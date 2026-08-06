Odkurzacz uniwersalny NT 30/1 Ap Te M
Odkurzacz NT 30/1 Ap Te M wyposażony w filtr z certyfikatem dla pyłów klasy M. Akcesoria przewodzące prąd sprawiają, że doskonale nadaje się do odkurzania drobnego pyłu na placach budowy .
Odkurzacz NT 30/1 Ap Te M to niezawodne urządzenie, które skutecznie i bezpiecznie usuwa wszelkie rodzaje drobnego pyłu powstającego w warsztatach i na placach budowy. Kompaktowa konstrukcja oraz półautomatyczny system czyszczenia filtra sprawiają, że jest to wyjątkowo praktyczny wybór. Odkurzacz wyposażony jest w odporny na wilgoć płaski filtr falisty „Wet & Dry” wykonany z włókna PES, który doskonale radzi sobie z odkurzaniem drobnego pyłu, cieczy oraz gruboziarnistych zanieczyszczeń o klasie pyłu M. Filtr zapewnia skuteczność filtracji na poziomie 99,9%, gwarantując bezpieczną i wydajną pracę. Zintegrowane gniazdo zasilania z funkcją automatycznego startu oraz kompletny system antystatyczny (wraz z przewodzącymi akcesoriami) sprawiają, że odkurzacz doskonale nadaje się do współpracy z elektronarzędziami, skutecznie odsysając pył powstający w trakcie pracy. Urządzenie jest niezwykle łatwe w obsłudze dzięki centralnemu przełącznikowi obrotowemu, który umożliwia wygodną regulację najważniejszych ustawień. Odkurzacz NT 30/1 Ap Te M charakteryzuje się doskonałą mocą ssania, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak szlifowanie, prace montażowe, instalacyjne, usuwanie cieczy czy odsysanie zanieczyszczeń z maszyn i systemów. To wydajne i wszechstronne narzędzie, które zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w trudnych warunkach roboczych.
Cechy i zalety
Odkurzacz bezpieczny do klasy pyłów MSkuteczność filtracji wynosząca 99,9%. Elektroniczne monitorowanie przepływu objętościowego. Zapewnia czyste i bezpieczne miejsca pracy.
Półautomatyczne czyszczenie filtra ApOptymalna wydajność czyszczenia filtra po naciśnięciu przycisku. Pozwala uzyskiwać konsekwentnie wysoką wydajność filtracji i moc ssania. Oszczędność czasu i dłuższa żywotność filtra.
System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriamiZwiększone bezpieczeństwo użytkownika. Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych. Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączania.
- Do odkurzacza można łatwo podłączyć elektronarzędzie.
- Łatwa obsługa dzięki funkcji automatycznego włączania/wyłączania.
- Energooszczędność: odkurzacz wyłącza się automatycznie.
Płaski filtr falisty do pracy na sucho i mokro
- Posiada certyfikat dla pyłu klasy M. Stopień odpylania: 99,9%.
- Materiał z włókna PES: odporny na gnicie i zużycie.
- Idealny do cieczy, drobnego pyłu i grubych zanieczyszczeń.
Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego
- Kabel zasilający i wąż są bezpiecznie przymocowane na czas transportu.
- Do węży ssących o różnych długościach i średnicach.
- Oszczędność czasu i dłuższa żywotność kabla zasilającego.
Wyjmowalna kaseta z filtrem
- Płaski filtr falisty: szybszy i łatwiejszy w czyszczeniu.
- Regularne czyszczenie: dłuższa żywotność filtra.
- Zapobiega nieprawidłowemu włożeniu płaskiego filtra falistego.
Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia
- Przechowywanie zapobiegające stratom podczas transportu.
- Oszczędność czasu: akcesoria są szybko dostępne.
- Oszczędność miejsca: nie wymaga dodatkowej przestrzeni do przechowywania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|74
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Pojemność zbiornika (l)
|30
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1380
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7,5
|Materiał kabla
|Guma
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|70
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|12,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|16,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|525 x 370 x 560
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.5 m
- Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal, chromowana
- Kolanko: elektrycznie przewodzący
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
Wyposażenie
- Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie
- System antystatyczny
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
- Czyszczenie filtra: Półautomatyczne czyszczenie filtra Ap
- Klasa pyłu: M
- Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne
Wideo
Zastosowania
- Odkurzacz bezpieczny do klasy pyłów M: wszystkie zastosowania związane z drobnym pyłem
- Do odsysania pyłu z mniejszych elektronarzędzi
- Do zasysania drobnego pyłu i grubego brudu
- Do zasysania cieczy i mokrego brudu
- Do prac montażowych i instalacyjnych
- Do odsysania zanieczyszczeń z maszyn i systemów
- Zastosowanie na placach budowy i w warsztatach
- Do zasysania wszelkiego rodzaju pyłu kamiennego, trocin, pyłu ceramicznego itp.
Akcesoria
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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