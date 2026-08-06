Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te M

Odkurzacz NT 30/1 Ap Te M wyposażony w filtr z certyfikatem dla pyłów klasy M. Akcesoria przewodzące prąd sprawiają, że doskonale nadaje się do odkurzania drobnego pyłu na placach budowy .

Odkurzacz NT 30/1 Ap Te M to niezawodne urządzenie, które skutecznie i bezpiecznie usuwa wszelkie rodzaje drobnego pyłu powstającego w warsztatach i na placach budowy. Kompaktowa konstrukcja oraz półautomatyczny system czyszczenia filtra sprawiają, że jest to wyjątkowo praktyczny wybór. Odkurzacz wyposażony jest w odporny na wilgoć płaski filtr falisty „Wet & Dry” wykonany z włókna PES, który doskonale radzi sobie z odkurzaniem drobnego pyłu, cieczy oraz gruboziarnistych zanieczyszczeń o klasie pyłu M. Filtr zapewnia skuteczność filtracji na poziomie 99,9%, gwarantując bezpieczną i wydajną pracę. Zintegrowane gniazdo zasilania z funkcją automatycznego startu oraz kompletny system antystatyczny (wraz z przewodzącymi akcesoriami) sprawiają, że odkurzacz doskonale nadaje się do współpracy z elektronarzędziami, skutecznie odsysając pył powstający w trakcie pracy. Urządzenie jest niezwykle łatwe w obsłudze dzięki centralnemu przełącznikowi obrotowemu, który umożliwia wygodną regulację najważniejszych ustawień. Odkurzacz NT 30/1 Ap Te M charakteryzuje się doskonałą mocą ssania, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak szlifowanie, prace montażowe, instalacyjne, usuwanie cieczy czy odsysanie zanieczyszczeń z maszyn i systemów. To wydajne i wszechstronne narzędzie, które zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w trudnych warunkach roboczych.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te M: Odkurzacz bezpieczny do klasy pyłów M
Odkurzacz bezpieczny do klasy pyłów M
Skuteczność filtracji wynosząca 99,9%. Elektroniczne monitorowanie przepływu objętościowego. Zapewnia czyste i bezpieczne miejsca pracy.
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te M: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
Optymalna wydajność czyszczenia filtra po naciśnięciu przycisku. Pozwala uzyskiwać konsekwentnie wysoką wydajność filtracji i moc ssania. Oszczędność czasu i dłuższa żywotność filtra.
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te M: System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami
System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami
Zwiększone bezpieczeństwo użytkownika. Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych. Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
  • Do odkurzacza można łatwo podłączyć elektronarzędzie.
  • Łatwa obsługa dzięki funkcji automatycznego włączania/wyłączania.
  • Energooszczędność: odkurzacz wyłącza się automatycznie.
Płaski filtr falisty do pracy na sucho i mokro
  • Posiada certyfikat dla pyłu klasy M. Stopień odpylania: 99,9%.
  • Materiał z włókna PES: odporny na gnicie i zużycie.
  • Idealny do cieczy, drobnego pyłu i grubych zanieczyszczeń.
Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego
  • Kabel zasilający i wąż są bezpiecznie przymocowane na czas transportu.
  • Do węży ssących o różnych długościach i średnicach.
  • Oszczędność czasu i dłuższa żywotność kabla zasilającego.
Wyjmowalna kaseta z filtrem
  • Płaski filtr falisty: szybszy i łatwiejszy w czyszczeniu.
  • Regularne czyszczenie: dłuższa żywotność filtra.
  • Zapobiega nieprawidłowemu włożeniu płaskiego filtra falistego.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
  • Przechowywanie zapobiegające stratom podczas transportu.
  • Oszczędność czasu: akcesoria są szybko dostępne.
  • Oszczędność miejsca: nie wymaga dodatkowej przestrzeni do przechowywania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Wydatek powietrza (l/s) 74
Podciśnienie (mbar/kPa) 273 / 27,3
Pojemność zbiornika (l) 30
Moc znamionowa (W) maks. 1380
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 7,5
Materiał kabla Guma
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 70
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 12,8
Waga z opakowaniem (kg) 16,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 525 x 370 x 560

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2.5 m
  • Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal, chromowana
  • Kolanko: elektrycznie przewodzący
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
  • Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE

Wyposażenie

  • Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
  • System antystatyczny
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
  • Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
  • Klasa pyłu: M
  • Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te M
Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te M

Wideo

Zastosowania
  • Odkurzacz bezpieczny do klasy pyłów M: wszystkie zastosowania związane z drobnym pyłem
  • Do odsysania pyłu z mniejszych elektronarzędzi
  • Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
  • Do zasysania cieczy i mokrego brudu
  • Do prac montażowych i instalacyjnych
  • Do odsysania zanieczyszczeń z maszyn i systemów
  • Zastosowanie na placach budowy i w warsztatach
  • Do zasysania wszelkiego rodzaju pyłu kamiennego, trocin, pyłu ceramicznego itp.
Akcesoria
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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