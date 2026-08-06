Odkurzacz NT 30/1 Ap Te M to niezawodne urządzenie, które skutecznie i bezpiecznie usuwa wszelkie rodzaje drobnego pyłu powstającego w warsztatach i na placach budowy. Kompaktowa konstrukcja oraz półautomatyczny system czyszczenia filtra sprawiają, że jest to wyjątkowo praktyczny wybór. Odkurzacz wyposażony jest w odporny na wilgoć płaski filtr falisty „Wet & Dry” wykonany z włókna PES, który doskonale radzi sobie z odkurzaniem drobnego pyłu, cieczy oraz gruboziarnistych zanieczyszczeń o klasie pyłu M. Filtr zapewnia skuteczność filtracji na poziomie 99,9%, gwarantując bezpieczną i wydajną pracę. Zintegrowane gniazdo zasilania z funkcją automatycznego startu oraz kompletny system antystatyczny (wraz z przewodzącymi akcesoriami) sprawiają, że odkurzacz doskonale nadaje się do współpracy z elektronarzędziami, skutecznie odsysając pył powstający w trakcie pracy. Urządzenie jest niezwykle łatwe w obsłudze dzięki centralnemu przełącznikowi obrotowemu, który umożliwia wygodną regulację najważniejszych ustawień. Odkurzacz NT 30/1 Ap Te M charakteryzuje się doskonałą mocą ssania, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak szlifowanie, prace montażowe, instalacyjne, usuwanie cieczy czy odsysanie zanieczyszczeń z maszyn i systemów. To wydajne i wszechstronne narzędzie, które zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w trudnych warunkach roboczych.