezpieczeństwo użytkownika. Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych. Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
- Do odkurzacza można łatwo podłączyć elektronarzędzie.
- Łatwa obsługa dzięki funkcji automatycznego włączania/wyłączania.
- Energooszczędność: odkurzacz wyłącza się automatycznie.
Odkurzacz bezpieczny do klasy pyłów M
- Skuteczność filtracji wynosząca 99,9%.
- Elektroniczne monitorowanie przepływu objętościowego.
- Zapewnia czyste i bezpieczne miejsca pracy.
Płaski filtr falisty do pracy na sucho i mokro
- Posiada certyfikat dla pyłu klasy M. Stopień odpylania: 99,9%.
- Materiał z włókna PES: odporny na gnicie i zużycie.
- Wydajne zasysanie nawet dużych ilości brudu i cieczy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Pojemność zbiornika (l)
|30
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Materiał kabla
|Guma
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|69
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|14,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|18,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|560 x 370 x 580
Zakres dostawy
- Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Kolanko: elektrycznie przewodzący
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
- Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji: 1 szt.
Wyposażenie
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- System antystatyczny
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
- Czyszczenie filtra: Sterowane czujnikiem, zorientowane na potrzeby czyszczenie filtra Tact
- Klasa pyłu: M
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
Wideo
Zastosowania
- Odkurzacz bezpieczny do odkurzania pyłów klasy M
- Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
- Do zasysania cieczy i mokrego brudu
- Do zasysania wszelkiego rodzaju pyłu kamiennego, trocin, pyłu ceramicznego itp.
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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